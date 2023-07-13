Російські загарбники минулої доби 76 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, - ОВА
Армія РФ минулої доби випустила майже 500 снарядів по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль