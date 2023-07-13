Атака шахедів на Київ: сили ППО збили 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО
Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.
"Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу", - йдеться в повідомленні.
Падіння уламків зафіксовані у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці. Вони пошкодили житлові будинки.
"Двоє травмованих в Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За словами міського голови Києва Віталія Клічка, у Подільському районі столиці під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло загиблого.
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ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає.
Харківський завод "Малишева" взагалі не виробив жодного бтр для ЗСУ у 2021-му році.
Так де ****, вся військова промисловість була знищена задовго до асфальту????!!!
Ти забув про закриття програми сисем ППО "Кільчень", "Ангара". 2019-2022р, скандал з магнетронами для С-300, зняття засобів ППО на Гостомельському напрямку
Зєля, звичайно, мудак, але він є зараз і буде до кінця воєнного стану діючим прєзіком. І може досить з бойових диванів одне і теж скиглити про асфальт і шашлики. Треба виходити з реалій.
Нагадаю що "москву" ми знищили саме завдяки ракети, що була розроблена та виготовлена за часів Петра.
Але ж для дебілів він досі лише піариться...
Кульмінацією цього навпаки стали події кінця лютого митного року.
Все, що добре зроблене нам потрібно.
При Пороху і зброю робили. І робили б так же добре.
Усе добротне і потрібне Порох зараз і на фронт постачає
Але мутний нарід вирішив, що добре зроблене йому не потрібне.
Краще поржати, дивлячись хамський Квартал
Хіба українцям не потрібні хороші магазини і хороша в них продукція?
Треба прагнути до всього якісного.
Порох і на фронт привозить якісне і потрібне нашим хлопцям.
Можна тільки подякувати йому за це.
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Насолоджуйся. Гроши на тхнуть. Зелені ******* зелені.
так її виґідно не зупиняти бубі - війна форева?
зелений припіздок в Україні форева...
а винуваті мериканці!
те що не ********* зелення в асфальт - зберегло Київ!
Слава Україні!
Але не гогам вказувати нам що робити, наводьте лад у своїй країні...
"Майже 10" это сколько, 9,785?
Так глядишь, станут писать "майже збили", про те которые долетят до целей
А яке відношення до ППО та її роботи мають ті, хто пише про одиничні, неподільні речи, тим більш коли їх кількість позначвється однозначним числом, "майже 10"? Якщо так можна, то тоді коли б летів один дрон і його збіли, можно писати - збили майже 2
Бачили очі, що купували?
Чи Квартал вам зміг замилити і очі і мізки?
КВІНТЕСЕ́НЦІЯ, Основа, суть чого-небудь; найсуттєвіше, найголовніше.