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РФ зібралася бити по Україні з нового корабля "Циклон". Він двічі не пройшов випробування, - ВМС ЗСУ

циклон

Російські прокремлівські ресурси повідомили, що збираються завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Раніше цей корабель двічі не пройшов необхідні випробовування.

Про це речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Російські пропагандисти стверджують, що "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".

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РосЗМІ пишуть, що "Циклон" нібито "став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

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"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів він.

Автор: 

армія рф (18036) ВМС (1408) корабель (1618)


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Топ коментарі
+21
А ми шо поставимо у противагу? Клоуна бородатого? Його бородату бабцю? Чи шмигальку? Де Нептуни - паскуди?
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13.07.2023 09:56 Відповісти
+12
Он утонєт)
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13.07.2023 09:54 Відповісти
+12
Показово, що це корито було побудоване на українській верфі в окупованому Криму. Ось чому Крим забрати надважливо.
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13.07.2023 09:57 Відповісти
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13.07.2023 09:54 Відповісти
за руским корабльом накуй,
чи в ...зду
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13.07.2023 10:11 Відповісти
Спочатку заглохне, потім задимлєніє і в решті решт складе компанію крейсеру "масква".
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13.07.2023 10:58 Відповісти
А ми шо поставимо у противагу? Клоуна бородатого? Його бородату бабцю? Чи шмигальку? Де Нептуни - паскуди?
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13.07.2023 09:56 Відповісти
Тебя поставим, эксперт диванный
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13.07.2023 10:09 Відповісти
будь яка інформація про кацапів перетворюється лайнометами на "зелену" тему...це просто намагання перекрутити увагу, змістити акцент...
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13.07.2023 11:08 Відповісти
Бодай воно їм прямо всі 8 на кораблі *******
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13.07.2023 09:56 Відповісти
Показово, що це корито було побудоване на українській верфі в окупованому Криму. Ось чому Крим забрати надважливо.
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13.07.2023 09:57 Відповісти
Взагалі то рашисти планували там будувати гвинтокрилоносії, на кшталт французьких "Містралей" які Москві не надали, але поки можуть те що можуть, а як воно на практиці - побачимо, бо скільки галасу в роССійських нацистів по іншому АНАЛОговнетному озброєнню, по тому що це "випереджає" західні технології, а на практиці вийшов пшик, точно як у жарті Арлазорова - "Хотів стати й сказати тост, а зміг лише впасти під стіл й пукнути!"
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13.07.2023 10:36 Відповісти
Наші так зазивають/кидають виклик, щоб кацапи швидше той корабель почали застосовувати?
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13.07.2023 09:57 Відповісти
Тільки в мене одного крамольне питання - чому до нього не прийшла бавовна ще на стапелях судноверфі???

