Протягом 12 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів скупчення окупантів, 16 артилерійських засобів, 6 ЗРК, 2 станції РЕБ та 1 пункт управління, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії Сил оборони протягом 12 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=nqeY06jjJW4&t=1s