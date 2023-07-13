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Новини Війна
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Кадирівці почали застосовувати тактику часів чеченських воєн 90-х років. Мінують техніку та пускають у бік противника, - розвідка Великої Британії

рф,бмп,росія

Кадирівці мінують застарілі броньовані автомобілі та відправляють їх у напрямку українських Сил оборони. Таку тактику застосовували під час чеченських воєн у 90-х роках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

"У червні 2023 року було кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих автомобілів, наповнених декількома тоннами вибухівки, як транспортних саморобних вибухових пристроїв. Швидше за все, екіпаж вистрибує з транспортного засобу після того, як пустить його курсом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість такхи випадків було зареєстровано в районі Мар’їнки поблизу Донецька, і це почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району. За даними розвідки, ймовірно чеченські сили застосовують цю тактику.

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У розвідці розповіли, що є низка чеченських бійців, які володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських війн 1990-х років. Також повідомлялося, що чеченці, які воюють за Україну, виготовляли подібні автівки у січні 2023 року.

"Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу", - додали там.

Проте це спричиняє дуже сильні вибухи, які, за даними розвідки, все ж можуть мати психологічний вплив на Сили оборони.

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Велика Британія (5687) чеченці (112) зовнішня розвідка (482)


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Вівцей@би переплутали. То в бік кацапів було ефективно.
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13.07.2023 10:13 Відповісти
ще треба їм нагадати спосіб "набери в рот говна для плнь на меня!!!"
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13.07.2023 10:21 Відповісти
Пам'ятаєте жартівливу приказку? Хто вище б'є - той краще грає
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13.07.2023 10:21 Відповісти
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13.07.2023 10:24 Відповісти
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13.07.2023 10:28 Відповісти
далі буде псіхічеська атака з поясами джихадістів ?

вівцейоби...

.
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13.07.2023 10:34 Відповісти
Це означає "сильні вибухи" ? Залежить - до кого той танк буде ближче . . .
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13.07.2023 10:34 Відповісти
не розумію в чому військовий аспект цієї тактики. Здається це тактика по знищенню власних "коробочок" та в подальшому обгрунтуванні відмови їти в атаку
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13.07.2023 11:06 Відповісти
 
 