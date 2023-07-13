Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон закликав США продовжувати підтримку України, зокрема й потік постачання важкого озброєння. Він сказав, що не може бути жодних виправдань відкладанню вступу України до НАТО.

"Останнім запереченням було те, що це (приєднання України до НАТО. - Ред.) може спровокувати Володимира Путіна. Ну, ми вже бачили, що відбувається, коли Україна не в НАТО. Це провокує найгіршу війну в Європі за останні 80 років", - сказав Джонсон.

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Він додав, що найгірший ворог України, крім російської армії - це "втома від України".

"Це виснаження решти світу, особиво тих, хто підтримує Україну, у впевненості, що вона переможе... Але вона має перемогти, це абсолютно необхідно", - сказав Джонсон, додавши, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи по всьому світі".

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