Вночі ворог здійснив комбіновану атаку дронами й ракетами на південь України. ППО спрацювала на "відмінно", - ОК "Південь".
Минула ніч у південних регіонах була неспокійна. Ворог застосовував тактику розосередження Сил оборони, в тому числі й протиповітряної оборони.
Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІnform.
"Запуски "шахедів" відбувалися як із класичного напрямку - з узбережжя Азовського моря так і з Курської області. Серед хвиль пусків дронів також відбувалися пуски ракет з акваторії Чорного моря. Оскільки південні регіони ще залишаються під загрозою нових ударів, ми поки ситуацію не коментуємо, лише підбиваємо підсумки цієї атаки. Але слід заявити, що протиповітряна оборона спрацювала потужно", - йдеться в повідомленні.
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