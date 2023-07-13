РФ зібралася бити по Україні з нового корабля "Циклон". Він двічі не пройшов випробування, - ВМС ЗСУ

Російські прокремлівські ресурси повідомили, що збираються завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Раніше цей корабель двічі не пройшов необхідні випробовування.

Про це речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Російські пропагандисти стверджують, що "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".

Читайте: Неїжпапа та командувач 6-го флоту ВМС США Іші обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні на онлайн-зустрічі

РосЗМІ пишуть, що "Циклон" нібито "став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

Також читайте: Зі знищеного у Бердянську готелю впродовж ночі вантажівками вивозили тіла окупантів, - Генштаб

"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів він.