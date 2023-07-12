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Новини Боротьба з корупцією
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Генпрокурор Костін скоротив прокурора САП, який дозволив розблокувати телефон Князєва в Польщі і зберегти таємне листування

сап,прокурори

Генеральний прокурор Костін скоротив посаду прокурора САП, який безпосередньо займався провадженням по Князєву.

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про конфлікт у САП навколо справи Князєва.

Як стало відомо журналістці, 29 червня рішенням генерального прокурора Костіна було скорочено посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, яку обіймав Олександр Омельченко. Саме в його підпорядкуванні знаходилась справа Князєва і він з нею працював від початку.

Посаду Омельченка скоротили після того, як він фактично посварився з керівником САП Олександром Клименком через те, хто буде зламувати телефон Князєва. Варіантів було два – Україна без гарантії успіху або Польща з гарантією, але без попередніх спроб українських фахівців. Омельченко дав запит на допомогу полякам. І це стало початком великого конфлікту в САП, а також причиною подачі скарги на Клименка в раду прокурорів, копія якої є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Судячи з поданої Омельченком скарги до ради прокурорів, Клименко викликав його до себе в кабінет і став питати, де телефон Князєва. Він також висловив невдоволення, що телефон передали на розблокування до Польщі, а не робили це в Україні. Хоча в НАБУ були підозри, що в Україні телефон не зможуть правильно зламати і будуть втрачені дані. Зараз телефон успішно розблокований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після затримання Князєва Зеленський сам до мене подзвонив, була "дуже витримана розмова", - директор НАБУ Кривонос

Як відомо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України затримало при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. Хабар давався за рішення у справі підприємства Костянтина Жеваго.

Пізніше з'ясувалося, що у справі фігурує також адвокат Олег Горецький, який побудував цілу мережу для вирішення питань у судах за гроші, а також колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров. Князєва взяли на гарячому, а от частину суддів, які могли бути причетними до ухвалення рішень за хабарі, не вдалось задокументувати.

Судячи з озвученого суді, Князєв організовував спільну комунікацію учасників схеми та визначав, по яких справах можна домовлятися. Горецький під прикриттям адвокатської діяльності мав шукати таких "клієнтів", а Горбунов займався передачею коштів між сторонами.

На пресконференції директор НАБУ представив справу як спільну перемогу НАБУ та САП. Поряд з ним стояли Олександр Клименко та Олександр Омельченко.

Сам Клименко в коментарі Цензор.НЕТ заперечив особистий конфлікт з Омельченком.

Також читайте: Антикорупційний суд продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

Автор: 

САП (2247) Князєв Всеволод (121) Ніколаєнко Тетяна (389) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+35
Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание этого телефона стало общедоступным. Кто-то сильно напрягся.
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12.07.2023 23:18 Відповісти
+19
на 200% свій прокурор злякався, що поляки знайдуть у телефоні князєва вказівки з ОП-ЗЕ від ярмака або найвеличнішого щодо вирішення на чиюсь користь тих чи інших справ

тому підлеглого і скоротили, а хлопець молодець, а зелене кубло знову підтвердило, що це крадії, корупціонери, шавки та зрадники
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12.07.2023 23:29 Відповісти
+15
Или тот, кто может отдавать ему распоряжения.
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12.07.2023 23:23 Відповісти
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Какая-то дичь происходит
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12.07.2023 23:17 Відповісти
Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание этого телефона стало общедоступным. Кто-то сильно напрягся.
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12.07.2023 23:18 Відповісти
І цей "кто-то" - це і є сам Костін?
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12.07.2023 23:22 Відповісти
Или тот, кто может отдавать ему распоряжения.
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12.07.2023 23:23 Відповісти
найвірогідніше: і той, і другий, та їхнє оточення. Вірогідно - з месенджеровим листуванням.
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12.07.2023 23:49 Відповісти
костин - пешка , хоть и дорогая , за все схемы в зе-опе отвечает хламидия , а его курирует не посредственно беня , подкуп судей и прокуроров это норма для регионалов , но подкупат - дороговато , вот и посадили они везде своих людей , а кто против попадают под сокращение или увольнения , судебная система в Украине - фабрика по производсту бабла , и что-то мне подсказывает , что мы еще долго будем в проруде болтатся.
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12.07.2023 23:30 Відповісти
Це не спроста. Князевгейт
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12.07.2023 23:30 Відповісти
була добра можливість заробити манів на партію
а тут *** взяли і віддали полякам весь компромат
ще й мабудь слуг злили
то накуй же ж ОП такий прокурор?
завтра якусь думу знайдуть і все...
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12.07.2023 23:22 Відповісти
кубло зрадників ні пере чим не зупиниться заради наживи... ****** та жлоби
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12.07.2023 23:22 Відповісти
НАТА ? Не думаю.
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12.07.2023 23:22 Відповісти
Понятно, что ничего не понятно. Но если поляки были готовы все сделать с гарантией, нужно было все доверить им.
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12.07.2023 23:24 Відповісти
Вони і зробили.
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12.07.2023 23:29 Відповісти
ну добивайте, добивайте ...
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12.07.2023 23:26 Відповісти
Вперше почув про діяльність цього п-ра костіна за рік і сюрпрайз саме в брудній політичній справі. Що за прокурорське прокляття бляха нас.
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12.07.2023 23:26 Відповісти
Костін відпрацьовує прокурорську посаду. Війна за незалежність, а прокурор не здатен відстоювати правду в тилу. Усі підлабузники, що на догоду ОП ігнорують справедливість, мають одержати справедливу оцінку своєї підлості.
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12.07.2023 23:27 Відповісти
Костін працює на перспективу. Він теж планує почати дипломатичну кар'єру, як і 200% прокурорка послиця бенЯдіктова в Швейцарії.
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13.07.2023 00:05 Відповісти
Запасний вихід!
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13.07.2023 00:13 Відповісти
на 200% свій прокурор злякався, що поляки знайдуть у телефоні князєва вказівки з ОП-ЗЕ від ярмака або найвеличнішого щодо вирішення на чиюсь користь тих чи інших справ

