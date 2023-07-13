Саміт НАТО показав, як далеко Росія відійшла від цілей, заради яких вона розпочала війну, - ISW
Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, наскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло назад цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну, вважає Інститут вивчення війни.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Мета запобігти розширенню НАТО і, мало того, згорнути попередні раунди розширення Альянсу і відтіснити НАТО від кордонів Росії була однією із заявлених вимог Кремля перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.
Відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, а також вступ Фінляндії до НАТО і згода Туреччини надіслати протокол про вступ Швеції, найімовірніше, свідчить про те, що Кремль усвідомив ці поразки і не хоче про них згадувати", - йдеться у звіті.
Аналітики ISW додали, що багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.
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******* воювати,
а Ми будемо на них
Із Говерли срати!,,,(С),,),
Та пох*й путіну то НАТО. Він і так знає що вони не нападуть ніколи першими.
Вся страшна НАТО треба щоб лякати ростовських бабушек і заставляти орків терпіти ***** і його кооператив, а то зла НАТА нападе - а цар їм як дасть!
хоча... ООН вже кілька десятиліть ніхєра не робить - і нічого, утримуються тисячі дармоїдів з податків країн-учасниць
И если вдруг схлопнешься,
пулей помеченный,
Сделай одолжение - умирай красиво
За Володю Путина, за Игоря Сечина!
.И чтобы не было на душе хреново,
Не забудь умереть с улыбкой еще за подонка Суркова.
треба було телемост з рашкою зробити - ті б їм точно показали, що думають про НАТО і їхні заяви