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Вночі та вранці окупанти здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини, є влучання в об’єкт інфраструктури, - ОВА

область,сумська

Російські військові вночі та вранці обстріляли з мінометів, гранатометів та артилерії 4 громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 33 вибухи – з мінометів, гранатометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Серидино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулось влучання в об’єкт інфраструктури, сталось загорання.

Білопільська громада: був гранатометний обстріл (СПГ) (4 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл (9 вибухів)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


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