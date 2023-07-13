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Новини Агресія Росії проти України
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Саміт НАТО показав, як далеко Росія відійшла від цілей, заради яких вона розпочала війну, - ISW

нато,саміт

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну, вважає Інститут вивчення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Мета запобігти розширенню НАТО і, мало того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.

Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати", - йдеться у звіті.

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Аналітики ISW додали, що багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

Автор: 

НАТО (6636) саміт (824) ISW (653)


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Топ коментарі
+8
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13.07.2023 06:41 Відповісти
+6
Вони так нічого там і не зрозуміли.

Та пох*й путіну то НАТО. Він і так знає що вони не нападуть ніколи першими.

Вся страшна НАТО треба щоб лякати ростовських бабушек і заставляти орків терпіти ***** і його кооператив, а то зла НАТА нападе - а цар їм як дасть!
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13.07.2023 07:22 Відповісти
+3
Товарищ, когда в бой последний пойдёшь крикливо
И если вдруг схлопнешься,
пулей помеченный,
Сделай одолжение - умирай красиво
За Володю Путина, за Игоря Сечина!

.И чтобы не было на душе хреново,

Не забудь умереть с улыбкой еще за подонка Суркова.
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13.07.2023 07:27 Відповісти
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13.07.2023 06:41 Відповісти
москалі то хворі люди,
******* воювати,
а Ми будемо на них
Із Говерли срати!,,,(С),,),
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13.07.2023 07:15 Відповісти
Вони так нічого там і не зрозуміли.

Та пох*й путіну то НАТО. Він і так знає що вони не нападуть ніколи першими.

Вся страшна НАТО треба щоб лякати ростовських бабушек і заставляти орків терпіти ***** і його кооператив, а то зла НАТА нападе - а цар їм як дасть!
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13.07.2023 07:22 Відповісти
думаю, НАТА це розуміє і сама, але треба ж створювати видимість якоїсь роботи - інакше платники податків можуть запитати, за що вони податки платять

хоча... ООН вже кілька десятиліть ніхєра не робить - і нічого, утримуються тисячі дармоїдів з податків країн-учасниць
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13.07.2023 09:55 Відповісти
Товарищ, когда в бой последний пойдёшь крикливо
И если вдруг схлопнешься,
пулей помеченный,
Сделай одолжение - умирай красиво
За Володю Путина, за Игоря Сечина!

.И чтобы не было на душе хреново,

Не забудь умереть с улыбкой еще за подонка Суркова.
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13.07.2023 07:27 Відповісти
!!!!!!!!
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13.07.2023 07:37 Відповісти
***** вже і забуло чому розпочало війну.
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13.07.2023 08:05 Відповісти
Росія почала війну з моменту її появи. Закінчеться війна, закінчиться й Росія.
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13.07.2023 08:32 Відповісти
Яке там НАТО?! Знищення України - оце і була мета *****. А в країнах НАТО у них гроші і розваги. Хоча, зрозумій, що в голові у цих дегенератів. "Сдєлаєм Чьорнає морє внутрєннім морєм!"
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13.07.2023 09:23 Відповісти
саміт НАТО у Вільнюсі "проголосив" "підкилимні" домовленості НАТО із 3,14дерацією стосовно України
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13.07.2023 09:36 Відповісти
кому вони там що показали, недолугі

треба було телемост з рашкою зробити - ті б їм точно показали, що думають про НАТО і їхні заяви
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13.07.2023 09:57 Відповісти
єдина ціль ***** - знищити Україну та українців.
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13.07.2023 10:02 Відповісти
 
 