Окупанти намагаються відновити позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"
Російські військовослужбовці під тиском командування і загороджувальних загонів намагаються відновити рубежі оборони на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС тимчасово окупованих територіях.
Про це керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На багатьох ділянках вони отримали наказ повернутися і відновити перший рубіж оборони, хоча окупанти тяжіють до другого рубежу, куди їх відкинула висока вода, де вони вже добре прикопалися. Там не так вогняно з боку контрбатарейної роботи Сил оборони. Але зараз вони все одно під тиском командування і загородзагонів намагаються відновити перші рубежі оборони, хоча там їм добряче прилітає від наших хлопців", - поінформувала Гуменюк.
Водночас вона зазначила, що російські військові постійно намагаються переміщувати свої зосереджені зусилля - як людський ресурс, так і озброєння. "Але те, що ми маємо певний вогневий контроль над транспортно-логістичними маршрутами, робить цю роботу з переміщення для них дуже важкою", - додала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.
На її переконання, це також підриває морально-психологічний дух ворога, тому що "вони розуміють, що затискаються в такі території, з яких далі вихід буде тільки один - чорний пакет".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо дипломатичному генію кулеби, інформаційному генію подляка, та їх найвеличнівшившивого керівника, зЕрмака.
Пене Джонсон, як не вистачає вашого відділу інформаційної боротьби за Україну.