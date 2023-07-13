Головний ворог - втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни РФ проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Джонсон закликав США продовжувати підтримку України, зокрема й потік постачання важкого озброєння. Він сказав, що не може бути жодних виправдань відкладанню вступу України до НАТО.
"Останнім запереченням було те, що це (приєднання України до НАТО. - Ред.) може спровокувати Володимира Путіна. Ну, ми вже бачили, що відбувається, коли Україна не в НАТО. Це провокує найгіршу війну в Європі за останні 80 років", - сказав Джонсон.
Він додав, що найгірший ворог України, крім російської армії - це "втома від України".
"Це виснаження решти світу, особиво тих, хто підтримує Україну, у впевненості, що вона переможе... Але вона має перемогти, це абсолютно необхідно", - сказав Джонсон, додавши, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи по всьому світі".
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Даже потеряв должность, человек старается.
І хоча всі розуміють,що Штати,це ні є один Байден,але Всі---ЧУДОВО розуміють,що влада,То є обличчя Народу!,,так що,пора вже завязувати вам, з нікому ні потрібною,вашою--Маячнею!
Галаєте,що ви,та вам подібні,мудріше,та обізнаніше передових світових,лідерів???,
"Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами" - пожартував Байден на закритій зустрічі з Президентом України.
сказав зробив
а не так як ці в"юни
він би зе з його опою на місце поставив би
і зброю надав би швидко
а тримають за яйця нашу владу, ставлять умови і не забезпечують достатньо
бо дуже вигідна комусь ця війна
втомилися точно від України, а не від росіїї та війни яку розв"язала саме росія?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.07.2023
Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
«За демократів Україна втратила ядерну зброю, Крим і отримала 24.02.22.
І ще одна цікава деталь про НАТО:
Байден забанив призначення новим генсеком НАТО Бена Волеса, який на пару з іще одним «другом путіна» Беном Джонсоном, як його називали наші соросовські медіашльондри, у лютому 2022 поклав хєр на заборону постачання зброї до України від країн НАТО і британські літаки зі зброєю облітали територію Німеччини.
Причина бана - ПОМСТА пану Волесу за прояв ініціативи з навчання українських пілотів з керування F-16.
Британське медіа саме так і пише:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gbnews.com%2Fpolitics%2Fjoe-biden-nato-chief-ursula-von-der-*****-ukraine-row%3Ffbclid%3DIwAR2gFb6mZh_hNgFn_E3g8npksvWaKv_vTLjMD5vwq4BjZ6IGL7mn_ZgPdt0&h=AT3OAHyQHtSB1HXfnIvN40oATtpkzwZDvkgknJ4qXrK-ptkk0YOE2Jo_YD2ZViLkncTz5gDrUZ9gx4aRBRbF5lVE7oHnsN5CBPgCJC1Lkq0QN5PSknSa1KrtqpC0FPf9nPhOR4eFsA&__tn__=R%5D-R&c%5B0%5D=AT2UpQfXi9WZrIgz1AbOJjS33ffCCX72TKXnsOAkNyYNRPGHH5q8X_7RWT7hn2JkuAiUYe2lHXbZM-WuGRlhkY2gt-IKelJHiAYSy4NFAUhAwtwoZjljFT-yMCmuQM_pcSOyI18nLmM8--OmvKmPLZCGJG8dyLQatVFCO20lDvA1kqk https://www.gbnews.com/.../joe-biden-nato-chief-ursula...»
1.Но хотілось би зрозуміти - була лі та заборона на постачання зброі від краін НАТО на початку війни, якщо це факт- то хто заборонив?
2. І ЩЕ - німеччіна дійсно заборонила літакам зі зброею із Британії пролітати на своею теріторіею на початку війни . ХТО ЗАБОРОНИВ. ? І німеччіна з початку війни працювала разом з Угорщиною на підтримку агрессіі раши ?
важаю. Що журналисти мають ці питання озвучивати , а не соромлячись ховати голову у пісок , як страуси