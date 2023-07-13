Окупанти закрили на в’їзд і виїзд селище Пришиб на Запоріжжі - шукають коригувальників, - Федоров

Російські окупанти повністю ізолювали селище Пришиб Запорізької області, проводять обшуки і перевіряють документи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Повністю ізолювали поки що окуповане селище Пришиб Запорізької області: закрили на в’їзд і виїзд.



З самого ранку влаштували облави:

- встановили блокпости,

- перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів

- проводять побудинкові обшуки", - написав Федоров.

Крім того повідомляється, що за інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.

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