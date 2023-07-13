З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули 2038 цивільних, зокрема 77 дітей, - Синєгубов

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у Харківській області загинули 2038 цивільних жителів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківщині загинули 2038 цивільних жителів, із них 77 – діти. Поранення отримали майже 3 тисячі, зокрема, 240 дітей. І ще зауважу, що в нас ще є тимчасово окуповані території – це 29 населених пунктів на Куп’янщині та 5-10-кілометрова зона на північному напрямку, куди ми не можемо підійти. Щільність обстрілів занадто висока", - йдеться в повідомленні.

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Він додав, що ОВА має інформацією про масові захоронення українських цивільних та військових.

"Напевно, не такі великі, як в Ізюмі, але все одно вони там є. Ми маємо приблизну інформацію про місця їх розташування на півночі", - зазначив Синєгубов.