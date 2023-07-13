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Новини Україна-НАТО
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Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон закликав США продовжувати підтримку України, зокрема й потік постачання важкого озброєння. Він сказав, що не може бути жодних виправдань відкладанню вступу України до НАТО.

"Останнім запереченням було те, що це (приєднання України до НАТО. - Ред.) може спровокувати Володимира Путіна. Ну, ми вже бачили, що відбувається, коли Україна не в НАТО. Це провокує найгіршу війну в Європі за останні 80 років", - сказав Джонсон.

Читайте: Україна буде в НАТО, - Зеленський

Він додав, що найгірший ворог України, крім російської армії - це "втома від України".

"Це виснаження решти світу, особиво тих, хто підтримує Україну, у впевненості, що вона переможе... Але вона має перемогти, це абсолютно необхідно", - сказав Джонсон, додавши, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи по всьому світі".

Також читайте: Україна отримає більше на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, - Яценюк

Автор: 

членство в НАТО (1757) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+13
О, здоровнькі були, Дядьку!
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13.07.2023 09:48 Відповісти
+11
Бритты всегда были верны союзническим обязательствам.
Даже потеряв должность, человек старается.
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13.07.2023 09:47 Відповісти
+10
А чим Сунак не так, ванюша? Це він дав шторм шадоу
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13.07.2023 09:55 Відповісти
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Бритты всегда были верны союзническим обязательствам.
Даже потеряв должность, человек старается.
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13.07.2023 09:47 Відповісти
О, здоровнькі були, Дядьку!
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13.07.2023 09:48 Відповісти
проміняли англійця на індуса, як українця на єврея - і як виявилося і там і тут на гірше - країнами повинні керувати ті чия національність збігається з назвою країни - інакше дупа
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13.07.2023 09:51 Відповісти
А чим Сунак не так, ванюша? Це він дав шторм шадоу
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13.07.2023 09:55 Відповісти
Останє відео Швеця від 12,07 усе пояснює яку політику веде зе влада
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13.07.2023 09:51 Відповісти
В цьому натовпі патріотів України Джонсонюк, намагається не помічати зрадників. Але вони є !
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13.07.2023 09:51 Відповісти
саме тому, в НАТО залишили ще на рік прорашистського Столто...ба .замість того,щоб обрати когось з британців,або Волеса, або "Джонсонюка"
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13.07.2023 09:56 Відповісти
Америка не боїться втоми, Америка бачить пряму і скриту (Єрмак, Зеленський) зраду. Америка працює як віл, а ці хитрозроблені ЗЕ хочуть здати рашистам все і всіх. Змова в Омані діє.
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13.07.2023 09:58 Відповісти
",,,Я зустрічався із президентом Зеленським і ми заявили, що і далі будемо стояти за принципи демократії, незалежно ні від чого.Коли президент Путін віддав наказ, щоб їхні танки вдерлися в Україну, він був неправий. Народ України є набагато сміливішим і замість легкої перемоги, яку він очікував, він отримав спалені танки і розбиті війська..Путін думав,що він є міцним хлопцем, а лідери демократичних держав - слабкі. Він потрапив у війну проти людини, яка зроблена зі сталі - це президент Зеленський,,,"---- Президент США Джо Байден.
І хоча всі розуміють,що Штати,це ні є один Байден,але Всі---ЧУДОВО розуміють,що влада,То є обличчя Народу!,,так що,пора вже завязувати вам, з нікому ні потрібною,вашою--Маячнею!
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13.07.2023 10:26 Відповісти
"Зеленський, дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б зовсім, зовсім іншою, якби його там не було", - Борис Джонсон,,,
Галаєте,що ви,та вам подібні,мудріше,та обізнаніше передових світових,лідерів???,
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13.07.2023 10:58 Відповісти
Вони не думають , а получають зарплатню від конкурентів на крісло
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13.07.2023 12:12 Відповісти
«Конфетно» букетний, комплементарний період пройшов. Зе відірвали від стамбульських угод. Тепер:
"Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами" - пожартував Байден на закритій зустрічі з Президентом України.
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13.07.2023 12:35 Відповісти
Гарний жарт,,),,і що??,,,),,
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13.07.2023 12:54 Відповісти
Жарт як на мене, скажімо, дивний.
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13.07.2023 12:55 Відповісти
То таке,кожен жартує - як може,,,),,
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13.07.2023 13:12 Відповісти
Та як Хоче,,),,
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13.07.2023 13:13 Відповісти
жарт чудовий. Чи краще що б вони нас лишили як афганців в 1 день?
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13.07.2023 16:33 Відповісти
Ще кілька років такого пиз*еця у владі, і такий варіант може здатися не таким фантастичним
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13.07.2023 17:56 Відповісти
от Борис реальний пацан
сказав зробив
а не так як ці в"юни
він би зе з його опою на місце поставив би
і зброю надав би швидко
а тримають за яйця нашу владу, ставлять умови і не забезпечують достатньо
бо дуже вигідна комусь ця війна
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13.07.2023 10:09 Відповісти
Тут ніхто ніого не переплутав,
втомилися точно від України, а не від росіїї та війни яку розв"язала саме росія?
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13.07.2023 10:17 Відповісти
Джонсон - як завжди на остріі атаки .
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13.07.2023 10:21 Відповісти
НАЙБІЛЬША ВТОМА У ЗАХОДУ ВІД БИКУВАНЬ Зе - ДАЙ, НАДАЙ, ЗАКРИЙ, ТАКОГО БИЧАРУ ЩЕ ТРЕБА ПОШУКАТИ
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13.07.2023 11:44 Відповісти


