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Новини
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Герасимов звільнив командувача 58-ї російської армії Попова, яка воює на Запоріжжі: "Нас ударил с тыла наш старший начальник". АУДIО

Керівник російського Генштабу Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ю армією Південного округу ЗС РФ Івана Попова. У відповідь той видав аудіозвернення до солдат, де назвав цей крок "підлим" та пояснив, що його звільнено за правду, яку він хотів донести вищому керівництву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляє ISW

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, таких вчинків начальник російського генштабу вдався через висловлювання Попова. Зокрема, останній заявив про необхідність ротації окупаційних військ у Запорізькій області.

Пізніше у мережі почало ширитися аудіо звернення генерала, де він звинувачував Герасимова.

Попов зокрема заявив, що у нього "виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати або змалодушнювати і сказати те, що вони хотіли почути, або назвати речі своїми іменами".

Він стверджує, що розповів начальству про серйозні проблеми на фронті, які описує так: "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масова загибель та каліцтва наших з вами братів від артилерії супротивника".

"Висловив це на найвищому рівні відверто, дуже жорстко, - заявив Попов. - У зв'язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко за один день світловий приготували наказ міністра оборони, вивели мене з розпорядження, мене позбулися".

"Нас вдарив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий напружений момент", - сказав Попов на записі.

Автор: 

армія рф (18036) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+60
Є перевіренний засіб - збираєш війська - і на Москву.
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13.07.2023 00:24 Відповісти
+38
Ви не гладіатори - ви тупе гарматне мясо, яке дохне за жопу недомірка
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13.07.2023 00:27 Відповісти
+25
обожнюю кацапські пересери,
а ви спробуйте перестріляти один одного чи кращє артою...
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13.07.2023 00:28 Відповісти
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Ось і зворотній зв'язок по контрнаступу від вдячних окупантів. А це тільки початок.
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13.07.2023 00:23 Відповісти
Ви тільки не смійтесь, але цей Попов таки схоже дійсно Спартак !
Придивіться тільки, сухощав, ніс з горбинкою та ще й на бороді ямка !
Точно як Кірк Дуглас ! 😂
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13.07.2023 03:03 Відповісти
Схоже як свиня на коня. Хєрачить по домівкам цивільних людей це вчинок тягне на « чЄсть імю» ? Гидота росіянська ваш попов .
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13.07.2023 04:15 Відповісти
це, на жаль, не ваш, а "наш" попов, бо він був командуючим рашистами, а зараз - військой злочинець по Україні
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13.07.2023 07:52 Відповісти
Він Україні - точно не друг, а ворог. Знову та ж сама пісенька про відсутність снарядів. І знову винуваті Щойгу з Герасимовим. Хіба генерали в Росії настільки тупі, що не розуміють, що війну в Україні веде особисто Путін?
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13.07.2023 17:10 Відповісти
Гладіатори були трохи жирні, такі як на фресках. У вас хибне уявлення про зовнішній вигляд гладіаторів побудоване на фільмах.
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13.07.2023 07:57 Відповісти
Тому в Москві його і злякались, набагато більше, ніж Пригожина. Такий народу може і сподобатись, коли попре танками на Москву, з якої намагаються зліпити Третій Рим.
І у ЗЕ тоді би з'явився російський соратник, який би імперіалістичну війну перевів би у формат громадянської війни. Подібний фокус-покус раніше ЗЕ провернув із Порошенко.
Герасімов же - не повний дурень. За гальською війною у Римі настала громадянська війна, і Генштаб РФ вже до неї готується.
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13.07.2023 16:55 Відповісти
ну,нарешті добра новина)
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13.07.2023 00:24 Відповісти
Він теж, або самозастрелиться, або самовб'ється..чи грибами отруїться..
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13.07.2023 00:30 Відповісти
Благодю за службу, енерал попов!
Ты сделал для украинцев вечер приятным - все по плану Залужного - контрбатарейная борьба и уничтожение рашиской артиллерии и артиллеристов и потом пойдет пехота и танки

