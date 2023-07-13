Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами: влучань та постраждалих немає, - ОВА
Російські терористи цієї ночі знову атакували Київську область. Повітряна тривога тривала понад 3 години.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Всі ворожі цілі були збиті. Фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Кравченко додав, що наразі не зафіксовано фактів пошкодження житлових та інфраструктурних обʼєктів унаслідок падіння уламків.
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dmitri malinsky
показати весь коментар14.07.2023 05:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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