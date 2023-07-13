Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 236 040 осіб (+510 за добу), 4092 танки, 4425 артсистем, 7999 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 236 040 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 236040 (+510) осіб ліквідовано;
танків - 4092 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7999 (+9) од,
артилерійських систем - 4425 (+23) од,
РСЗВ - 678 (+4) од,
засоби ППО - 421 (+6) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26),
крилаті ракети - 1271 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од,
спеціальна техніка - 652 (+5).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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66 одиниць техніки та 510 чумардосів. По всіх основних позиціях гуд. ППО:спецтехніка - 6:5. Логістика майже 7 000, ББМ майже 8 000! Відбиті чергові повітряні хвилі. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 236 000!!! більше, ніж таке місто, як Комсомольськ-на-Амурі ...
При таких темпах знищення систем ППО, далі небо буде вартувати ванька з берданкой
Хоча, наявнисть 4 панцирів на даху та паркінгах будівлі міноборони, не завадила дронам підпалити її у травні.
1. Возродить НАТО;
2. Удвоить длину общей границы с НАТО;
3. Лишиться всех союзников;
4. Отдать США и ЕС $300+ млрд. 3ВР;
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС; 6. Продавать нефть с огромной скидкой;
7. Получить кризис бюджета;
8. Стать вассалом Китая.
11. Развалиться окончательно до размеров московского княжества
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