Чи чекаєте, коли він врешті-решт з N-ого пройде випробування і його зарядять ракетами, щоб потім жалітися, що наші "Нептуни" до нього не дістануть?
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13.07.2023 09:58 Відповісти
США І НАТО не дозволяють підпалювати рашистську бавовну
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13.07.2023 10:00 Відповісти
США і НАТО ще на початку 2022 року назвало всі військові об'єкти в т.о. Криму законними цілями для ЗСУ
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13.07.2023 10:07 Відповісти
"МАКСИМ", а ти нічим не розумніший за "Sergii Naushenko"! Мабуть у одній конторі працюєте?!
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13.07.2023 10:08 Відповісти
В тебе "Sergii Naushenko" питання таке ж тупе, як і питання чому людина зростом 1,62 м не може дістати без стрибка до стелі висотою 3 метри. Навчись вже хоча б картами користатися та відстані рахувати не забуваючи ще й про те, що з лінії фронту й ShtormShedow не запускають а лише на підльоті як це роблять й рашисти пускаючи ракети по Україні, бо інакше шанс бути враженим ППО надто великі!!!
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13.07.2023 10:06 Відповісти
Відстані рахувати вмію, дякую. В Криму було багато успішних бавовн на різних об'єктах в Криму і навіть далі . Але враховуючи, те що виробництво ракетоносіїв кацапи на цьому заводі можуть поставити на потік і тому сумарний залп каліброносців може збільшитися навіть в рази, то слід зважити всі ризики і всерйоз зайнятися цим об'єктом
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13.07.2023 10:12 Відповісти
О-о-о! То там обов'язково хтось повинен був пронести сотні кіло вибухівки, бо у меншій кількості толку мало, або пожежу розпочати, і все це з ймовірністю 100% бути вирахуваним ФСБ?! ТО надай приклад "як це робиться", а не голоси ганяючи повітря порожнем! Диви, йому щось "винні", спочатку САМ виконай обов'язки громадянина прописані у Конституції!!!
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13.07.2023 10:20 Відповісти
ти перечитай що ти мелеш: "виробництво ракетоносіїв...поставити на потік". Ти що, думаєш їх з паперу на столі будують?!
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13.07.2023 11:11 Відповісти
А що не так? Жоден російський металургійний, машинобудівний, приладобудівний завод з початку 2022 не зруйнований і не пошкоджений.
Тобто метал для корпусу, двигуни, навігаційне обладнання, не кажучи чи про пускові установки, виробляється в кацапстані в тих же обсягах, що й до війни.
Я мовчу про ракети взагалі
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13.07.2023 11:24 Відповісти
- розкажи краще про ту "контору" в якій працюєш Ти, а для мене і без контори очевидно одна проста видима річ-"далекобійної зброї не дають лише тому,щоб вона "далеко" ,на територію 3,14рації не залетіла і не знищила бува рашистський аеродром, або який склад зб/к.яких біля границь з Україною рашист наготовив до війни дюжее багато.Далекобійні англійські ракети,передачу Україні,котрі анонсували ,мабуть десь складуються і припадають порохом .але поки що не використовуються.а не використовуються мабуть все по тій же причині-немає дозволу поки що " підпалювати рашистську бавовну" "ти розумник.розберешся"
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13.07.2023 10:19 Відповісти
Розповідаю - Велике, дуже велике підприємство яке має й транспортні системи, й судна, за технічний стан яких і технічне обслуговування я, згідно посаді, відповідаю. І те що тобі "очевидно" не є таким для тих хто розуміє, що ТАКА зброя винна мати відповідні пускові установки (яких у нас не має і не буде ще довго), дуже, дуже довге навчання у її використанні, а технології які при цьому використовуються є великою державною таємницею, і поки керує країною Єрмак, агент ФСБ, нам такої зброї ніколи не побачити!!! От те що Я БАЧУ!!!
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13.07.2023 10:25 Відповісти
не варто мені розповідати те.що я знаю-https://www.youtube.com/watch?v=n-uwUTy1syk
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13.07.2023 11:22 Відповісти
І цей піде на корм акулам. Достатньо ракети з 500 кілометровою дальністю стрільби. Навіть менше. Все залежатиме від союзників.
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13.07.2023 09:59 Відповісти
Швидше за все буде звільнено Крим і рашистам просто НІДЕ буде ховати свої кораблі, бо до роССійських портів й РСЗО дістане!
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13.07.2023 10:27 Відповісти
Рашисти більше хизувались іншим, а саме наявністю на цьому кораблі системи ППО яка повинна компенсувати втрату крейсера "Москва", АЛЕ якщо на крейсері стояв морський аналог С-300, то на цій лоханці аналог "Панциря", що якщо і захистить від чогось типу БПЛА то це буде велике щастя, та й радіус дії у порівнянні з С-300 надто малий!!!
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13.07.2023 10:00 Відповісти
