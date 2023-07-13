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"Було гучно": посол Великої Британії Сіммонс в Україні про нічну атаку на Київ

сіммонс

Посол Британії Мелінда Сіммонс в Україні прокоментувала, що також неспокійно спала через нічну атаку "Шахедами" на Київ, добре чула роботу ППО і подякувала українським захисникам неба.

Про це вона написала в Twitter, пише Цензор.НЕТ.

"Досить погана ніч. За повідомленнями, БПЛА атакували Київ з кількох напрямків, (наслідки) в районі, в якому я живу, і в сусідньому. Не дивно, що було настільки гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні й моєму укриттю без вікон. Час подихати свіжим повітрям", - поділилася вона. 

Також про враження від атаки розповів і спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови П’єр Гайльбронн, який зараз перебуває у Києві, зазначивши, що це була "коротка і гучна ніч".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної ворожої атаки шахедами на Київ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19791) ППО (3329) Сіммонс Мелінда (114)


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куйло "салютував" на честь рішення Вільнюського саміту ."вітаючи" український народ ракетами,та "шахедами"
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13.07.2023 09:22 Відповісти
це провал, а не саміт.

а куйлові не потрібні ніяки приводи, щоб нищити українці: він це робить щодня.
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13.07.2023 09:29 Відповісти
провал .чи "змова",але від того,Україні і її народу не легше...
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13.07.2023 09:32 Відповісти
Ви про що? Про зброю НАТО для України чи папірець, що Україна в НАТО? В ту ніч у нас в Штутгарті була гроза, а о 4 годині ранку район тремтів від звуків транспортних бортів. Летіла нова допомога Україні.
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13.07.2023 10:09 Відповісти
Я думаю і без саміту нам би ту зброю дали: фактично це ті самі регулярні добровільні пакети допомоги, просто календарно підігнані під саміт. Нічого нового саміт нам не дав в плані озброєнь:
- atacms - тривають дискусії, рішення нема;
- f-16 - ніби в серпні почнеться навчання (чекали саміту), рішення по літакам нема;
- scalp - ті самі storm shadow. Фактично поповнення запасів.
- інше - поповнення поточних запасів (в тому самомі об'ємі і темпі).

p.s. Молюсь, щоб відносини з партнерами (і відповідно поставки) не почали деградувати після нашого наїзду на партнерів на саміті.
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13.07.2023 15:04 Відповісти
Нашого чи зеклоуна?
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13.07.2023 18:21 Відповісти
Не жалілась, а просто прокоментувала...
Відважна жінка...
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13.07.2023 09:26 Відповісти
 
 