Вперёд, мой Спартак !
Веди своих гладиаторов на Москву ! 😂
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13.07.2023 02:39 Відповісти
Є перевіренний засіб - збираєш війська - і на Москву.
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13.07.2023 00:24 Відповісти
А ви говорите, що кацапи радуються внаслідок бунту сержанта Маркуса. А у самих кацапів он уже генерали-тік-токери бунтують
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13.07.2023 00:25 Відповісти
це не відміняє тупізни тік токера маркуса
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13.07.2023 00:51 Відповісти
Москву почти взяли... Теперь надо Питер брать)
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13.07.2023 00:27 Відповісти
Ви не гладіатори - ви тупе гарматне мясо, яке дохне за жопу недомірка
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13.07.2023 00:27 Відповісти
А чим кращі "класичні" гладіатори? Покірним салютом імператору "Ті що йдуть на смерть вітають тебе!"? Спартак, до речі, повстання з своїми гладіаторами програв і всі загинули... Сподіваюсь що і цей "спартак" закінчить безславною загибеллю в степах України. "Як корабель назвеш то так він і попливе"...
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13.07.2023 01:03 Відповісти
А в гладіаторів особливо вибору не було - в основному полонені. А в Московії - це більше схоже на реформу гая Марія - коли бідний плебс йшов в легіони за гроші. Правда то була найкраща армія світу великої імперії, а не алкаші злодії дикої Московії
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13.07.2023 01:43 Відповісти
А я сподіваюсь що цей Спартак із своїми гладіаторами дійде до вавілонської блудниці на семи пагорбах-чудищах, до столиці Третього Риму, до мацкви ! 😂

четвертому Риму не бывать !"
якщо хтось забув що написав давньокацапський пророк 😂
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13.07.2023 02:44 Відповісти
Про третій Рим і "четвертому не бувать" псковський монах Філофей написав, звинувачуючи московську владу у содомському блуді, а "не бувать" тому, що тоді всі жили в очікуванні кінця світу. То вже потім цю фразу вирвали з контексту, аби роздути "велич" москви.
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13.07.2023 10:04 Відповісти
Москва в очікуванні кінця світу живе всю свою історію. Тому й більшовики столицю перевели знову до Москви, бо там про кінець капіталізму краще думалося. А Петро І з Москви втік. Кюстіну вся архітектура Московського Кремля нагадує картини з Апокаліпсису. А він був дуже спостережливий. Зараз у Москві розповідають про кінець однополярного світу і тому подібне.
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13.07.2023 18:17 Відповісти
Ну, Кремль - це наслідування цього - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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14.07.2023 09:35 Відповісти
Єта удар в псину.
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13.07.2023 00:27 Відповісти
псинська гризня
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13.07.2023 02:45 Відповісти
обожнюю кацапські пересери,
а ви спробуйте перестріляти один одного чи кращє артою...
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13.07.2023 00:28 Відповісти
Та нехвй вже іскандери з калібрами позмагаються в них..
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13.07.2023 00:32 Відповісти
А є ще й "Воронеж-32" ...

Пора б вже Штатам та Чайні вводити на території рашки "Бізонію", за прикладом розгромленого третього райха
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13.07.2023 02:48 Відповісти
А потім ми приєднаємось і буде "Тризонія". Я ж кажу, історія циклічна..Німеччину у 1946 так і поділили...тим більш, що Кубань то історично наші землі.
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13.07.2023 10:25 Відповісти
Попа щось проперділа, але все що залишилось - сморід.
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13.07.2023 00:29 Відповісти
у пекло путінська нечисть
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13.07.2023 00:29 Відповісти
Ва имя пахипших...атсутствие контрпатарейнай барьбі...****, ти командуючий АРМІЄЮ, навіть лейтенант першого року служби знає, що командувач армією не може просто констатувати такі проблеми, він повинен їх вирішувати....
ну що, хладіатар...докомандувався - три дні Київ ...атсутствіє контрпатарейкі...Падло
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13.07.2023 00:30 Відповісти
У гладіаторів виявились мечі не тієї системи 😂
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13.07.2023 07:56 Відповісти
Боротьба нанайських хлопчиків на паркеті викотилася на подвір'я. На щастя, болота великі, тому кожен генерал може відкусити собі по ханському улусу. Головне - не стримуватися, більше кров'яки. Танцюють всі!
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13.07.2023 00:30 Відповісти
А от розбрат на паРаші - це дуже добре.
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13.07.2023 00:31 Відповісти
хрюканина обіженого фашиста.... соплі витри, генерале.
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13.07.2023 00:31 Відповісти
"Удар в спину от пособников террористов" ©
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13.07.2023 00:32 Відповісти
Береш своїх "гладыаторив" та йдеш на ростов знищуючи усе навколо. Спрацює
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13.07.2023 00:44 Відповісти
Піськов, рятуй Жопова!
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13.07.2023 00:46 Відповісти
Нас вдарив з тилу наш старший начальник, Джерело: -
Ну чого прямо не сказати - вдув в сраку
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13.07.2023 00:48 Відповісти
Прелєстно !

