У деяких регіонах оголошували тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА
У деяких регіонах України зранку 13 липня оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта повітряних тривог така:
Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться у повідомленні.
Станом на 11.15 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
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показати весь коментар13.07.2023 10:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex_Dimitrov
показати весь коментар13.07.2023 11:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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