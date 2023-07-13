Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків зафіксовані у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці. Вони пошкодили житлові будинки.

"Двоє травмованих в Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами міського голови Києва Віталія Клічка, у Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По Україні оголошено масштабну повітряну тривогу - повідомляється про пуски "Калібрів" і дронів





