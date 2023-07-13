Окупанти закрили на в’їзд і виїзд селище Пришиб на Запоріжжі - шукають коригувальників, - Федоров
Російські окупанти повністю ізолювали селище Пришиб Запорізької області, проводять обшуки і перевіряють документи.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд.
З самого ранку влаштували облави:
- встановили блокпости,
- перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів
- проводять побудинкові обшуки", - написав Федоров.
Крім того повідомляється, що за інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.
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victor krivoruchko
показати весь коментар13.07.2023 10:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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Ol Ol #553754
показати весь коментар13.07.2023 11:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Snart
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