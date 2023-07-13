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Новини Війна
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У ЄС розглядають можливість відправки військових інструкторів в Україну, коли "дозволять обставини", - ЗМІ

війна,зсу

Європейський союз розглядає можливість направлення військових інструкторів до України для навчання ЗСУ. Проте це буде можливо, коли "дозволять обставини".

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Євросоюз планує "зробити стрибок" у політиці підтримки України. Так, дипломатична європейська служба, яку очолює Жозеп Боррель, хоче допомогти посилити протиповітряну оборону України та збільшити фінансування для закупки передового озброєння.

"Включно з ракетами та бойовими літаками", - цитує видання документ дипломатичної служби.

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Крім цього, ЄС хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Зараз вона базується у Німеччині та Польщі, але згодом її хочуть також "перевести" в Україну, коли "дозволять обставини".

Видання додає, що подібні заяви використовували лідери на саміті НАТО, тому, ймовірно, місію переведуть в Україну після закінчення війни.

За даними ЗМІ, у документі дипломатичної служби ЄС також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

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Автор: 

військові навчання (2785) Євросоюз (13779)


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Топ коментарі
+9
Обставини склались так, що інструкторів ЄС в Україну на стажировку треба відправляти...
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13.07.2023 11:09 Відповісти
+7
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13.07.2023 11:18 Відповісти
+6
Обставини цьому сприяють, присилайте й побільше... можете цілими підрозділами, включно до дивізій....
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13.07.2023 11:01 Відповісти
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Дипломатам не стрёмно тут по посольствам сидеть, а военным, видите ли, сцыкотно
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13.07.2023 11:00 Відповісти
ну інструктори повинні працювати десь на полігонах, а не в посольствах сидіти, а ці полігони вже давно пристріляні, вже й у Львові не сховаєшся, на жаль...
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13.07.2023 11:46 Відповісти
Обставини цьому сприяють, присилайте й побільше... можете цілими підрозділами, включно до дивізій....
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13.07.2023 11:01 Відповісти
Бойові інструктори батальйону Боневтік проінструктують кого хош.
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13.07.2023 11:03 Відповісти
Це коли війна скінчиться,чи що?
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13.07.2023 11:03 Відповісти
Ні,це коли вони уже є в Україні, а на сьогодні просто доводять до відома. Війна і інформація подається не на актуальну дату.
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13.07.2023 11:07 Відповісти
Іноземних ввійськових інструкторів кацапи трактують як законну ціль для нанесення ударів.
По іноземним дипломатам кацапські га@дони поки що сцяють стріляти, хіба що поруч - тіпа не ми, а "криворуке" ппо
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13.07.2023 11:08 Відповісти
Обставини склались так, що інструкторів ЄС в Україну на стажировку треба відправляти...
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13.07.2023 11:09 Відповісти
РФ реально угрожает странам Европы, демократии и свободе. Чего только стоят угрозы со стороны Соловьева, Медведева и прочих рашистов. Нет времени ждать, когда Украина станет членом НАТО. Уже сегодня пора размещать военные базы НАТО на территории Украины вдоль границы с РФ, под любым предлогом вводить войска НАТО в Украину. Пора уже НАТО серьезно укреплять свои восточные рубежи на территории Украины.
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13.07.2023 11:10 Відповісти
А що скаже европейський обиватель?! На війні ж гинуть.
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13.07.2023 11:37 Відповісти
"Хорошая" постановка вопроса! "Оптимистическая"! "Когда обстоятельства позволят". Так И. Маск быстрее до Марса доберется, чем обещания сбудутся.
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13.07.2023 11:12 Відповісти
Помоему сейчас обставыны как нельзя подходящие
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13.07.2023 11:14 Відповісти
Чому ти увесь час пишеш новоязом?
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13.07.2023 11:23 Відповісти
А "прільот" по посольству вважається нападом на країну?
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13.07.2023 11:15 Відповісти
У них приліт безпосередньо на територію країни не вважався нападом.Все намагалися сховати кінці в воду,а тут якесь посольство.Не дай Боже такого,там теж люди працюють,але в випадку чого винним зроблять нашу ППО(обломки і т.п.).
Тому боротися з хитрожопістю деяких "партнерів" марна справа.Коли їм вигідно,вони сліпі й глухі
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13.07.2023 11:21 Відповісти
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13.07.2023 11:18 Відповісти
Башта на колесах це троянський кінь Зяма.
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13.07.2023 11:25 Відповісти
Такі речі робляться таємно.
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13.07.2023 11:20 Відповісти
І нахіба про це взагалі патякати?
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13.07.2023 11:36 Відповісти
коли я читаю оце "розглядають можливість", то уявляю собі пів року, як мінімум..., зараз в них відпустки, потім осінні відпустки, потім Різдво, Новий рік..., а в нас війна без перерви, але для них - це новини десь на 7-8 сторінці...
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13.07.2023 11:50 Відповісти
Интересно, чему они могут научить наших солдат, которые воюют второй год. А многие с 15 года. Проинструктируют как койки заправлять? каким боевым опытом поделятся португальцы, датчане и прочие греки? Сюр, не, ну правда же - сюрреализм какой то.
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13.07.2023 13:12 Відповісти
WTF?
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13.07.2023 13:59 Відповісти
 
 