УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8674 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 440 4

Кількість окупантів у Маріуполі та районі зростає, відомо про близько 35 тис. військових РФ, - Андрющенко

маріуполь

Останнім часом росіяни завозять на полігони Маріуполя мобілізованих та контрактників, яких після тижневого навчання кидають на "м’ясні штурми" у бік Бердянська або на північ.

Про це в ефірі Еспресо повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді баз окупантів у Маріуполі та районі багато. Якщо порахувати, то до 35 тис. російських військових перебуває на території нашого міста та району. Багато їх розташувалося на узбережжі Азовського моря, вони чомусь дуже полюбляють там бази відпочинку та пансіонати. Позаймали все, що можна, поперекривали людям вихід до моря. Щонайменше є три полігони, де готують ворожих солдатів. На одному з полігонів, який на межі Бердянського та Маріупольського районів, готують російських вояків з узбережжя Азовського моря та тих, кого підвозять з Бердянського напрямку. Окупантів дійсно немало, а останнім часом їхня кількість зросла. Бачимо, що зайшла російська морська піхота, принаймні за формою та по шевронах вони так виглядають, і базуються в одному з селищ", - розповів він.

Андрющенко додав, що здебільшого останнім часом завозять "відверте м'ясо", тобто мобілізованих чи контрактників, яких тримають приблизно тиждень на полігонах, а потім кидають на всілякі "м'ясні штурми" то на північ, то у бік Бердянська. Загальна кількість противника зберігається, але у нього відбувається постійна ротація.

Також читайте: Окупанти можуть вивезти з Маріуполя 13 тисяч українських дітей, - Андрющенко

Автор: 

армія рф (18036) Маріуполь (3253) Андрющенко Петро (700)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчасно підвезені касетні ********** будуть якраз дуже доречні
показати весь коментар
13.07.2023 09:44 Відповісти
Це м'ясо все одно створює клопіт нашим бійцям. Далекобійними ракетами аби та по цим всім кублам,але...партнери це лише обговорюють,а з зелені в плані власного виробництва ніякої користі.
показати весь коментар
13.07.2023 09:52 Відповісти
Нічого дивного. Мобілізаційний ресурс рашки - 8-9 мільйонів. Добре, що їхя якість доволі низька і озброїти їх якісною зброєю не можлиао. Тому наше завдання - домогтися співвідношеня втрат 1:4. Що зараз і роблять ЗСУ за планом Залужного. І ось чому Штати наважилися постачати нам касетні **********.
показати весь коментар
13.07.2023 09:54 Відповісти
які мясні штурми? вони сидять в підготовлених бліндажах і чекають на наші штурми....... на відміну від нашого полководця зеленого, вони не до шашликів готувались а до оборони...
показати весь коментар
13.07.2023 10:33 Відповісти
 
 