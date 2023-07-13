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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 040 осіб (+510 за добу), 4092 танки, 4425 артсистем, 7999 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 236 040 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 236040 (+510) осіб ліквідовано;

танків - 4092 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7999 (+9) од,

артилерійських систем - 4425 (+23) од,

РСЗВ - 678 (+4) од,

засоби ППО - 421 (+6) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26),

крилаті ракети - 1271 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од,

спеціальна техніка - 652 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 040 осіб (+510 за добу), 4092 танки, 4425 артсистем, 7999 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696)


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Топ коментарі
+26
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3429 день.
66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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13.07.2023 08:49 Відповісти
+24
ЦЕЛИ "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
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13.07.2023 09:08 Відповісти
+15
Слава ЗСУ! Слава Україні! Кацапам тризда.
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13.07.2023 08:47 Відповісти
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Слава ЗСУ! Слава Україні! Кацапам тризда.
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13.07.2023 08:47 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3429 день.
66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
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13.07.2023 08:49 Відповісти
Ого
При таких темпах знищення систем ППО, далі небо буде вартувати ванька з берданкой
Хоча, наявнисть 4 панцирів на даху та паркінгах будівлі міноборони, не завадила дронам підпалити її у травні.
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13.07.2023 09:04 Відповісти
Вибиваться арта, таки не ******* екс командувач якоїсь там по рахунку армії кацапів, що в контрбатарейній війні їм тризда
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13.07.2023 09:07 Відповісти
Попов! Його іменують командиром 58-ї армії (хоча Вікіпедія про це мовчить!)
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13.07.2023 09:23 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2023 09:29 Відповісти
ЦЕЛИ "СВО":

1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
показати весь коментар
13.07.2023 09:08 Відповісти
9. Спростувати міф про 2-гу армію світу
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13.07.2023 09:33 Відповісти
Обісратись та казати, що на расії це тепер новий стиль
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13.07.2023 09:38 Відповісти
10. Уничтожить репутацию на десятки лет, а может навсегда.
11. Развалиться окончательно до размеров московского княжества
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13.07.2023 10:24 Відповісти
ты кого спрашиваешь...?
напиши этот вопрос в Генштаб...
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13.07.2023 09:38 Відповісти
Уся знищена! Навіть та, що в Україну ще не прийшла. І, взагалі, Київ був взятий ще 27 лютого 2022 року, а у березні 2022 року Таманська дивізія мила свої берці у Ла-Маншу. А теперішній "контрнаступ" - це твоя алкогольна галюцінація.
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13.07.2023 10:11 Відповісти
По батальйончику(щодня) йдуть до кобзончика.....
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13.07.2023 09:51 Відповісти
Вот кацапы идут - на говно.. на говно... нога в ногу...
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13.07.2023 13:32 Відповісти
6 ППО это прям сказка! Жирная добыча
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13.07.2023 17:37 Відповісти
 
 