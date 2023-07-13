Вночі ворог здійснив комбіновану атаку дронами й ракетами на південь України. ППО спрацювала на "відмінно", - ОК "Південь".

Минула ніч у південних регіонах була неспокійна. Ворог застосовував тактику розосередження Сил оборони, в тому числі й протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

"Запуски "шахедів" відбувалися як із класичного напрямку - з узбережжя Азовського моря так і з Курської області. Серед хвиль пусків дронів також відбувалися пуски ракет з акваторії Чорного моря. Оскільки південні регіони ще залишаються під загрозою нових ударів, ми поки ситуацію не коментуємо, лише підбиваємо підсумки цієї атаки. Але слід заявити, що протиповітряна оборона спрацювала потужно", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака шахедів на Київ: сили ППО збили майже 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО