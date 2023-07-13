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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі ворог здійснив комбіновану атаку дронами й ракетами на південь України. ППО спрацювала на "відмінно", - ОК "Південь".

ппо

Минула ніч у південних регіонах була неспокійна. Ворог застосовував тактику розосередження Сил оборони, в тому числі й протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.

"Запуски "шахедів" відбувалися як із класичного напрямку - з узбережжя Азовського моря так і з Курської області. Серед хвиль пусків дронів також відбувалися пуски ракет з акваторії Чорного моря. Оскільки південні регіони ще залишаються під загрозою нових ударів, ми поки ситуацію не коментуємо, лише підбиваємо підсумки цієї атаки. Але слід заявити, що протиповітряна оборона спрацювала потужно", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака шахедів на Київ: сили ППО збили майже 10 дронів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1082) ППО (3329) Гуменюк Наталія (804) дрони (5006)


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Єитів би побачити коментарі писаки, який у лютому сперечався до істерики, що обстріли кацапами України за два тижні припиняться, бо у кацапів закінчаться ракети. Жертва тєлємараіону і Арєстовіча, блін.
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13.07.2023 07:40 Відповісти
Без проблем. Зайди до Архіву, знайди 02.22 і напиши.
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13.07.2023 07:55 Відповісти
😊 Того ніку вже давно нема. Писати нема кому.
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13.07.2023 08:03 Відповісти
Але він у нього існує. Можливо ставить лайки своїм однодумцям і побачить.
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13.07.2023 08:09 Відповісти
"Працювала потужно" - це взагалі, від слова "нічого". Вже пройшло достатньо часу, щоб оприлюднити результати.
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13.07.2023 08:04 Відповісти
 
 