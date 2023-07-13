Герасимов звільнив командувача 58-ї російської армії Попова, яка воює на Запоріжжі: "Нас ударил с тыла наш старший начальник". АУДIО
Керівник російського Генштабу Валерій Герасимов звільнив командувача 58-ю армією Південного округу ЗС РФ Івана Попова. У відповідь той видав аудіозвернення до солдат, де назвав цей крок "підлим" та пояснив, що його звільнено за правду, яку він хотів донести вищому керівництву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляє ISW
За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, таких вчинків начальник російського генштабу вдався через висловлювання Попова. Зокрема, останній заявив про необхідність ротації окупаційних військ у Запорізькій області.
Пізніше у мережі почало ширитися аудіо звернення генерала, де він звинувачував Герасимова.
Попов зокрема заявив, що у нього "виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати або змалодушнювати і сказати те, що вони хотіли почути, або назвати речі своїми іменами".
Він стверджує, що розповів начальству про серйозні проблеми на фронті, які описує так: "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масова загибель та каліцтва наших з вами братів від артилерії супротивника".
"Висловив це на найвищому рівні відверто, дуже жорстко, - заявив Попов. - У зв'язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко за один день світловий приготували наказ міністра оборони, вивели мене з розпорядження, мене позбулися".
"Нас вдарив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий напружений момент", - сказав Попов на записі.
Будь ласка, зачекайте...
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Придивіться тільки, сухощав, ніс з горбинкою та ще й на бороді ямка !
Точно як Кірк Дуглас ! 😂
І у ЗЕ тоді би з'явився російський соратник, який би імперіалістичну війну перевів би у формат громадянської війни. Подібний фокус-покус раніше ЗЕ провернув із Порошенко.
Герасімов же - не повний дурень. За гальською війною у Римі настала громадянська війна, і Генштаб РФ вже до неї готується.
Ты сделал для украинцев вечер приятным - все по плану Залужного - контрбатарейная борьба и уничтожение рашиской артиллерии и артиллеристов и потом пойдет пехота и танки
Вперёд, мой Спартак !
Веди своих гладиаторов на Москву ! 😂
"А четвертому Риму не бывать !"
якщо хтось забув що написав давньокацапський пророк 😂
а ви спробуйте перестріляти один одного чи кращє артою...
Пора б вже Штатам та Чайні вводити на території рашки "Бізонію", за прикладом розгромленого третього райха
ну що, хладіатар...докомандувався - три дні Київ ...атсутствіє контрпатарейкі...Падло
Ну чого прямо не сказати - вдув в сраку
Все як прігожин прописав про герасима та муму ! 😂
У нас Генерал Сирський теж любить почитати античну військову літературу, але то ж мабуть "Війна з Ганібалом" Тіта Лівія - дуже корисне чтиво для воєначальників, між іншим
Забудь навіть думати про це!
Головнокомандувач Залужний,
Генштаб ЗСУ та наші Воїни свою справу добре роблять !
А чи не добрались до славетної 58-ї армії оспівані *********** не менш славетні https://neolurk.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 стелс-пихоти ?
Герасим непотопляємий, а цуценята прігожини, суровікини та попови як Муму тонуть 😂
Окупанти вирішили хоч якось відшкодувати втрати у війні та створили малий ракетний корабель під назвою "Циклон".
Ракетоносець "Циклон" уже увійшов до складу Чорноморського флоту РФ. Цей корабель озброєний ракетами "Калібр".
Відро "Циклон" належить до малих ракетних кораблів проєкту 22800 "Каракурт".
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- н. в. -Действующий командир генерал-лейтенант Зусько, Михаил Степанович
Зусько - манкурт з Волині, на початку війни командував цією армією на півдні. Йшов колонами через Херсонщину і Миколаївщину на другу нашу південну АЕС, дійшов до Вознесенська на Миколаївщині, отримав добрячих люлей і відкотився. Після цього не відсвічував в інфопросторі.
счяс заплачу
для генералів, що провинилися і незручних Шойгу, в суді Одинцово цілий поверх переробили під спеціальний ізолятор. Вся інформація про його мешканців тримається в секреті.
«Всіх військових віпів везуть до Одинцового. Там, де гарнізонний суд та велика комендатура - свій ізолятор. А з початком війни під ці потреби було перероблено цілий поверх. Конвоювання подібних «шишок» здійснює спецназ. Хтось там залишається надовго. Хтось виходить. Інших за деякий час відправляють уже до інших ізоляторів. Найчастіше це не Лефортово, а спецблок «Матроської тишини»
У своїй доповіді Попов порушив питання про необхідність ротації підрозділів, які тривалий період часу перебувають на лінії бойового зіткнення та зазнали значних втрат. Герасимов звинуватив Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва.