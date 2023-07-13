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Новини Агресія Росії проти України
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Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО

київ

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні. 

Падіння уламків зафіксовані у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці. Вони пошкодили житлові будинки.

"Двоє травмованих в Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами міського голови Києва Віталія Клічка, у Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски "Калібрів" і дронів

Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень 01
Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень 02
Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень 03

Автор: 

Київ (19791) дрони (5006) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+24
Не набридло. Занадто дорого та стршно він нам виліз. Тобі набридло? Но та помаші ручкою шахедам.
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13.07.2023 07:22 Відповісти
+22
Павлоградський хімічний завод - єдине підприємство в Україні, яке виробляло паливо для українських ракет, було знищено... у лютому 2020-го.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.

Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
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13.07.2023 08:22 Відповісти
+19
Колись Україна могла будувати літаки, і навіть ракети...
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13.07.2023 06:27 Відповісти
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Колись Україна могла будувати літаки, і навіть ракети...
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13.07.2023 06:27 Відповісти
Не плач. Візьми велосипед та покатайся по свіжовстеленому асфальту. Полегшає.
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13.07.2023 06:36 Відповісти
...і як була, так і залишилась "страной советов"... причому непроханих!
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13.07.2023 06:48 Відповісти
Не обридло ще в УСІХ темах тупо про цей асфальт?
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13.07.2023 07:09 Відповісти
Не набридло. Занадто дорого та стршно він нам виліз. Тобі набридло? Но та помаші ручкою шахедам.
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13.07.2023 07:22 Відповісти
Продовжуй ці мантри про асфальт. Ще чим допомогаєш країні?
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13.07.2023 07:29 Відповісти
Тим, що більше осіб пам'ятатимуть - обирати хєрограїв під час війни - відвертий дебілізм?
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13.07.2023 09:45 Відповісти
Назови одну (одну) причину через я яку я маю щось тобі доводити чи звітувати.
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13.07.2023 12:37 Відповісти
Павлоградський хімічний завод - єдине підприємство в Україні, яке виробляло паливо для українських ракет, було знищено... у лютому 2020-го.
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.

Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
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13.07.2023 08:22 Відповісти
На тему ППО:
Ти забув про закриття програми сисем ППО "Кільчень", "Ангара". 2019-2022р, скандал з магнетронами для С-300, зняття засобів ППО на Гостомельському напрямку
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13.07.2023 10:09 Відповісти
Мені ся видить ож у планах на 2020 вже будо десь 20 "Оплотів". Таіландські закінчили. Технологію відпрацювали, вселякі недоліки виловили. Бери й роби. Квартал, та новітня технологія гри на піно.
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13.07.2023 12:44 Відповісти
"Не набридло" --- це просто переливання води з пустого в порожне. Якщо щось не влаштовує то треба щось робити,а не на цензорі срати,сраньйо нічим не допоможе, так можна і ціле життя тут просидіти і пронити про асфальти і все інше,а толку з цього нуль. Після перемоги ті хто вибрали зеленського підуть і виберуть ще когось такого,а бо може навіть ще "ліпшого",а ти будеш сидіти і уже розказувати про інші "асфальти" в яких замарається та наступна влада.і так до кінця життя
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13.07.2023 08:28 Відповісти
З іншого боку,дороги активно почали робити ще за Пороха і Гройсмана. І я в жодному разі не засуджував би будь-яку владу за ремонт доріг. В даний час від якості доріг залежить вся логістика (особливо враховуючи, що авіація і морський транспорт "стоять", і все перевозиться на колесах). У тому числі і військова логістика, робота волонтерів... Вбиті дороги це усе би сповільнили втричі.
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13.07.2023 10:38 Відповісти
За Пороха не казали "якщо будемо давати гроші армії, то не зможемо будувати дороги". Тай скількі кілометр доріг при Пороху коштував, та скількі при членограї.
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13.07.2023 12:40 Відповісти
Про рошеновські магазини біля кожної станції метро не можна писати , бо за те ботам не заплатять
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13.07.2023 07:27 Відповісти
ну ти ж пока як би то мовити - не?
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13.07.2023 07:50 Відповісти
чи як би то там у вас - а тебе за шо?
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13.07.2023 07:52 Відповісти
Було б ДУЖЕ доречно мати більше рошенівських магазинів----Дуже якісна продукція,більше людей мають роботу, Дуже ввічливий персонал,більше платять податків ЧИ ТЕБЕ БЕЗМОЗГИЙ ЦЕ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ??? Тобі подобається.коли за наші "НАДРА ЗЕМЛІ" з нас беруть непомірні оплати,чи тобі подобається коли крадуть наші бюджетні гроші?
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13.07.2023 08:08 Відповісти
Яким чином рошенівські магазини заважають бубочкі будувати снарядні і ракетні заводи?
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13.07.2023 08:25 Відповісти
Ага, а хтось пам'ятає міністра оборони при Пороху, чи голову СБУ, Гепрокурора з "жінкою третього тисячоліття"? Абсолютно випадкові люди. Під час агресії!
Зєля, звичайно, мудак, але він є зараз і буде до кінця воєнного стану діючим прєзіком. І може досить з бойових диванів одне і теж скиглити про асфальт і шашлики. Треба виходити з реалій.
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13.07.2023 08:44 Відповісти
Чому Блазень скасував ракетну програму, скоротив військо, зменшив зарплатню військовим льотчикам до рівня офіціянта а московським попам забезпечив недоторканість не рахуючи подій цього року?
Нагадаю що "москву" ми знищили саме завдяки ракети, що була розроблена та виготовлена за часів Петра.
Але ж для дебілів він досі лише піариться...
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13.07.2023 08:49 Відповісти
Дебіли вперто не хочуть визнавати що за "ісусика" країна рухалася у правильному напрямку а за Бназня навпаки.
Кульмінацією цього навпаки стали події кінця лютого митного року.
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13.07.2023 09:58 Відповісти
Скільки оборонних заводів було створено Петром ? Де патронний завод
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13.07.2023 09:40 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2018/08/artem-152mm-projectiles.html?m=1 https://www.ukrmilitary.com/2018/08/artem-152mm-projectiles.html?m=1

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13.07.2023 10:04 Відповісти
Тобі рошенівські магазини спати не дають ?
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13.07.2023 09:07 Відповісти
Чим пагані магазини? Хороші магазини, добре працюють.

