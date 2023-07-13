Протягом 12 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів скупчення окупантів, 16 артилерійських засобів, 6 ЗРК, 2 станції РЕБ та 1 пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії Сил оборони протягом 12 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 3 ЗРК, 3 пункти управління, 1 засіб ППО станцію РЕБ, - Генштаб