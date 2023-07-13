РФ зібралася бити по Україні з нового корабля "Циклон". Він двічі не пройшов випробування, - ВМС ЗСУ
Російські прокремлівські ресурси повідомили, що збираються завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Раніше цей корабель двічі не пройшов необхідні випробовування.
Про це речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Російські пропагандисти стверджують, що "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".
РосЗМІ пишуть, що "Циклон" нібито "став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".
Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.
"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів він.
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чи в ...зду
Чи чекаєте, коли він врешті-решт з N-ого пройде випробування і його зарядять ракетами, щоб потім жалітися, що наші "Нептуни" до нього не дістануть?
Тобто метал для корпусу, двигуни, навігаційне обладнання, не кажучи чи про пускові установки, виробляється в кацапстані в тих же обсягах, що й до війни.
Я мовчу про ракети взагалі
Залп у цілих 8 "Калібрів", який жах. Небачена вогнева потужність. Тепер точно треба здаватись на умовах росії, інакше тотальні руйнування.
Для порівняння: американський есмінець "Дональд Кук" має дві пускові установки з сумарною кількістю 90 контейнерів, у які можуть бути завантажені "Томагавки".
Буде гірше, якщо з його допомогою відновлять контроль над Зміїним.
У русні не було жодного права "заарештовувати".
Це маніпуляція, як з "гуманітарними конвоями". Термін з'явився у 2014 році у зв'язку з відомими подіями, потім його стали вживати де-не-де.