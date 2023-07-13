У ЄС розглядають можливість відправки військових інструкторів в Україну, коли "дозволять обставини", - ЗМІ

Європейський союз розглядає можливість направлення військових інструкторів до України для навчання ЗСУ. Проте це буде можливо, коли "дозволять обставини".

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Євросоюз планує "зробити стрибок" у політиці підтримки України. Так, дипломатична європейська служба, яку очолює Жозеп Боррель, хоче допомогти посилити протиповітряну оборону України та збільшити фінансування для закупки передового озброєння.

"Включно з ракетами та бойовими літаками", - цитує видання документ дипломатичної служби.

Читайте також: Румунія розпочне навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, наступного місяця, - CNN

Крім цього, ЄС хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Зараз вона базується у Німеччині та Польщі, але згодом її хочуть також "перевести" в Україну, коли "дозволять обставини".

Видання додає, що подібні заяви використовували лідери на саміті НАТО, тому, ймовірно, місію переведуть в Україну після закінчення війни.

За даними ЗМІ, у документі дипломатичної служби ЄС також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз підтримує мирну формулу Зеленського та готовий надати гарантії безпеки для України, - Мішель