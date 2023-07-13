УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8876 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 185 2

Ворожа атака на Запоріжжя: кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 дітей, - ОВА

запоріжжя,дснс

Кількість постраждалих внаслідок учорашньої російської атаки зросла до 21 осіб, з них 8 дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 - діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі пролунав вибух, 6 осіб постраждали, зокрема дитина: У мережі повідомляють про падіння уламків БПЛА. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2315) Малашко Юрій (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну й що це була за хрінь?
показати весь коментар
13.07.2023 08:52 Відповісти
Така ж хрень в центрі мааскви скоро бахне, тоді і дізнаєшся.
показати весь коментар
13.07.2023 10:15 Відповісти
 
 