тому підлеглого і скоротили, а хлопець молодець, а зелене кубло знову підтвердило, що це крадії, корупціонери, шавки та зрадники
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12.07.2023 23:29 Відповісти
Хто і як захистить того хлопця? Адже корупціонери зламали йому кар'єру...
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13.07.2023 07:30 Відповісти
наразі можемо лише запам'ятати його, як порядну людину у цьому випадку
це питання, як захистити Романа Червінського?! ріторичне
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13.07.2023 07:52 Відповісти
Що то значить? Скоротив...Так того скороченого треба самого підозрювати.Які питання? А потім дивуємося у м"яких відмовах по НАТО і ЄС...Ну не кончені?
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12.07.2023 23:33 Відповісти
значить, в телефоні там цікаві прізвища...
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12.07.2023 23:47 Відповісти
за відмазку під0ра мабуть хтось отримав суму з шістьма «0»
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12.07.2023 23:49 Відповісти
Закрита Зона:

⁉️СБУ Баканова використала ФБР для боротьби з опонентами Зеленського?

❗️CNN опублікували скандальний матеріал. На початку вторгнення Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджують російську пропаганду. ФБР передали ці дані до Meta (Instagram і Facebook) і Alphabet (Google i YouTube) для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили акаунти, які насправді підтримували Україну, зокрема верифікована російськомовна сторінка Державного департаменту США.
Тепер Юридичний комітет Палати представників США звітує про неналежні результати співпраці між ФБР і СБУ стосовно блокування проросійських облікових записів.
Планується розслідувати, чому недбало складений перелік було взято до опрацювання. У цьому контексті CNN (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbXFocVRQak4taUgxUWFPMzhpTzNWdW45LUJ6UXxBQ3Jtc0trSmZiLWc0MkNCOTRHaDlUX0wtdF9UcFVLamhzWkZWZzlKX2FVaE1iREVRTUhzWUFKd1dvQVlhcGV6MWN0RnFuUzhhZ0w3SDZ5b210YXJrQlZfVWs1Q0d5Nzd3aDMxOGxWc2EyOWRPd0lDZThVNUhKOA&q=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2023%2F07%2F10%2Fpolitics%2Fhouse-judiciary-committee-fbi-report https://edition.cnn.com/2023/07/10/po... ) згадує про занепокоєння щодо наявності у лавах СБУ російських агентів, які саботують діяльність цієї структури. У звіті Палати представників також стверджується, що СБУ могла мати сумнівні мотиви для включення облікових записів до списку, адже лише у 2022 році Володимир Зеленський звільнив Баканова через «російське проникнення» до Служби.
У Палаті представників заявили, що ФБР регулярно передавало такі списки від СБУ відповідним платформам. Невідомо, скільки було зроблено помилок.
🔴 Саме в перші місяці вторгнення були видалені акаунти багатьох проукраїнських блогерів, які були критичними до Зеленського і його команди. Дмитро Чекалкін - яскравий приклад. І це свідчить не просто про зловживання війною, ця історія може суттєво підірвати довіру до України збоку нашого головного партнера. Будемо стежити за ходом розслідування в США.
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12.07.2023 23:53 Відповісти
Ну кто ещё о НАТО сегодня скажет, почему не берут
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12.07.2023 23:55 Відповісти
тут інше і куди більш глобальніше питання постає: на чому в ОПі (а де ж ще?) зламали ветерана АТО нині керівника САП Олександра Клименка, ...
Візьміть ссиль по тегу "" за лютий-серпень минулого року, пригадаєте...
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12.07.2023 23:59 Відповісти
САП-це єдиний орган,який ще не вдалося захопити ФСБ під контролем агента Єрмака,тепер походу все,почнеться повний перехід на автократію зразка раннього путіна. І ви зелені мародери хочете,щоб в НАТО таку країну взяли?
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13.07.2023 00:02 Відповісти
Риба згнила. The end.
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13.07.2023 01:30 Відповісти
Мафия
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13.07.2023 07:00 Відповісти
Бюрократический класс уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении своему увольнению истребляется, ввиду особой социальной опасности содеянного.
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13.07.2023 10:30 Відповісти
 
 