Окупанти намагаються відновити позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Російські військовослужбовці під тиском командування і загороджувальних загонів намагаються відновити рубежі оборони на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС тимчасово окупованих територіях.

Про це керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На багатьох ділянках вони отримали наказ повернутися і відновити перший рубіж оборони, хоча окупанти тяжіють до другого рубежу, куди їх відкинула висока вода, де вони вже добре прикопалися. Там не так вогняно з боку контрбатарейної роботи Сил оборони. Але зараз вони все одно під тиском командування і загородзагонів намагаються відновити перші рубежі оборони, хоча там їм добряче прилітає від наших хлопців", - поінформувала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що російські військові постійно намагаються переміщувати свої зосереджені зусилля - як людський ресурс, так і озброєння. "Але те, що ми маємо певний вогневий контроль над транспортно-логістичними маршрутами, робить цю роботу з переміщення для них дуже важкою", - додала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

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На її переконання, це також підриває морально-психологічний дух ворога, тому що "вони розуміють, що затискаються в такі території, з яких далі вихід буде тільки один - чорний пакет".