Ворожа атака на Запоріжжя: кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 дітей, - ОВА
Кількість постраждалих внаслідок учорашньої російської атаки зросла до 21 осіб, з них 8 дітей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 - діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей", - йдеться в повідомленні.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар13.07.2023 08:52 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Соса 2
показати весь коментар13.07.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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