Все як прігожин прописав про герасима та муму ! 😂
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13.07.2023 02:50 Відповісти
цей Попов якийсь фанатик - добре, що наш друг Герасимов його звільнив💪
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13.07.2023 00:50 Відповісти
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13.07.2023 01:09 Відповісти
С тыла удар Прямо как кадыровцы срусских ванек
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13.07.2023 01:03 Відповісти
Посадили на бутылку
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13.07.2023 01:50 Відповісти
Всє на штурм Зімнєго! Дайош рєволюцию!))
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13.07.2023 01:10 Відповісти
Він не фанатик. Судячи з його "спічу" він інфантильний і його розумовий розвиток припинився в 14 років після прочитання книги Рафаелло Джованьйолі "Спартак"... "Бєдняжка"...
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13.07.2023 01:10 Відповісти
Мда, уж!

У нас Генерал Сирський теж любить почитати античну військову літературу, але то ж мабуть "Війна з Ганібалом" Тіта Лівія - дуже корисне чтиво для воєначальників, між іншим
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13.07.2023 02:53 Відповісти
"Війна з Ганібалом" - якраз про нас. Путін - ******** Ганібал, Порошенко - Сципіон Африканський, хоча битви під Іловайськом і Дебальцеве він Путіну програв. Але основне в них - переговори про мир. Ну а ЗЕ - український аналог Сципіона Молодшого, якому американські конгресмени надали купу зброї і очікують його в'їзд на білому Леопарді до Севастополя. І є ще один діяч того дійства, але його не видно.
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13.07.2023 17:30 Відповісти
Удар в псіну під фост
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13.07.2023 01:10 Відповісти
Яка контрбатарейна боротьба нафіг - даремно хіба наші вже півтора місяці вашу арту косять?

Забудь навіть думати про це!
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13.07.2023 01:11 Відповісти
Схоже що не даремно, якщо цілий генерал армії рашистів скавчить.

Головнокомандувач Залужний,
Генштаб ЗСУ та наші Воїни свою справу добре роблять !
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13.07.2023 02:56 Відповісти
ППО, і Арта - це першочергові цілі.
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13.07.2023 03:07 Відповісти
Дебілізм і совок в головах ідіотів невиліковний
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13.07.2023 01:12 Відповісти
Мда, дітьо в генеральських погонах та штанях з лампасамий та годі
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13.07.2023 02:57 Відповісти
А в цей час шойгу доповів, що знищив усі танки ЗСУ
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13.07.2023 01:49 Відповісти
З тилу?
А чи не добрались до славетної 58-ї армії оспівані *********** не менш славетні https://neolurk.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 стелс-пихоти ?
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13.07.2023 02:01 Відповісти
судячи з аудіо, можна подумати що промовляє людина , але не варто перейматися звуком бо за солодким голосом ховається лютий орк людожер що винен в смерті багатьох людей
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13.07.2023 02:22 Відповісти
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13.07.2023 02:26 Відповісти
"Дивно", що той гєрасімов такий "нэпотопляємий" - в кого він "сосьот": в шойгу, чи в х%йла?...
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13.07.2023 02:46 Відповісти
Все як Тургенєв прописав:
Герасим непотопляємий, а цуценята прігожини, суровікини та попови як Муму тонуть 😂
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13.07.2023 02:59 Відповісти
Росія збудувала заміну потопленому крейсеру "Москва".
Окупанти вирішили хоч якось відшкодувати втрати у війні та створили малий ракетний корабель під назвою "Циклон".
Ракетоносець "Циклон" уже увійшов до складу Чорноморського флоту РФ. Цей корабель озброєний ракетами "Калібр".
Відро "Циклон" належить до малих ракетних кораблів проєкту 22800 "Каракурт".
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13.07.2023 03:59 Відповісти
Вони настільки малі що "Панциря" прикручують дротом на палубі 😂
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13.07.2023 07:59 Відповісти
Нас хтось пробує "нагодувать милом" чи "валянок на голову одягти"?Командующие
- генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Трошев, Геннадий Николаевич ,июль https://ru.wikipedia.org/wiki/1997 1997 - август https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Сидякин, Анатолий Михайлович ,август 1999 - декабрь
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шаманов,Владимир Анатольевич ,февраль https://ru.wikipedia.org/wiki/2001 2001 - март 2003
- генерал-майорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-18 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герасимов, Валерий Васильевич ,март https://ru.wikipedia.org/wiki/2003 2003 - апрель https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006
- генерал-лейтенантhttps://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-KZ58-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Соболев, Виктор Иванович ,https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 4 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006 - https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 6 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2010 2010
- генерал-лейтенантhttps://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-19 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Хрулёв, Анатолий Николаевич ,https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 7 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2010 2010 - https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 30 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2012 2012
- генерал-майорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-20 [19] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Картаполов, Андрей Валериевич ,https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 30 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2012 2012 - август 2016 - генерал-майорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-21 [20] , с 2014 г. генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гурулёв, Андрей Викторович .август 2016 - январь 2017
- генерал-майор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кузовлев, Сергей Юрьевич январь 2017 - февраль 2019
- генерал-майор, с 12.12.2018 г. генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Никифоров, Евгений Валерьевич https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-22 [21] .февраль 2019 - сентябрь 2020
- генерал-майор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рыжков, Сергей Борисович .сентябрь 2020
- н. в. -Действующий командир генерал-лейтенант Зусько, Михаил Степанович
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13.07.2023 06:13 Відповісти
Інформація застаріла, під час війни не оновлюється.
Зусько - манкурт з Волині, на початку війни командував цією армією на півдні. Йшов колонами через Херсонщину і Миколаївщину на другу нашу південну АЕС, дійшов до Вознесенська на Миколаївщині, отримав добрячих люлей і відкотився. Після цього не відсвічував в інфопросторі.
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13.07.2023 08:10 Відповісти
Може й так У них там зараз такий "шухер", після "маршу на Москву", що не встигають у Вікіпедію вносить зміни!
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13.07.2023 08:22 Відповісти
****, 😊,, Мои гладиаторы,,Какие ***** гладиаторы? Мульт был про Нильса и гуся. Так вот там - Вперёд мои верные воины! Крыса захватывая подвал с зерном орала! Вот ******* как тебе обращаться нужное своим шакалам. Кто гладиаторы. Ты ещё валхалу припиши своему стаду
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13.07.2023 06:34 Відповісти
Не армія,а бидло.Орки,а не гладіатори.
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13.07.2023 06:48 Відповісти
Безголові!!! Була б голова на плечах то не поперлися воювати на Україну. Так що нічого скавучати що "обезглавлюють".
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13.07.2023 07:01 Відповісти
Тупий ти генерал що гониш на старшого начальника, ще раз прочитай наставления и боевой устав мо СССР, при отриманні задачи " командир обязан уяснить замисел старшого начальника", а ти тупорилий не уяснив і не поняв. А замисел елементарний - все справне та ефективне тримають для оборони Криму і мацкви.
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13.07.2023 08:00 Відповісти
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13.07.2023 08:28 Відповісти
Это очень для нас хорошо, что грамотных и честных росгенералов коля отправляет в отставку, еще бы сажали, как любил делать кумир хутина сталин, было бы вообще замечательно.
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13.07.2023 09:06 Відповісти
"Нас вдарив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий напружений момент", - сказав Попов

