Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами: влучань та постраждалих немає, - ОВА

Російські терористи цієї ночі знову атакували Київську область. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Всі ворожі цілі були збиті. Фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Кравченко додав, що наразі не зафіксовано фактів пошкодження житлових та інфраструктурних обʼєктів унаслідок падіння уламків.

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