"Було гучно": посол Великої Британії Сіммонс в Україні про нічну атаку на Київ

Посол Британії Мелінда Сіммонс в Україні прокоментувала, що також неспокійно спала через нічну атаку "Шахедами" на Київ, добре чула роботу ППО і подякувала українським захисникам неба.

Про це вона написала в Twitter, пише Цензор.НЕТ.

"Досить погана ніч. За повідомленнями, БПЛА атакували Київ з кількох напрямків, (наслідки) в районі, в якому я живу, і в сусідньому. Не дивно, що було настільки гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні й моєму укриттю без вікон. Час подихати свіжим повітрям", - поділилася вона.

Також про враження від атаки розповів і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн, який зараз перебуває у Києві, зазначивши, що це була "коротка і гучна ніч".

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