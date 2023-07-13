Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави. Хороше посилення зброєю, - Зеленський після саміту НАТО у Вільнюсі. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський, повертаючись із Вільнюського саміту НАТО записав традиційне відеозвернення до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю.
Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими".
Будь ласка, зачекайте...
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2/ Превратил страну в яму, где люди не имеют никаких прав...
3/ Зеленский обманул людей, когда говорил, что войны не будет...
4/ Солдаты защищают миллиардерскую жопу Зеленского, потом получают ранение, остаются "поза штатом" и получают 600-800 гривен...
5/ Конституцию со своим Ермаком ставите на паузу как какой-то магнитофон...
6/ Обещал не поднимать цены на коммунальные услуги пока война и тут соврал...
7/ Мордовороты по 120 кг. ездят по городу и закидывают простых пацанов в машину как куски говна и вывозят их на войну...
Але проблема в тому, що на ньому пояс з вибухівкою, у вигляді ЯЗ, який він може підірвати і вбити усіх одразу. І що робити в цій ситуації? Треба "вирити" яму непомітно, поглибше, заманити її у неї, щоб вона в неї впала і вибухнула глибоко під землею. Ямою була б реальна повна ізоляція. Але захід і цього не хоче. Навіть нафту продовжують купляти. Так що у нас один вихід залишається, робити так, щоб давали більше зброї. Більше касетних *********** і ракет, і розривати на шматки усіх росіян дистанційно, методом випаленої землі, знищуючи касетами окоп за окопом, майже не втрачаючи своїх людей. Але для цього потрібно багато артилерії і касетних ***********. Бо інакше у нас не вийде перемогти. А тоді можна замінувати кордони, як росіяни південь і вони не зможуть пройти, навіть якщо нас в НАТО не візьмуть. І якщо буде у нас ракетна програма власна, щоб бити симетрично по всьому, по чому вони б'ють, то вони також будуть думати, може не варто стріляти по нам, якщо прилітатиме кожного дня по кремлю, НПЗ, ГТС і т.п., наш Сапсан?
Президенту Украины на саммите в Вильнюсе сказали
Чувак ,а ты не охамел ?
Доиграешься!
все одно не замінять один раз широко відкритого чорно-зеленого рота з лютим хаяттям союзників... - всі твої понти почули...
дуже боюсь, що б вони не зробили висновки і не включили обратну обідку, хоча там адекватні, а не криворогаті воровато-хамовиті понти...
Ні.
США проголосували збільшення бюджету на допомогу?
Ні.
До кінця бюджетного року 1 жовтня - збільшення допомоги не буде.
Тому що конгрес буде на канікулах, а лендліз якраз діє до 1 жовтня.
- G7 скакали, що той документ не зобовязує
Будуть підписуватись двосторонні документи з кожною країною, після консультацій, в майбутньому.
А в цей час, ударні дрони долетіли, і були збиті над містом, завдавши пошкоджень.
іран під санкціями може виробляти дрони
Україна виробляти не може, окрім 2-3 шт, котрі показали
проте "За інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн." - тобто заплатили, проте нічого не отримали
а зараз ЗАДУРНО!!!!!!!!!!!! ДАЮТЬ!!!!!!!!!!!!! ХАЛЯВА!
Треба менше "дивитись марафон"
Може буде зрозуміло
1. Для України зняли терміни оплати, та не встановили нових.
Тобто, лендліз без терміну по оплаті
2. Попередні лендлізі, знищенне ніхто не просив оплачувати
3. "Дурень думкою багатіє" - арестович також на початку року, розповідав "ХАЛЯВА"
А тепер каже, що "ХАЛЯВИ" мало для наступу
Теж саме каже влада та Залужний, через американську пресу - вже вийшло 2 статтї, що "ХАЛЯВИ" мало
4. Це як з тяжко хворим паціентому лікарні
Паціент хворіє, недуг перемагає
Лікарі лікують аспиріном, та кажуть що потрібні антибіотики
Паціенту кажуть бери антибіотики, те що залишиться невикористане, повернеш або оплатиш
або можеш продовжувати лікуватись аспиріном, це "ХАЛЯВА", проте результат не гарантований, може одужаеш, може втратиш здорові органи, а може помреш
Вибір за паціентом
В Омані, на зустрічі з Патрушевим, теж так гадив… Україні.
ЗЄ обісрався.
Результат відповідний.
Секонд хенд?
особисто Єрмак дуже довго і наполегливо їм говорив, що це Україна була винна у війні
https://bastion.tv/**********-keruyut-chetvero-bandit-jogo-advokat-zradnik-i-duren-piontkovskij_n30905
Аналітика від чорновола. Ці довбані клокни довго будуть ідіотам мозги компастувати.
https://defence-line.org/2023/07/volonterka-besslavnye-ublyudki/ Волонтерка. Бесславные ублюдки.
Ранее я https://defence-line.org/2022/12/volonterka-sluchajnye-sovpadeniya/ писал , что верховная власть Украины имела обязательства и четкий план сдачи Украины московитам. С того времени (https://defence-line.org/2022/12/volonterka-sluchajnye-sovpadeniya/ статья была написана 22.12.2022) доказательств стало в разы больше. И количество вопросов, а также количество доказательств, растет и в закрытых файлах, и в публичном пространстве. Как пример - громкое официальное заявление ДБР о назначении агентов масквы на высокие должности в СБУ. И не менее громкое молчание о лейтенанте Баканове, хотя кто знает, может Баканов давно генерал на московии.
Это вынуждает тупого Zю и президента-регента Йе перебивать негативные для себя информационные подачи, и делать одну ошибку за другой. Интервью с Иваном Сестриватовским - пример спешки и не профессионализма даже в ТВ сфере, где все считали Zю профи.
