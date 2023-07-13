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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами: влучань та постраждалих немає, - ОВА

ппо

Російські терористи цієї ночі знову атакували Київську область. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Всі ворожі цілі були збиті. Фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Кравченко додав, що наразі не зафіксовано фактів пошкодження житлових та інфраструктурних обʼєктів унаслідок падіння уламків.

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Автор: 

Київська область (4132) ППО (3329) ракети (4093) Кравченко Руслан (76) дрони (5006)


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14.07.2023 05:46 Відповісти
 
 