Все, що добре зроблене нам потрібно.
При Пороху і зброю робили. І робили б так же добре.
Усе добротне і потрібне Порох зараз і на фронт постачає

Але мутний нарід вирішив, що добре зроблене йому не потрібне.
Краще поржати, дивлячись хамський Квартал
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13.07.2023 09:54 Відповісти
Все добре зроблене, а не на тяп-ляп -це добре.
Хіба українцям не потрібні хороші магазини і хороша в них продукція?
Треба прагнути до всього якісного.

Порох і на фронт привозить якісне і потрібне нашим хлопцям.
Можна тільки подякувати йому за це.
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13.07.2023 10:04 Відповісти
про зедебило-шмарафон в каждый дом можна написати? президент зеермак - твой гарант безопасности, твоя гордость
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13.07.2023 10:14 Відповісти
іди бери яйця по 17 грн, яблука по 52 грн сідай дивитись 8 сезон СВАТІВ знятій в РФ
ось тобі посилка:

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Насолоджуйся. Гроши на тхнуть. Зелені ******* зелені.
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13.07.2023 10:17 Відповісти
А ти , ханурік , що сватів рекламуєш на Цензорів .
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16.07.2023 10:50 Відповісти
як це воно,жити йолупом?
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16.07.2023 23:06 Відповісти
Песни из слов не выкинешь. Можно еще яйца по 17 покатать по асфальту.
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13.07.2023 10:01 Відповісти
Цензор,збили майже 10 шахедів,так 10 чи 9,майже не буває.
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13.07.2023 07:16 Відповісти
так як ***** вигідно не зупянти війну,
так її виґідно не зупиняти бубі - війна форева?
зелений припіздок в Україні форева...
а винуваті мериканці!
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13.07.2023 07:48 Відповісти
нам з вами ніколи один одного не зрозуміти...
те що не ********* зелення в асфальт - зберегло Київ!
Слава Україні!
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13.07.2023 08:16 Відповісти
В чому ганьба була Мінську? Тим що не бомбили щоночі Київ, Харків, Львів, Одесу!
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13.07.2023 08:24 Відповісти
Мінськ то ганьба, але асфальт так само, кожен повинен відповісти за свої помилки!
Але не гогам вказувати нам що робити, наводьте лад у своїй країні...
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13.07.2023 08:28 Відповісти
В чому конкретно ганьба Мінську? Тим що не бомбили Україну?!
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13.07.2023 08:32 Відповісти
Мінськ дав нам час підготуватися і готувалися Потім народ вирішив, що 1,5% на армію то до у-я і вибрав отоє Той час який дав Мінськ ми проср-ли і за то маємо
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13.07.2023 21:31 Відповісти
Мінськ - не ганьба. то чудовий розвод путіна і час для створення армії. у 2015-му російський десант без втрат за пів дня був бі на Банковій
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13.07.2023 09:43 Відповісти
сили ППО збили майже 10 дронів Джерело:

"Майже 10" это сколько, 9,785?
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13.07.2023 08:33 Відповісти
""Майже 10" это сколько, 9,785?" не чипляйся. ППО відпрацьовуе на ушидкі 12 балів. Головне після війни не забуди про їх працю. Бо оті свині з орденами з кварталу знову вилізуть як лано з гузиці.
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13.07.2023 12:48 Відповісти
Ну как тут не цепляться? Почему бы не написать "збили 9"? Но это конечно ведь не так красиво, как "майже 10", правда жеж?
Так глядишь, станут писать "майже збили", про те которые долетят до целей
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13.07.2023 14:32 Відповісти
Який там у тебе пропорець? Де ти зї..бався? А я у Київі від початку. Мене НАШЕ ППО задовольняе. Не лізь у чужи діла. Сиди під тим прапором та глибоко дихай.
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13.07.2023 19:53 Відповісти
Мене НАШЕ ППО задовольняе.

А яке відношення до ППО та її роботи мають ті, хто пише про одиничні, неподільні речи, тим більш коли їх кількість позначвється однозначним числом, "майже 10"? Якщо так можна, то тоді коли б летів один дрон і його збіли, можно писати - збили майже 2
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13.07.2023 20:52 Відповісти
До речі, якщо би я був неправий, то заголовок не стали би виправляти.
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13.07.2023 21:00 Відповісти
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13.07.2023 08:59 Відповісти
Ось вам і відповідь на всі питання .
Бачили очі, що купували?
Чи Квартал вам зміг замилити і очі і мізки?
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13.07.2023 10:09 Відповісти
Мало слухаю Піонтковського, але те, що він сказав, то є квінтесенція того, що ми зараз маємо.

КВІНТЕСЕ́НЦІЯ, Основа, суть чого-небудь; найсуттєвіше, найголовніше.
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13.07.2023 10:12 Відповісти
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13.07.2023 09:36 Відповісти
"Яйця по 17" казало днями ,що Київ прикритий на 100 %.
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13.07.2023 09:37 Відповісти
Треба статтю читати і не буде дурних запитань.
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13.07.2023 10:07 Відповісти
браво ПВО! а ганьба підкацапним зрадофілам.
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14.07.2023 05:30 Відповісти
 
 