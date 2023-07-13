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По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски "Калібрів" і дронів

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі, 13 липня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" та дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторингові сайти. 

Ракетну загрозу оголошено у південних та центральних областях, на півночі України фіксують прольоти ударних безпілотників типу "Шахед".

По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски Калібрів і дронів 01

Автор: 

безпілотник (4430) Повітряні сили (2811) повітряна тривога (944)


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Топ коментарі
+15
Колись уся оця летюча перелітна херня має повернутися назад, у рідні пенати, та ще й сторицею.
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13.07.2023 00:37 Відповісти
+6
Зато по рашке шторм шедовами не стреляйте ато будет ысккалацыя. Ета война закончится только когда мы уничтожим все рашистские самолеты способные нести ракеты
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13.07.2023 00:47 Відповісти
+5
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13.07.2023 01:49 Відповісти
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Колись уся оця летюча перелітна херня має повернутися назад, у рідні пенати, та ще й сторицею.
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13.07.2023 00:37 Відповісти
Зато по рашке шторм шедовами не стреляйте ато будет ысккалацыя. Ета война закончится только когда мы уничтожим все рашистские самолеты способные нести ракеты
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13.07.2023 00:47 Відповісти
І заводи з їх виготовлення також
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13.07.2023 00:58 Відповісти
Какая дальность ракет уничтожит их заводы? Даже наше жиденькое ПВО (низкий поклон им) и то смогли противостоять ихним ракетам. Вы представляете сколько ракет нужно, чтобы уничтожить заводы на расии?
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13.07.2023 03:19 Відповісти
Справа в тому, що кацапи не вміють обороняться Тільки нападать!
Кілька ракет по аеродрому Енгельсу та інших об"єктах Росії це показали Їх велика територія - не тільки їх "+", але й їх величезний "-"!
Цей "+" в тому, що великі дистанції польоту - далеко летіть до них
Ну а "-" в тому, що їх велика територія не може буть охоплена та прикрита в достатній мірі комплексами ППО Достатньо безперешкодно увійти у повітряний простір РФ на малій висоті і БПЛА "загубиться" на "неабъятных прасторах матушки-Рассии"
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13.07.2023 06:26 Відповісти
Дело за самым малом - достать откуда-то оружия на 2000+ км. в количестве нескольких сотен штук чтобы хотя бы хватило на базы стратегической авиации.
Раз плюнуть...
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13.07.2023 01:06 Відповісти
*** а хто роками ці ракети робив на Южмаше? Всі інженери деградували чи як
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13.07.2023 01:09 Відповісти
Аналоги Фау, аналоги шахедів - невже б не змогли?
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13.07.2023 01:50 Відповісти
система петріот має можливості здійснювати пуски ракет першинг-2 --- так вона була задумана
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13.07.2023 01:23 Відповісти
особенно этому поможет тупая болтовня на цензоре
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13.07.2023 03:33 Відповісти
Чарівною паличкою? Чи лампою Алладіна? Може бойвими диванами?
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13.07.2023 07:13 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

ракеты летят по примерно такой же траектории как в тот день когда прилетело во Львов (меня тогда тревога разбудила я следил)

угроза по мопедам 👉 Черниговская, Полтавская области

тревогу не игнорировать!
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13.07.2023 00:59 Відповісти
В Киеве тоже бахкает...
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13.07.2023 01:36 Відповісти
уже пишут 4 района постраждало
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13.07.2023 02:12 Відповісти
На жаль є загиблий у Подільському районі .
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13.07.2023 03:04 Відповісти
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13.07.2023 01:49 Відповісти
А где 100000 Дронов Притулы для ответки.
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13.07.2023 09:23 Відповісти
 
 