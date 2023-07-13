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До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналися ще п’ять країн Північної Європи

g-7,велика,семи,група,сімка

Лідери країн Північної Європи обіцяють надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві цих країн.

Декларацію про гарантії безпеки для України, яку в середу, 12 липня, оголосили лідери "Великої сімки", підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.

Лідери цих країн зобов'язуються "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільна декларація G7 про підтримку України (оновлено)

"Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей - з урахуванням широкого спектра потреб", - йдеться у заяві.

Лідери також пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо підготовки українських військових. Метою цієї підтримки є забезпечення довгострокової безпеки, стримування російської агресії та зміцнення економічної стійкості та стійкості України.

"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", - наголошується в заяві.

Також читайте: Країни НАТО та G7 прийняли дуже добрі рішення для України, - Шольц

Автор: 

G-7 G7 (1082) безпека (949) Данія (790) Ісландія (90) Норвегія (796) Фінляндія (1339) Швеція (976) гарантія (268)


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Топ коментарі
+24
Стыдно дороги асвальтировать и шашлыки мариновать, а не к войне готовиться

Стыдно плевать на тех, кто помогает оружием и деньгами, а не благодарить их

И это уже не испанский стыд, а конкретно украинский стыд ! 👿
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13.07.2023 01:54 Відповісти
+8
Дає шанс її сильно зменшити. Прибрати повністю її неможливо ніде в світі.
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13.07.2023 02:10 Відповісти
+4
Прямо на всё готовы, лишь бы самим под пули не лезть. Стыдно, господа, стыдно.
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13.07.2023 01:13 Відповісти
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Прямо на всё готовы, лишь бы самим под пули не лезть. Стыдно, господа, стыдно.
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13.07.2023 01:13 Відповісти
Стыдно дороги асвальтировать и шашлыки мариновать, а не к войне готовиться

Стыдно плевать на тех, кто помогает оружием и деньгами, а не благодарить их

И это уже не испанский стыд, а конкретно украинский стыд ! 👿
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13.07.2023 01:54 Відповісти
«Стидно»…?

У хлопця коротка памьят.

Забрати ЯЗ у України це було « нормально»?

1800 ракет з ЯЗ це коштуе грошей?
Чи це ціна яку зараз платять українці кровью.?

«Будапештский меморандум» це сором?

«Или просто стыдно?»

Так хто після цього повинен вибачатися?
Обама, Байден, чи Зеленський?
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13.07.2023 05:10 Відповісти
Ці питання вже задавали інженерам по ЯЗ. І їх відповідь:
1) Легко і могло. Переробити блок управління ЯЗ можна.
2) Кодів не мали. Але все ж таки перепрограмувати блоки управління можна. Це не заварений чорний ящик із алмазу. За 30 років можна було мільон разів це зробити. Відключитись від московської системи управління ЯЗ. Теж не проблема. Принаймні так казали в музеї ЯЗ.
3) Тут я згоден. За три копійки чинуши віддали по суті ЯЗ. Можна було віддати більшу частину. Бо все ж таки утримувати таке це досить дорого. Але залишити хоч 10 шт. Бо знов потрапити в цей клуб майже не можливо. Без серйозних наслідків для країни.
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13.07.2023 12:10 Відповісти
Вот тут вы ошибаетесь.Ценой была наша независимость.
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13.07.2023 12:46 Відповісти
як саме?! меморандум був підписаний вже 5 грудня 1994 року. Ми вже як 3 роки були незалежні і визнані іншими державами. чи ви про що?
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13.07.2023 13:11 Відповісти
І ні хто не трога ні його Кучму ні зятька агента кгб, такого самого як і Медведчука, і майно ніхто його не трога, який ні в спорт, як наприклад Ахметов в Шахтар, ні армії не допомага, зник і все .
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13.07.2023 16:24 Відповісти
Господа на парашці, ви
*** goк, мацкальський )

А це позиція союзників і щирих Друзів України.

Обтікай.
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13.07.2023 02:11 Відповісти
А ты за сколько стран ездил лезть под пули, зелеботик?
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14.07.2023 02:41 Відповісти
Це добре на даний момент, але це не відміняє вступу в НАТО.
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13.07.2023 01:22 Відповісти
авжеж, це не відміняє корупцію в Україні
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13.07.2023 01:56 Відповісти
Дає шанс її сильно зменшити. Прибрати повністю її неможливо ніде в світі.
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13.07.2023 02:10 Відповісти
думаю зе і його корупційна шобла, швидше здасть Україну і поховає купу народу чим відірветься від грошового корита... Я нажаль чітко пам'ятаю 2019 рік. Коли все що було зроблено до того проти корупції. (Де я теж приймав участь). Просто пустили під ніж. А було зроблено дофіга, ще і за гроші ЕС між іншим, під наглядом європейських представників. А потім їх всіх, пинками під сра..у по виганяли. І повернули корупційні схеми.
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Сумно було це тоді спостерігати, а тепер ще й боляче.
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13.07.2023 17:14 Відповісти
Там немає жодної гарантії безпеки, там лише гарантії підтримки.
Гарантії безпеки - це лише 5-й параграф НАТО.
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13.07.2023 01:28 Відповісти
Ну по сути это очередной "меморандум"... А что было с выполнением прошлого, мы все знаем. Хотя сейчас, все подконтрольным СМИ, "эксперты" будут рассказывать что это великое достижение "зеленой дипломатии".
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13.07.2023 01:35 Відповісти
Це ви точно мені написали? Якщо так - у вас щось із когнітивними здібностями не те.
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13.07.2023 09:37 Відповісти
Из этой декларации Джи7: "У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії ми маємо намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків." - Я так понимаю, все эти обещания касаются не нынешней войны, а будущей?

