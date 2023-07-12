Заступника голови САП познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, що треба дружити, – матеріали справи

Заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк знайомий з фігурантом справи ексголови Верховного Суду Князєва, адвокатом Олегом Горецьким.

Про це свідчать матеріали НСРД, йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ про конфлікт у САП навколо справи Князєва.

30 березня між Горецьким та миколаївським нотаріусом Кирилом Горбуновим відбувається розмова, в якій перший говорить про знайомство з заступником керівника САП (оскільки заступник один, то йтися може лише про Андрія Синюка) в одному з ресторанів Києва.

Судячи з розмови, їх познайомила третя особа. І як кажуть джерела видання, ідеться про Віталія Чубаєвського (очільник директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС).

"Он называет его шефом, я оху#л", - каже адвокат на записі.

"Шеф" сказав заступнику керівника САП, що Горецький друг і з ним треба дружити.

Судячи з розмови, адвокат цікавився справою по ОПЗ.

"Он сказал, что почитает дело по ОПЗ", - розповідає Горбунову Горецький.

Далі Горецький розповідає, що на керівника САП ставили американці, а його заступник – молодий хлопець. "Він називає його реально шефом, бо він (Чубаєвський) був його шефом фіг знає коли", - сміється адвокат.

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Також у матеріалах є пізніша розмова, де Горецький розмовляє з Синюком.

Синюк: Алло..

Горецький: Алло, добрий день.. Такоє, кави поп’єм… я б не хотів висилати цю довідку по Сигналу… краще передати вам… як ви думаєте?

Синюк: давайте завтра після обіду.

Горецький: добре… тоді завтра після обіду… На тому ж місці? Чи десь інше?

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