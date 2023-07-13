Повідомлено про підозру проросійському блогеру "Лохматому", який став агентом ФСБ та через телеграм-канал коригував ракетні удари РФ, - СБУ

Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости".

Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України.

"Для цього створив прокремлівський Телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тис. користувачів.

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Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами "С-300" восени 2022 року.

Тоді внаслідок обстрілу загинуло 7 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

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Також "Лохматий" залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який "зливав" блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України.

"У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику москви", - зауважили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській та Миколаївській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

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