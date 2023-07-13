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У Латвії місцевого жителя оштрафували на понад 15 тис. євро за підтримку РФ

путін,латвія

У Латвії місцевого жителя оштрафували на 15 500 євро за підтримку Росії у діях проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у Генпрокуратурі країни.

"У ході розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку Росії з особистих мотивів та з корисливих міркувань", - йдеться в повідомленні.

Подробиці справи та прівзище чоловіка не вказують. Згідно з пресрелізом відомо, що одним із завдань Росії є зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах Європейського союзу, у тому числі спрямоване проти незалежності, суверенітету та національної безпеки загалом.

Обвинувачений, як повідомляється, визнав свою провину, а також "зробив висновки та оцінив неприпустимість та наслідки своїх дій". Прокурор з урахуванням того, що чоловік майже чотири місяці перебував під арештом у період слідства, наклав на нього штраф у розмірі 15 500 євро.

Зазначимо, у Латвії передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни в Україні.

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Автор: 

Латвія (1372) штраф (1892)


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Місцевий житель, але ж не громадянин?)
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13.07.2023 09:30 Відповісти
Інтелектуальну підтримку та фізичну...
!постоїм за пуйла, бо в нього не стоїть..."
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13.07.2023 09:30 Відповісти
Це добре але ще потрібно викидати все кацапське лайно взад дамой в радной скрєпний свінарнік...
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13.07.2023 09:32 Відповісти
Тю,вони шо не знають, що можно просто вибачення на камеру зняти. Ну у нас так роблять
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13.07.2023 09:37 Відповісти
У Латвії передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни в Україні. Джерело: . А яка відповідальність встановлена в Україні за виправдання рашистської агресії?
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13.07.2023 09:39 Відповісти
НІЯКОЇ!!! Сусіди . років 30 назад переїхали з рашки , прославляють росію і чекають на прихід орків, пересварились з усіма сусідами і всіляко пакостять їм , а поліція на виклики відповідає :" Треба жити дружно!" Отакої!!
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13.07.2023 09:57 Відповісти
Це так. З цим у нас,на жаль,повний жах.
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13.07.2023 11:22 Відповісти
Прекрасная идея наполнения бюджета!
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13.07.2023 11:29 Відповісти
в Україні таких штрафів не дочекаємося
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13.07.2023 14:07 Відповісти
 
 