Я не хочу описывать то, что рассказывал Иван Сестриватовский, прошедший орковский плен. Но те, кто имеет военное образование, и те, кто умеют в логику, прекрасно понимают, что подрыв стратегически важных объектов не может зависеть от одного, даже пусть главного сержанта морской пехоты.
А вот что говорит гражданин-аналитик Свитан (не дословно): на выходе из Крыма была полностью ликвидирована вся линия обороны, минные поля, фортификационные сооружения, все, что создавалось с 2015 по 2019 год.
На вопрос, кем ликвидирована линия обороны на выходе из Крыма, гражданин-аналитик Свитан туманно отвечает: тем, кто хотел посмотреть в глаза пуйлу.
На вопрос, когда была ликвидирована линия обороны на выходе из Крыма гражданин-аналитик Свитан точно отвечает: в период с 2019 по конец 2021 года.
Я не берусь оценивать товарища Свитана как военного эксперта или аналитика, у меня для этого не хватает профессиональных знаний. Но я открыто утверждаю, что товарищ Свитан - лжец. Потому что товарищ Свитан своим ртом через микрофон заявил, что Пригожин 24 июня остановился в Липецке попить чай с киевским тортом, а этот торт по-прежнему производится на липецкой фабрике, продолжающей работать. Зачем это заявил товарищ Свитан, твердо зная, что это абсолютная ложь - вопрос. Может, товарищ Свитан ненавидит Пороха кристально чистой ненавистью, а еще знает, что за эту ложь ему ничего не будет.
А вот почему гражданин-аналитик Свитан пошел буром против линии Zю и Йе и сказал правду об уничтожении подготовленной линии обороны Украины на южном направлении, на выходе из Крыма - это высоко торчащий вопрос.
Наиболее простой и наиболее логичный ответ - товарищ Свитан имеет моск и не хочет вмазываться в полное дерьмо и оправдывать предательство державы высшими должностными лицами Украины.
Как узнать, кто в Украине кроты? Зайдите на сайт https://bofu.uk/home British Office For Ukraine . На главной странице кликните Report on true Russian actors in Ukraine. Этот отчет был опубликован 24.02.2022. Прочитайте отчет, он короткий. Люди из этого отчета продолжают управлять Украиной.
Как вы думаете, этот разгул кротов закончится хорошо и для Украины, и для кротов? Нет. Или Украины не станет, или кроты пойдут под нож. И товарищ Свитан выбрал свою сторону.
Излагаю мою собственную конспирологическую теорию.
Московия обосралась. В победу московии никто не верит. Московские кроты понимают, что надежд на центр нет, и что будет через год или два с московией, даже спрогнозировать страшно. Весь западный мир для кротов тоже закрыт. А шевелиться им позволяют только потому, что они, кроты, при власти в Украине.
Президент-регент Йе сам все понимает и постоянно все объясняет тупому Zю: наше спасение - быть во власти. Пока есть военное положение - наша власть незыблема, не на часі. Поэтому мы (зеко-*****) периодически сремся с США и другими партнерами, хамим НАТО, обзываем нехорошо наших друзей, подлизываем Китаю, дружим с пюрером и пидокрами-белорусами, имеем хорошие дипломатические отношения с Ираном. Мы (зеко-*****) старательно делаем все, чтобы война продолжалась. Нам (зеко-манде) надо срывать все военные заказы, чтобы война, и военное положение длились как можно дольше.
Президент-регент Йе понимает, что как только закончатся активные боевые действия, и военное положение будет отменено, то тут же по Конституции надо объявлять выборы. А на выборах не у Zю ни у партии зеленых жабов нет шансов. Это при военном положении можно выгнать с эфира оппозиционные каналы. А недопуск до эфира оппозиции перед выборами - автоматическое признание выборов нелегитимными. И как следствие - полное обрезание финансирования и санкции, при разрушенной экономике.
А если на выборы выйдет кандидат в президенты боевой генерал, даже не Залужный, то зелени фсе. Ну вот представим, что в президенты пойдет генерал Забродский. Или генерал Шаптала. И скажет, что премьер-министром или спикером ВР будет генерал Залужный. Тут даже запрет оппозиции и марахвон не поможет.
И что в такой ситуации делать? А делать только одно - скирдовать бабло. Воровать все и везде, где только можно. Несмотря ни на что. Потому что только гигантское бабло может хоть как-то обеспечить будущее. И будущее уже не в московии, потому что будущее московии туманное, переходящее в мрак. А будущее в Китае. Или в Иране. А может и ЮАР, кто знает?
Но просто воровать у всех, воровать у ЗСУ, воровать у США, воровать гуманитарку, воровать с бюджета - это одно. Надо же еще и как-то легализовать и отмыть наворованное. Вот тут в мою конспирологическую теорию, как в пазл, хорошо ложатся назначения послов и послиц типа Рябикина, Венедиктовой или послицы-секси в Болгарию. Задача эти послов и послиц - пристраивание гигантского наворованного бабла, для покупки будущего. И недавний скандал с послицей Венедиктовой в Швейцарии и баблом как раз в тему.
Мы все удивлялись, что вот яйца по 17. Потом яблоки по 51. Потом литр дизеля по 86. Потом 35 ярдов. Ну, когда ж они остановятся? А никогда! Если моя теория правильная, то Zю, Йе, Резников и Ко будут воровать во все возрастающих объемах. И не лопнут, не надейтесь.
Ну почему в Украине необучаемые все, ни нарид, ни наридна власть? Заклятие должно же когда-нибудь исчезнуть!
Но ночь не бывает вечной, обязательно взойдет солнце.