Є шанси що складе компанію "москві" у підводному флоті
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13.07.2023 10:00 Відповісти
Обов'язково, але не раніше ніж або отримаємо чи виробимо самі ПКР радіусом дії більше 300 км, або після визволення Криму, коли й НовороССійськ буде практично "за рогом"! А поки рашисти бояться свої ракети навіть поряд із Севастополем випускати й роблять це з-за Керченського півострова!!!
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13.07.2023 10:12 Відповісти
На нас і випробують.
Залп у цілих 8 "Калібрів", який жах. Небачена вогнева потужність. Тепер точно треба здаватись на умовах росії, інакше тотальні руйнування.
Для порівняння: американський есмінець "Дональд Кук" має дві пускові установки з сумарною кількістю 90 контейнерів, у які можуть бути завантажені "Томагавки".
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13.07.2023 10:01 Відповісти
Ай, яй, яй, а коли рашисти за раз випускали по Україні й 51 ракету, й 80-т з різних напрямків, то це що було?! А ОДИН корабель ОДНОЧАСНО випустити усі наявні ракети НЕ В ЗМОЗІ. Тож згоден "Деніс" це налякування їжака голим задом!
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13.07.2023 10:16 Відповісти
Нічого хорошого в цьому немає, але і катастрофи якоїсь не бачу.
Буде гірше, якщо з його допомогою відновлять контроль над Зміїним.
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13.07.2023 10:21 Відповісти
Втопиться, або згорить.
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13.07.2023 10:02 Відповісти
понты для бункерного это фсе
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Є шанс потопити це новозбудоване корито, якщо воно випливе в море і там зламається, втратить хід
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13.07.2023 10:05 Відповісти
А командера Циклопа четырьмя выстрелами в упор..
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13.07.2023 10:07 Відповісти
Потопити б його, ото б картинка була!
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13.07.2023 10:08 Відповісти
Русня, руками новінського.
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13.07.2023 10:22 Відповісти
Я ДУЖЕ ДОБРЕ пам'ятаю що до 2014-го року 90% українців свято вірили у угоди укладені з Москвою перебуваючи у переконанні що вона буде їх дотримуватись, а тому не розуміли навіщо нам взагалі армія і флот якщо поряд "не має" ворогів! Після 2014-го внаслідок втрати великого промислового регіону та витрат на війну грошей щоб будувати флот вже не вистачало, та й при домінуючому положені ЧіФи на Чорному та Азовському морях сенсу в ньому теж не було, бо навіть спроба проходу хоча б катерів та буксиру закінчилася їх обстрілом й арештом!!! Тож "зауваження" якогось "Осі" дуже ТУПЕ!!!
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13.07.2023 10:43 Відповісти
Не арештом, а піратським захопленням.
У русні не було жодного права "заарештовувати".
Це маніпуляція, як з "гуманітарними конвоями". Термін з'явився у 2014 році у зв'язку з відомими подіями, потім його стали вживати де-не-де.
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13.07.2023 10:59 Відповісти
Думаю, український антициклон Бандера порішає )
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13.07.2023 10:12 Відповісти
Така помпезна назва. Звучить краще - "Сифон"
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13.07.2023 10:14 Відповісти
Крейсер "Сциклон".
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13.07.2023 11:52 Відповісти
Моря немає, а ВМС є. Ще й з/п отримують. Ну добре матросів ще можливо десь пристроїти, а ті адмірали-генерали навіщо зараз нам на утриманні? Конкретніше оцей речник ВМС, він існує лишень для того щоб раз в півроку щось ляпнути на лохмарафоні? Навіщо він такий?
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13.07.2023 10:23 Відповісти
Дай бог, ракета взорвётся в пусковой установке...
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13.07.2023 10:25 Відповісти
робіть ескіз нової марки
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13.07.2023 10:30 Відповісти
Вони так це анонсують, наче як зброя "возмездия или пабеды", таких корит бовтається повно в чорному морі, так само як і подводних човнів які пуляють по нам. Нехай пробують, дай боже одразу і взірветься.
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13.07.2023 10:44 Відповісти
Треба з Циклона зробити циклопа
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13.07.2023 11:41 Відповісти
Якщо він не пройшов випробування, то має всі шанси сам себе зробити циклопом...
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13.07.2023 12:48 Відповісти
Москалі тупі, кораблі тонуть, техніка в них хлам, ракети падають де попало, воювати не вміють... Ось наш найвеличніший на саміті НАТО дав прикупити усім, ухх
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13.07.2023 13:53 Відповісти
 
 