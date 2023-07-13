"Було гучно": посол Великої Британії Сіммонс в Україні про нічну атаку на Київ
Посол Британії Мелінда Сіммонс в Україні прокоментувала, що також неспокійно спала через нічну атаку "Шахедами" на Київ, добре чула роботу ППО і подякувала українським захисникам неба.
Про це вона написала в Twitter, пише Цензор.НЕТ.
"Досить погана ніч. За повідомленнями, БПЛА атакували Київ з кількох напрямків, (наслідки) в районі, в якому я живу, і в сусідньому. Не дивно, що було настільки гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні й моєму укриттю без вікон. Час подихати свіжим повітрям", - поділилася вона.
Також про враження від атаки розповів і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн, який зараз перебуває у Києві, зазначивши, що це була "коротка і гучна ніч".
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а куйлові не потрібні ніяки приводи, щоб нищити українці: він це робить щодня.
- atacms - тривають дискусії, рішення нема;
- f-16 - ніби в серпні почнеться навчання (чекали саміту), рішення по літакам нема;
- scalp - ті самі storm shadow. Фактично поповнення запасів.
- інше - поповнення поточних запасів (в тому самомі об'ємі і темпі).
p.s. Молюсь, щоб відносини з партнерами (і відповідно поставки) не почали деградувати після нашого наїзду на партнерів на саміті.
Відважна жінка...