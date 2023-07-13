Російські загарбники минулої доби 76 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, - ОВА

Армія РФ минулої доби випустила майже 500 снарядів по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.

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