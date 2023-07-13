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У деяких регіонах оголошували тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА

карта

У деяких регіонах України зранку 13 липня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог така:

У деяких регіонах оголошували тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики 01

Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістики.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Станом на 11.15 Повітряні сили оголосили відбій загрози. 

Автор: 

ракети (4093) Повітряні сили (2811)


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13.07.2023 10:58 Відповісти
угроза от баллистики есть ВСЕГДА, там сотня пусковых Искандеров катается туда-сюда, фиг поймешь какая логика в объявлении "тревог от баллистики", который появились пару месяцев назад и стали мейнстримом.
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13.07.2023 11:55 Відповісти
 
 