У деяких регіонах оголошували тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики. КАРТА

У деяких регіонах України зранку 13 липня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта повітряних тривог така:

Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістики.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Станом на 11.15 Повітряні сили оголосили відбій загрози.