Генпрокурор Костін скоротив прокурора САП, який дозволив розблокувати телефон Князєва в Польщі і зберегти таємне листування
Генеральний прокурор Костін скоротив посаду прокурора САП, який безпосередньо займався провадженням по Князєву.
Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про конфлікт у САП навколо справи Князєва.
Як стало відомо журналістці, 29 червня рішенням генерального прокурора Костіна було скорочено посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, яку обіймав Олександр Омельченко. Саме в його підпорядкуванні знаходилась справа Князєва і він з нею працював від початку.
Посаду Омельченка скоротили після того, як він фактично посварився з керівником САП Олександром Клименком через те, хто буде зламувати телефон Князєва. Варіантів було два – Україна без гарантії успіху або Польща з гарантією, але без попередніх спроб українських фахівців. Омельченко дав запит на допомогу полякам. І це стало початком великого конфлікту в САП, а також причиною подачі скарги на Клименка в раду прокурорів, копія якої є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
Судячи з поданої Омельченком скарги до ради прокурорів, Клименко викликав його до себе в кабінет і став питати, де телефон Князєва. Він також висловив невдоволення, що телефон передали на розблокування до Польщі, а не робили це в Україні. Хоча в НАБУ були підозри, що в Україні телефон не зможуть правильно зламати і будуть втрачені дані. Зараз телефон успішно розблокований.
Як відомо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України затримало при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. Хабар давався за рішення у справі підприємства Костянтина Жеваго.
Пізніше з'ясувалося, що у справі фігурує також адвокат Олег Горецький, який побудував цілу мережу для вирішення питань у судах за гроші, а також колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров. Князєва взяли на гарячому, а от частину суддів, які могли бути причетними до ухвалення рішень за хабарі, не вдалось задокументувати.
Судячи з озвученого суді, Князєв організовував спільну комунікацію учасників схеми та визначав, по яких справах можна домовлятися. Горецький під прикриттям адвокатської діяльності мав шукати таких "клієнтів", а Горбунов займався передачею коштів між сторонами.
На пресконференції директор НАБУ представив справу як спільну перемогу НАБУ та САП. Поряд з ним стояли Олександр Клименко та Олександр Омельченко.
Сам Клименко в коментарі Цензор.НЕТ заперечив особистий конфлікт з Омельченком.
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а тут *** взяли і віддали полякам весь компромат
ще й мабудь слуг злили
то накуй же ж ОП такий прокурор?
завтра якусь думу знайдуть і все...
прокуроркапослиця бенЯдіктова в Швейцарії.
тому підлеглого і скоротили, а хлопець молодець, а зелене кубло знову підтвердило, що це крадії, корупціонери, шавки та зрадники
це питання, як захистити Романа Червінського?! ріторичне
⁉️СБУ Баканова використала ФБР для боротьби з опонентами Зеленського?
❗️CNN опублікували скандальний матеріал. На початку вторгнення Служба безпеки України передала своїм американським колегам список облікових записів, позначених як такі, що розповсюджують російську пропаганду. ФБР передали ці дані до Meta (Instagram і Facebook) і Alphabet (Google i YouTube) для проведення перевірки. А там виявили, що до списку потрапили акаунти, які насправді підтримували Україну, зокрема верифікована російськомовна сторінка Державного департаменту США.
Тепер Юридичний комітет Палати представників США звітує про неналежні результати співпраці між ФБР і СБУ стосовно блокування проросійських облікових записів.
Планується розслідувати, чому недбало складений перелік було взято до опрацювання. У цьому контексті CNN (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbXFocVRQak4taUgxUWFPMzhpTzNWdW45LUJ6UXxBQ3Jtc0trSmZiLWc0MkNCOTRHaDlUX0wtdF9UcFVLamhzWkZWZzlKX2FVaE1iREVRTUhzWUFKd1dvQVlhcGV6MWN0RnFuUzhhZ0w3SDZ5b210YXJrQlZfVWs1Q0d5Nzd3aDMxOGxWc2EyOWRPd0lDZThVNUhKOA&q=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2023%2F07%2F10%2Fpolitics%2Fhouse-judiciary-committee-fbi-report https://edition.cnn.com/2023/07/10/po... ) згадує про занепокоєння щодо наявності у лавах СБУ російських агентів, які саботують діяльність цієї структури. У звіті Палати представників також стверджується, що СБУ могла мати сумнівні мотиви для включення облікових записів до списку, адже лише у 2022 році Володимир Зеленський звільнив Баканова через «російське проникнення» до Служби.
У Палаті представників заявили, що ФБР регулярно передавало такі списки від СБУ відповідним платформам. Невідомо, скільки було зроблено помилок.
🔴 Саме в перші місяці вторгнення були видалені акаунти багатьох проукраїнських блогерів, які були критичними до Зеленського і його команди. Дмитро Чекалкін - яскравий приклад. І це свідчить не просто про зловживання війною, ця історія може суттєво підірвати довіру до України збоку нашого головного партнера. Будемо стежити за ходом розслідування в США.
Візьміть ссиль по тегу "" за лютий-серпень минулого року, пригадаєте...