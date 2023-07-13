Уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та 10 приватних будинків на Миколаївщині, - ОВА

Сьогодні вночі, 13 липня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що вчора, 12 липня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири ворожих БпЛА: розвідувальний "Орлан-10", ударний БпЛА "Ланцет" та два БпЛА невстановленого типу.

"Вчора, 12 липня, о 13:02 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кіма, сьогодні вночі, о 00:14, в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та біля десяти приватних будинків. Постраждалих немає.

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У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста. За даними Повітряних сил, у ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри".