По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски "Калібрів" і дронів
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі, 13 липня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" та дронів-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторингові сайти.
Ракетну загрозу оголошено у південних та центральних областях, на півночі України фіксують прольоти ударних безпілотників типу "Шахед".
Топ коментарі
+15 Trevo Trow
показати весь коментар13.07.2023 00:37 Відповісти Посилання
+6 FT FT
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+5 Jimmy Hill
показати весь коментар13.07.2023 01:49 Відповісти Посилання
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Кілька ракет по аеродрому Енгельсу та інших об"єктах Росії це показали Їх велика територія - не тільки їх "+", але й їх величезний "-"!
Цей "+" в тому, що великі дистанції польоту - далеко летіть до них
Ну а "-" в тому, що їх велика територія не може буть охоплена та прикрита в достатній мірі комплексами ППО Достатньо безперешкодно увійти у повітряний простір РФ на малій висоті і БПЛА "загубиться" на "неабъятных прасторах матушки-Рассии"
Раз плюнуть...
ракеты летят по примерно такой же траектории как в тот день когда прилетело во Львов (меня тогда тревога разбудила я следил)
угроза по мопедам 👉 Черниговская, Полтавская области
тревогу не игнорировать!