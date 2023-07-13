Саміт НАТО показав, як далеко Росія відійшла від цілей, заради яких вона розпочала війну, - ISW

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну, вважає Інститут вивчення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Мета запобігти розширенню НАТО і, мало того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати", - йдеться у звіті.

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Аналітики ISW додали, що багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.