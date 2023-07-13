У Латвії місцевого жителя оштрафували на понад 15 тис. євро за підтримку РФ

У Латвії місцевого жителя оштрафували на 15 500 євро за підтримку Росії у діях проти країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у Генпрокуратурі країни.

"У ході розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку Росії з особистих мотивів та з корисливих міркувань", - йдеться в повідомленні.

Подробиці справи та прівзище чоловіка не вказують. Згідно з пресрелізом відомо, що одним із завдань Росії є зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах Європейського союзу, у тому числі спрямоване проти незалежності, суверенітету та національної безпеки загалом.

Обвинувачений, як повідомляється, визнав свою провину, а також "зробив висновки та оцінив неприпустимість та наслідки своїх дій". Прокурор з урахуванням того, що чоловік майже чотири місяці перебував під арештом у період слідства, наклав на нього штраф у розмірі 15 500 євро.

Зазначимо, у Латвії передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни в Україні.

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