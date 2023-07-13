Ворог накопичує сили на Лиманському та Куп’янському напрямках, за добу ЗСУ знищили 28 окупантів, - Череватий

На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог зібрав потужне угруповання із представників повітрянодесантних та піхотних підрозділів, бойового армійського резерву та територіальних військ, приватної військової кампанії "ветерани" та штурмових рот "шторм Z".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ять безпілотників, дрон, склад з боєприпасами, дві БМП, міномет "Тюльпан" та дві САУ "Акація" знищили українські військові на нашій ділянці фронту За добу 665 разів ворог обстрілював наші позиції з артилерії та завдав 11 авіаційних ударів", - розповів Череватий.

Він додав, що три рази росіяни намагалися штурмувати – двічі біля Новоселівського й одного разу в районі Білогорівки. Всі атаки були відбиті – окупанти втратили 28 осіб вбитими та 120 пораненими.

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