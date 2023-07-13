Герасимов звільнив командувача 58-ї російської армії Попова, яка воює на Запоріжжі: "Нас ударил с тыла наш старший начальник". АУДIО

Керівник російського Генштабу Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ю армією Південного округу ЗС РФ Івана Попова. У відповідь той видав аудіозвернення до солдат, де назвав цей крок "підлим" та пояснив, що його звільнено за правду, яку він хотів донести вищому керівництву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляє ISW

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, таких вчинків начальник російського генштабу вдався через висловлювання Попова. Зокрема, останній заявив про необхідність ротації окупаційних військ у Запорізькій області.

Пізніше у мережі почало ширитися аудіо звернення генерала, де він звинувачував Герасимова.

Попов зокрема заявив, що у нього "виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати або змалодушнювати і сказати те, що вони хотіли почути, або назвати речі своїми іменами".

Він стверджує, що розповів начальству про серйозні проблеми на фронті, які описує так: "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масова загибель та каліцтва наших з вами братів від артилерії супротивника".

"Висловив це на найвищому рівні відверто, дуже жорстко, - заявив Попов. - У зв'язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко за один день світловий приготували наказ міністра оборони, вивели мене з розпорядження, мене позбулися".

"Нас вдарив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий напружений момент", - сказав Попов на записі.