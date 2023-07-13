По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски "Калібрів" і дронів

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі, 13 липня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски крилатих ракет "Калібр" та дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють моніторингові сайти.

Ракетну загрозу оголошено у південних та центральних областях, на півночі України фіксують прольоти ударних безпілотників типу "Шахед".