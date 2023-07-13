Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави. Хороше посилення зброєю, - Зеленський після саміту НАТО у Вільнюсі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись із Вільнюського саміту НАТО записав традиційне відеозвернення до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю.

Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими".

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