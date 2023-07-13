Зі знищеного у Бердянську готелю впродовж ночі вантажівками вивозили тіла окупантів, - Генштаб

Зі знищеного ударом Сил оборони готелю "Дюна" в тимчасово захопленому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військовослужбовців.

Про це речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", - зазначив Ковальов.

Зазначимо, що 11 липня в захопленому Бердянську пролунав вибух. За даними Бердянської міської військової адміністрації, зафіксовано влучання в готель "Дюна", у якому могло жити російське військове керівництво. Об’єкт практично повністю знищений.

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