счяс заплачу
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13.07.2023 09:35 Відповісти
Який чесний, порядочний,вихований вбивця.... Було б краще якби хаймарс обизглавив ту армію...
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13.07.2023 09:20 Відповісти
Нема в тебе, мразота, ніякої честі....
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13.07.2023 09:27 Відповісти
Джерело ВЧК-ОГПУ

для генералів, що провинилися і незручних Шойгу, в суді Одинцово цілий поверх переробили під спеціальний ізолятор. Вся інформація про його мешканців тримається в секреті.
«Всіх військових віпів везуть до Одинцового. Там, де гарнізонний суд та велика комендатура - свій ізолятор. А з початком війни під ці потреби було перероблено цілий поверх. Конвоювання подібних «шишок» здійснює спецназ. Хтось там залишається надовго. Хтось виходить. Інших за деякий час відправляють уже до інших ізоляторів. Найчастіше це не Лефортово, а спецблок «Матроської тишини»
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13.07.2023 09:28 Відповісти
Командувач 58-ї Армії генерал-майор Іван Попов підтвердив інформацію ВЧК-ОГПУ про те, що його усунули з посади за результатами доповіді Герасимову.
У своїй доповіді Попов порушив питання про необхідність ротації підрозділів, які тривалий період часу перебувають на лінії бойового зіткнення та зазнали значних втрат. Герасимов звинуватив Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва.
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13.07.2023 09:30 Відповісти
Генерала він отримав від Герасимова в часи террору в Балаклії і після втечі якоїсь армії теж від Герасимова. Я тебе породив і я тебе унічтожу. В муму Герасима голос прорізався ?
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13.07.2023 12:45 Відповісти
Таким поповым в армии не место. Думал что. Паразит. Это что же, рашистоа меньше убивать? Контрбатарейную борьбу ему подавай. Вот уж не думал, что скажу это. Герасимов молодец. Таких Поповых страной метлой.
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13.07.2023 16:08 Відповісти
 
 