Ворожа атака на Запоріжжя: кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 дітей, - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок учорашньої російської атаки зросла до 21 осіб, з них 8 дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 - діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей", - йдеться в повідомленні.

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