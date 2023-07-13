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Новини Війна
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Зі знищеного у Бердянську готелю впродовж ночі вантажівками вивозили тіла окупантів, - Генштаб

бердянськ

Зі знищеного ударом Сил оборони готелю "Дюна" в тимчасово захопленому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військовослужбовців.

Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", - зазначив Ковальов.

Зазначимо, що 11 липня в захопленому Бердянську пролунав вибух. За даними Бердянської міської військової адміністрації, зафіксовано влучання в готель "Дюна", у якому могло жити російське військове керівництво. Об’єкт практично повністю знищений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів, - росЗМІ

Автор: 

армія рф (18036) Бердянськ (473) Генштаб ЗС (6873)


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Топ коментарі
+62
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13.07.2023 09:41 Відповісти
+48
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13.07.2023 09:45 Відповісти
+29
Велко ту зе отел у Бердянську...
Сач а ловлі плейс...
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13.07.2023 09:42 Відповісти
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13.07.2023 09:41 Відповісти
Велко ту зе отел у Бердянську...
Сач а ловлі плейс...
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13.07.2023 09:42 Відповісти
А тепер по людськи
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13.07.2023 09:52 Відповісти
Орок - не їдь до Бердянську!
Сиди в себе дома - у в Мухосранську...

Вільний переклад...
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13.07.2023 10:04 Відповісти
Мардве нада на мастосраном: мардвань аська мастосрань, а то пайдешь на ермань.
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13.07.2023 10:20 Відповісти
Цитата з пісні мериканського ВІА "Eagles / Орли" - "Готель Каліфорнія"
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13.07.2023 10:35 Відповісти
а ти бачу дебіл, бо не зрозумів...
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13.07.2023 15:21 Відповісти
Ну раз по дебільному не розомію то значить не дебіл
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13.07.2023 15:23 Відповісти
Керівництво кацапіі , наразі керуватиме у пеклі
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13.07.2023 09:42 Відповісти
Кобзон не успевает концерты давать.
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13.07.2023 10:35 Відповісти
тож саме там зама командуючого південним округом цокова відкобзонили. і це наводить на переконання, що крім цокова, там зажмурено ще було немало інших офіцерів.
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Це не хаймарси. Від лініі зіткнення до Бердянська бїльше ніж 100км
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Подходящий случай для какая разница?!
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13.07.2023 10:33 Відповісти
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13.07.2023 09:45 Відповісти
Велике поповнення хору ім. Кобздона.
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13.07.2023 09:45 Відповісти
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13.07.2023 11:49 Відповісти
Весь час щось завозют, щось увозют !
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13.07.2023 09:48 Відповісти
Русню вже давно рахують камазами.
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13.07.2023 09:51 Відповісти
Скільки залишилось?палець болить
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13.07.2023 11:38 Відповісти
Рахівниця в поміч.
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13.07.2023 11:47 Відповісти
В обмілілому Дніпрі знайшли авіабімбу часів 2СВ.
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13.07.2023 10:00 Відповісти
Можна на кацапів ее кинуть
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13.07.2023 22:47 Відповісти
Что жє праізашло?
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Мусор. Био-мусор.
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13.07.2023 10:31 Відповісти
М О Д О Д Ц Ы
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13.07.2023 10:42 Відповісти
А фото полностью уничтоженной гостиницы есть? Там всяко мимо неё шаталось сотня человек, могли бы в сеть фотки скинуть..
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13.07.2023 11:04 Відповісти
Позвони коллегам по "вертушке" в местное ФСБ и они тебе фотки скинут.
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13.07.2023 16:34 Відповісти
раісіськамовний бот патрушева.
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13.07.2023 17:03 Відповісти
)) Просто задаю вопрос - и сразу "бот".. )) А на какие темы можно задавать вопросы а на какие - нет, у вас списка случайно нету? )
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13.07.2023 19:10 Відповісти
Скиньте телефон.. )
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13.07.2023 19:11 Відповісти
Послушные головки у этих хаймарсов - куда пошлют туда и приходят. Великолепно!
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13.07.2023 11:10 Відповісти
підсмажену свинособачатину на "експорт" в кацапію? чи в крематорій і на міндобриво?
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13.07.2023 11:15 Відповісти
Під виглядом люля кєбаб відпочивальникам на пляжі Криму
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13.07.2023 11:35 Відповісти
добре відпочили))
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13.07.2023 11:28 Відповісти
От горечко
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13.07.2023 11:34 Відповісти
Возить вам не перевозить
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13.07.2023 11:51 Відповісти
Ой ті наші партизани - обережно з телефонами та ПК. Найкраще - це українськи голуби, з амерських лабів. фсб не всі ідіоти. І далеко не всі.
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13.07.2023 14:28 Відповісти
Русня нормально відпочила,розважилися,набралися нових вражень.....
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13.07.2023 15:44 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ!!!! Кобзон охрип, голос пропал, только художественный ПЕРДЕШЬ может выдавать.
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13.07.2023 16:36 Відповісти
" ..пеклу потрібен простір..."
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13.07.2023 16:38 Відповісти
Оце Ка-******* скучно не буде
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13.07.2023 16:49 Відповісти
Дякую Господь!
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13.07.2023 17:54 Відповісти
Думаєте його рук діло ?
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13.07.2023 19:29 Відповісти
Генерала Попова в ускореном темпе снял Герасимов .... он должен был быть в этом готеле ,а генерал Цоков ,оказался в плохое время и неуспел заменить Попова как заКобзонился. . Или россияни слили для ВСУ кординаты чтобы уничтожить непослушного генерала
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13.07.2023 19:48 Відповісти
У кобзона аншлаг👏
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13.07.2023 23:22 Відповісти
...зафиксирован активный вывоз ...-этого в новостях достаточно.
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14.07.2023 09:50 Відповісти
 
 