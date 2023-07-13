До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналися ще п’ять країн Північної Європи
Лідери країн Північної Європи обіцяють надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві цих країн.
Декларацію про гарантії безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки", підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.
Лідери цих країн зобов'язуються "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".
"Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей - з урахуванням широкого спектра потреб", - йдеться у заяві.
Лідери також пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових. Метою цієї підтримки є забезпечення довгострокової безпеки, стримування російської агресії та зміцнення економічної стійкості та стійкості України.
"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", - наголошується в заяві.
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Стыдно плевать на тех, кто помогает оружием и деньгами, а не благодарить их
И это уже не испанский стыд, а конкретно украинский стыд ! 👿
У хлопця коротка памьят.
Забрати ЯЗ у України це було « нормально»?
1800 ракет з ЯЗ це коштуе грошей?
Чи це ціна яку зараз платять українці кровью.?
«Будапештский меморандум» це сором?
«Или просто стыдно?»
Так хто після цього повинен вибачатися?
Обама, Байден, чи Зеленський?
1) Легко і могло. Переробити блок управління ЯЗ можна.
2) Кодів не мали. Але все ж таки перепрограмувати блоки управління можна. Це не заварений чорний ящик із алмазу. За 30 років можна було мільон разів це зробити. Відключитись від московської системи управління ЯЗ. Теж не проблема. Принаймні так казали в музеї ЯЗ.
3) Тут я згоден. За три копійки чинуши віддали по суті ЯЗ. Можна було віддати більшу частину. Бо все ж таки утримувати таке це досить дорого. Але залишити хоч 10 шт. Бо знов потрапити в цей клуб майже не можливо. Без серйозних наслідків для країни.
*** goк, мацкальський )
А це позиція союзників і щирих Друзів України.
Обтікай.
Гарантії безпеки - це лише 5-й параграф НАТО.
И кстати, так в конце есть еще пункт обязательства Украины. Ну там развитие демократии, реформы, борьба с коррупцией и тому подобное... А если украинские власти не будут этого делать, то и подписанты этих "гарантий" могут ничего не выполнять?
Хто має бути їм сильно вдячний - зеленський чи українське суспільство. Політики приходять і уходять, а проблеми стратегічні залишаються.
Для України це проблема БЕЗПЕКИ..."Будапешський меморандум" на стіл - вирішена проблема безпеки?
Мінськ-1,2 - вирішена проблема безпеки?
Мінськ-париж - вирішена проблема безпека?
Женевська зустріч байдена путіна (за кілька міс до війни) - вирішена проблема безпеки?
На Цензорі (ютуб) обкладинка - НАТО:реформи або смерть? Здається це питання риторичне із відповіддю, тому що список по пунктам не був озвучений на цьому срамі засідання Нато.
Ці "історичні гарантії безпеки" тільки фіксують справ стан де-факто. Україна в сірій зоні, як і до 24.02.23. Такий срам Нато у Вільнюсі чітко показує, що кордони 1991 країни не ціль "друзів Заходу". Але, Ф-16 в студію? Аууу...
Але саме
Неправда?
Ось це - «Чи буде Україна прийнята в НАТО чи ні? Чи ми вас вітаємо, чи ні? Тут питання про те, щоб витримати ще кілька місяців.
Важко повірити, 500 днів [повномасштабної війни]. Всі ваші люди - неймовірні. Абсолютно серйозно, усім серцем кажу. Ваша сміливість та хоробрість - ви є прикладом для всього світу. Я обіцяю вам, США роблять усе, що можливо, аби допомога вам надійшла. Оборонний сектор постійно працює», - https://www.youtube.com/watch?v=aXfGrrtSrA4&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 сказав президент Байден.
Ця заява про кілька місяців пояснює срам Нато та "історичні гарантії безпеки"...для чого брати на себе відповідальність?
Чи був інший сценарій, якщо не можливо зараз через внутрішні проблеми в Україні, недостатню допомогу Заходу, та "прагнення миру" Кремля вийти на кордони 1991? В першу чергу на сході України?
Був. WSJ: ЗАПРОШЕННЯ В НАТО ДОПОМОГЛО Б ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПЕРЕКОНАТИ УКРАЇНЦІВ ПІТИ НА ГІРКИЙ МИР З РОСІЄЮ (https://zn.ua/ukr/WORLD/wsj-zaproshennja-v-nato-dopomohlo-b-zelenskomu-perekonati-ukrajintsiv-piti-na-hirkij-mir-z-rosijeju.html)
Ці думки були з 24.02.23, коли з'явився "китайський мирний план"...ще один гравець, який спостерігав до моменту за рішучістю Заходу відстоювати кожний дюйм землі Нато...
Але, це означає підвищення ставок...тут треба мати "яйця в штанах" не по 17 грн. Брати на себе відповідальність. Це би реально вирівнювало воєнно-економічний баланс сил. Чому цього не було - страх перед путіним, страх перед Китаєм, чи власні комплекси так званих лідерів?
Політики приходять та уходять, путін не вічний, але такий виклик заставив би подумати перед перемирям...щоб самому подумати, такий розвиток не вигідний Китаю - далі "грати" немає змісту. Цей крок би зафіксував політичну перемогу України та Заходу...але все як завжди.
Просто цікаво, як Захід та Нато збирається зустрічати ще більший виклик - майбутні події в Росії, "московське болото" вже бродить...
Всі іньші гарантії...... хай будуть доки Україна не стала членом НАТО.