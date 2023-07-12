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Новини Боротьба з корупцією
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Заступника голови САП познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, що треба дружити, – матеріали справи

горецький

Заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк знайомий з фігурантом справи ексголови Верховного Суду Князєва, адвокатом Олегом Горецьким.

Про це свідчать матеріали НСРД, йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про конфлікт у САП навколо справи Князєва.

30 березня між Горецьким та миколаївським нотаріусом Кирилом Горбуновим відбувається розмова, в якій перший говорить про знайомство з заступником керівника САП (оскільки заступник один, то йтися може лише про Андрія Синюка) в одному з ресторанів Києва.

Судячи з розмови, їх познайомила третя особа. І як кажуть джерела видання, ідеться про Віталія Чубаєвського (очільник директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС).

"Он называет его шефом, я оху#л", - каже адвокат на записі.

"Шеф" сказав заступнику керівника САП, що Горецький друг і з ним треба дружити.

Судячи з розмови, адвокат цікавився справою по ОПЗ.

"Он сказал, что почитает дело по ОПЗ", - розповідає Горбунову Горецький.

Далі Горецький розповідає, що на керівника САП ставили американці, а його заступник – молодий хлопець. "Він називає його реально шефом, бо він (Чубаєвський) був його шефом фіг знає коли", - сміється адвокат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКС знизила розмір застави Князєву із 107 до 75 млн грн

Також у матеріалах є пізніша розмова, де Горецький розмовляє з Синюком.

Синюк: Алло..

Горецький: Алло, добрий день.. Такоє, кави поп’єм… я б не хотів висилати цю довідку по Сигналу… краще передати вам… як ви думаєте?

Синюк: давайте завтра після обіду.

Горецький: добре… тоді завтра після обіду… На тому ж місці? Чи десь інше?

Читайте: Генпрокурор Костін скоротив прокурора САП, який дозволив розблокувати телефон Князєва в Польщі і зберегти таємне листування

Автор: 

САП (2247) Князєв Всеволод (121) Ніколаєнко Тетяна (389) Синюк Андрій (9)


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Топ коментарі
+25
Саме ця і подібна їм укрмафія краде світле майбутнє в рядових українців.
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12.07.2023 23:40 Відповісти
+24
******! НАТО вам? подивіться на тачки адвокатів та суддів! страна дебілів
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12.07.2023 23:39 Відповісти
+24
Боже,храни Байдена!
ГОСДЕП,ФБР и ЦРУ
Настоящих реформаторов Украины
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12.07.2023 23:54 Відповісти
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******! НАТО вам? подивіться на тачки адвокатів та суддів! страна дебілів
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12.07.2023 23:39 Відповісти
Ні це країна *кіпастих хазяєв жизні*, які привели до влади партію *Можна Прібарахлітся*, гої на війні і влайні, а кіпасті влада.
Позорисько для українців.
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13.07.2023 08:10 Відповісти
Саме ця і подібна їм укрмафія краде світле майбутнє в рядових українців.
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12.07.2023 23:40 Відповісти
Обличчя влади під час війни!
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12.07.2023 23:53 Відповісти
Боже,храни Байдена!
ГОСДЕП,ФБР и ЦРУ
Настоящих реформаторов Украины
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12.07.2023 23:54 Відповісти
А САМИ??
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13.07.2023 12:10 Відповісти
Кацапе, ти можеш сходити тільки н...хуй і не сам.
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13.07.2023 12:59 Відповісти
Не там кацапа бачиш, друже.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
І чого нас до НАТО не беруть?
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13.07.2023 10:24 Відповісти
Дивіться, діти, це продовження генів батьків тоді питання, чого варта нація, що народжує таких покидьків, хто над ними має творитиони СУД!, бо вони самі над сабою його не вчинять ніколи!
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13.07.2023 10:44 Відповісти
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13.07.2023 10:50 Відповісти
Добре, що НАТО не беруть. З такими потворами .... Ригати хочеться. Чи стріляти.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
+
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13.07.2023 11:30 Відповісти
Свій, до свого, по своє, але виключно, не за гривні…, як для друзів, отого друга!
Так чому МИ там не в оцій, як його, НАТІ??…
Слава Україні!!
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13.07.2023 11:46 Відповісти
MAFIA. ONLY CIA CAN HELP THIS POOR PEOPLES.
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13.07.2023 12:53 Відповісти
 
 