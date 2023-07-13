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Новини
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Окупанти закрили на в’їзд і виїзд селище Пришиб на Запоріжжі - шукають коригувальників, - Федоров

окупанти,техніка,мелітополь

Російські окупанти повністю ізолювали селище Пришиб Запорізької області, проводять обшуки і перевіряють документи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд.

З самого ранку влаштували облави:
- встановили блокпости,
- перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів
- проводять побудинкові обшуки", - написав Федоров.

Крім того повідомляється, що за інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.

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Автор: 

Запорізька область (3780) Федоров Іван (652)


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Пошуки зрадників там де їх нема, це генетично закладено. Нас предалі- це з часів ваньки каїна, якого шанобливо називають Іваном 4 Грозним
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13.07.2023 10:56 Відповісти
Та для чого документи перевіряти? У коригувальника на лобі написано "коригувальник".
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13.07.2023 11:12 Відповісти
Є кацапськи паспорт чи нема, якщо немає і це припустімо молодий чоловік, автоматично і майже 100% на тиждень на підвал…
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13.07.2023 13:03 Відповісти
 
 