И кстати, так в конце есть еще пункт обязательства Украины. Ну там развитие демократии, реформы, борьба с коррупцией и тому подобное... А если украинские власти не будут этого делать, то и подписанты этих "гарантий" могут ничего не выполнять?
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13.07.2023 01:32 Відповісти
Вся Кальмарська Унія нас підтримала. Це добре.Це символічно - це зобов"язує.
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13.07.2023 01:43 Відповісти
Кого зобов"язує, прізвища, посади? Сильно це допомогло на війні чи з проблемами всередині країни? ЦЕ ЗНЯТТЯ ІЗ СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
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13.07.2023 10:39 Відповісти
А що - дуже хороша кумпания вимальовується.
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13.07.2023 10:29 Відповісти
Кого зобов"язує, прізвища, посади? Сильно це допомогло на війні чи з проблемами всередині країни? ЦЕ ЗНЯТТЯ ІЗ СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,

Хто має бути їм сильно вдячний - зеленський чи українське суспільство. Політики приходять і уходять, а проблеми стратегічні залишаються.
Для України це проблема БЕЗПЕКИ..."Будапешський меморандум" на стіл - вирішена проблема безпеки?

Мінськ-1,2 - вирішена проблема безпеки?

Мінськ-париж - вирішена проблема безпека?

Женевська зустріч байдена путіна (за кілька міс до війни) - вирішена проблема безпеки?

На Цензорі (ютуб) обкладинка - НАТО:реформи або смерть? Здається це питання риторичне із відповіддю, тому що список по пунктам не був озвучений на цьому срамі засідання Нато.
Ці "історичні гарантії безпеки" тільки фіксують справ стан де-факто. Україна в сірій зоні, як і до 24.02.23. Такий срам Нато у Вільнюсі чітко показує, що кордони 1991 країни не ціль "друзів Заходу". Але, Ф-16 в студію? Аууу...

Але саме
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13.07.2023 10:42 Відповісти
Зрозумілий "концерт" із наступником на посаду генсека Нато...залишається Столтенберг? Ну правда, чого так званим лідерам Заходу претендентам на посаду брати на себе можливий майбутній ще більший срам Нато...наближається осінь 2023.

Неправда?
Ось це - «Чи буде Україна прийнята в НАТО чи ні? Чи ми вас вітаємо, чи ні? Тут питання про те, щоб витримати ще кілька місяців. Важко повірити, 500 днів [повномасштабної війни]. Всі ваші люди - неймовірні. Абсолютно серйозно, усім серцем кажу. Ваша сміливість та хоробрість - ви є прикладом для всього світу. Я обіцяю вам, США роблять усе, що можливо, аби допомога вам надійшла. Оборонний сектор постійно працює», - https://www.youtube.com/watch?v=aXfGrrtSrA4&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 сказав президент Байден.

Ця заява про кілька місяців пояснює срам Нато та "історичні гарантії безпеки"...для чого брати на себе відповідальність?

Чи був інший сценарій, якщо не можливо зараз через внутрішні проблеми в Україні, недостатню допомогу Заходу, та "прагнення миру" Кремля вийти на кордони 1991? В першу чергу на сході України?

Був. WSJ: ЗАПРОШЕННЯ В НАТО ДОПОМОГЛО Б ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПЕРЕКОНАТИ УКРАЇНЦІВ ПІТИ НА ГІРКИЙ МИР З РОСІЄЮ (https://zn.ua/ukr/WORLD/wsj-zaproshennja-v-nato-dopomohlo-b-zelenskomu-perekonati-ukrajintsiv-piti-na-hirkij-mir-z-rosijeju.html)
Ці думки були з 24.02.23, коли з'явився "китайський мирний план"...ще один гравець, який спостерігав до моменту за рішучістю Заходу відстоювати кожний дюйм землі Нато...

Але, це означає підвищення ставок...тут треба мати "яйця в штанах" не по 17 грн. Брати на себе відповідальність. Це би реально вирівнювало воєнно-економічний баланс сил. Чому цього не було - страх перед путіним, страх перед Китаєм, чи власні комплекси так званих лідерів?

Політики приходять та уходять, путін не вічний, але такий виклик заставив би подумати перед перемирям...щоб самому подумати, такий розвиток не вигідний Китаю - далі "грати" немає змісту. Цей крок би зафіксував політичну перемогу України та Заходу...але все як завжди.

Просто цікаво, як Захід та Нато збирається зустрічати ще більший виклик - майбутні події в Росії, "московське болото" вже бродить...
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13.07.2023 12:01 Відповісти
Чорний гумор ситуації ще іншому...яке буде відношення до бандена, шольца відповідно та партій тощо в суспільствах їхніх країн, коли зрозуміють, що вони не здатні брати на себе відповідальність? Відповідальність за Майбутнє...це ефект "метелика", суспільства не ізольовані - 21 століття.
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13.07.2023 12:17 Відповісти
Кінцева ціль має бути ТІЛЬКИ- Україна - країна блоку НАТО.
Всі іньші гарантії...... хай будуть доки Україна не стала членом НАТО.
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Гарантіям цих країн можна вірити , бо серед них немає росії ! ! ! Це не Будапештський Меморандум , де "гарантом" була... росія. Слава Україні і народам країн антипутинської коаліції ! ! !
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13.07.2023 23:37 Відповісти
 
 