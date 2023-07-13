Велика Британія та Норвегія виділять 5 млн євро на підтримку розвитку Чорнобильської зони відчуження

Уряди Великобританії та Норвегії погодили виділення 5 мільйонів євро на допомогу забезпечення умов безпеки у Чорнобильській зоні.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про таке рішення представники країн заявили на засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, участь у якому брала українська делегація на чолі з першим заступником Міністра Олександром Краснолуцьким. Захід організований Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Україна дякує представникам кожної країни, яка є вкладником Міжнародного фонду для Чорнобиля РМСЧ, і окремо Норвегії та Великобританії за підтримку розвитку Зони відчуження та дієву підтримку нашої держави у боротьбі з державою-агресором", – зазначив Олександр Краснолуцький.

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Зазначається, що сторони домовились продовжувати співпрацю задля прискорення підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР для фінансування заходів з відновлення умов безпеки у Чорнобильській зоні відчуження та об’єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні, а також для підтримки довгострокової безпечної експлуатації цих об’єктів.

До складу української делегації увійшли представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, народний депутат України Сергій Магера, представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Засідання Асамблеї пройшло за участю також представників Єврокомісії, Міжнародного агентства з атомної енергії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн.

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