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎13.‎07.‎2023

Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
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13.07.2023 11:48 Відповісти
Частково згоден,),Але,на першу чергу,Це була відповідь,спрямована у Білій Дім,і ви це, чудово розумієте,),а Воллес, мудра людина,і він,також, дуже добре,розуміє,положення України,таЗеленського особисто,,та і ні тільки він,------ось,також,з цього ж приводу--",Володимир Зеленський неодноразово висловлював свою подяку, Я добре знаю,та розумію, що він і його люди неймовірно вдячні",,--- прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.----Так що,не переймайтесь,), "війни світів",не станеться,),
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13.07.2023 12:51 Відповісти
Ні, на Заході не розуміють як будучи президентом воюючей країни можно бикувати по відношенню до союзників. Це для Заходу загадка.
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13.07.2023 13:28 Відповісти
Дійсно,на Заході,усі тупі,,),,на жаль,більш додати нічого,,),
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13.07.2023 13:31 Відповісти
Особливо тупі ті хто не в "темі" і не знають основ дипломатії.
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13.07.2023 18:30 Відповісти
Ми хочемо щоб хтось прийшов і навів порядок в Україні,такого не було і не буде,нам самим потрібно наводити порядок,президенти приходять і відходять,а народ залишається.Ми повинні створити такі умови,щоб всі чиновники діяли в межах законодавства,а за порушення цього законодавства несли відповідальність,своїм майном,своєю репутацією,порушив закон,лишати пожиттєво займати державні посади,відшкодувати всі нанесені збитки.
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13.07.2023 11:57 Відповісти
Е такий коммент

«За демократів Україна втратила ядерну зброю, Крим і отримала 24.02.22.

І ще одна цікава деталь про НАТО:

Байден забанив призначення новим генсеком НАТО Бена Волеса, який на пару з іще одним «другом путіна» Беном Джонсоном, як його називали наші соросовські медіашльондри, у лютому 2022 поклав хєр на заборону постачання зброї до України від країн НАТО і британські літаки зі зброєю облітали територію Німеччини.

Причина бана - ПОМСТА пану Волесу за прояв ініціативи з навчання українських пілотів з керування F-16.

Британське медіа саме так і пише:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gbnews.com%2Fpolitics%2Fjoe-biden-nato-chief-ursula-von-der-*****-ukraine-row%3Ffbclid%3DIwAR2gFb6mZh_hNgFn_E3g8npksvWaKv_vTLjMD5vwq4BjZ6IGL7mn_ZgPdt0&h=AT3OAHyQHtSB1HXfnIvN40oATtpkzwZDvkgknJ4qXrK-ptkk0YOE2Jo_YD2ZViLkncTz5gDrUZ9gx4aRBRbF5lVE7oHnsN5CBPgCJC1Lkq0QN5PSknSa1KrtqpC0FPf9nPhOR4eFsA&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2UpQfXi9WZrIgz1AbOJjS33ffCCX72TKXnsOAkNyYNRPGHH5q8X_7RWT7hn2JkuAiUYe2lHXbZM-WuGRlhkY2gt-IKelJHiAYSy4NFAUhAwtwoZjljFT-yMCmuQM_pcSOyI18nLmM8--OmvKmPLZCGJG8dyLQatVFCO20lDvA1kqk https://www.gbnews.com/.../joe-biden-nato-chief-ursula...»
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13.07.2023 12:16 Відповісти
ФЕЙКИ МОЖУТЬ ЗАПУСКАТИ І КАЦАПИ .

1.Но хотілось би зрозуміти - була лі та заборона на постачання зброі від краін НАТО на початку війни, якщо це факт- то хто заборонив?
2. І ЩЕ - німеччіна дійсно заборонила літакам зі зброею із Британії пролітати на своею теріторіею на початку війни . ХТО ЗАБОРОНИВ. ? І німеччіна з початку війни працювала разом з Угорщиною на підтримку агрессіі раши ?

важаю. Що журналисти мають ці питання озвучивати , а не соромлячись ховати голову у пісок , як страуси
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13.07.2023 12:22 Відповісти
Байден перед самітом відвідав Лондон, це багато про що говорить. Так у британців збільшились амбіції і якась «конкуренція» в ЄС буде. Але те що США і Британія найбільші союзники, що підтверджено безліччю контактів і сумісних дій,не підлягає ніяким сумнівам
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13.07.2023 12:40 Відповісти
наша людина.
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14.07.2023 05:45 Відповісти
 
 