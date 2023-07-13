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Новини
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Помилку, через яку від бізнесу вимагали працювати з Міноборони без прибутку, виправили лише наполовину, - Резніков

міноборони

Українському бізнесу дозволили отримувати прибуток від виконання замовлень Міноборони, але лише відтепер. Щодо виконаних раніше замовлень норму можна трактувати подвійно.

Про це заявили у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там підтвердили, що Кабмін дозволив українським постачальникам міністерства закладати в ціні прибуток. Але цей дозвіл діє не з 24 лютого 2022 року, як пропонували в Міноборони, а лише відтепер.

"Однозначно не зняті вимоги Держаудитслужби, які Міноборони вважає неправомірними і оскаржує у судовому порядку, стосовно стягнення коштів, вказаних як прибуток, з українського бізнесу, що співпрацював з сектором оборони та безпеки з початку дії правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Читайте: Рішення Держаудитслужби щодо постачальників Міноборони поставить українських виробників на межу банкрутства, - Ярова

"У Міноборони є чинні контракти з лідерами українського ОПК, які закінчуються у 2024-25 роках. У нас сотні чинних контрактів з українськими виробниками до кінця цього року. Як з ними бути? Як бути з тими, що вже виконані? Зберігається можливість подвійного трактування норм і тиску на бізнес", - заявив міністр Олексій Резніков.

Він пообіцяв продовжити оскаржувати підхід Держаудитслужби в суді.

Також читайте: Кабмін виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку, - Гетманцев

Раніше членкиня антикорупційной ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що Держаудитслужба назвала прибуток постачальників міністерства державними збитками. За її словами, ця ситуація загрожувала міністерству втратою постачальників і могла поставити українських виробників на межу банкрутства. Міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби "абсурдними".

12 липня голова податкового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Кабмін виправив цю помилку, і тепер постачальники можуть закладати в ціну отримання прибутку.

Автор: 

Міноборони (7514) Держаудитслужба (184) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+6
Виповзло яйце з гнізда.
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13.07.2023 11:34 Відповісти
+6
Главная ошибка была сделана в 2019-ом! За эту ошибку заплатили (и ещё заплатим) тысячами жизней! И миллионами эмигрировавших!
Оценку этой ошибке сделает история через годы или даже десятки лет.
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13.07.2023 12:43 Відповісти
+5
Главная до сих пор не исправленная ошибка это то, что львиная доля "прибыли" с закупок оседает у яйцеголового
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13.07.2023 11:36 Відповісти
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Виповзло яйце з гнізда.
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13.07.2023 11:34 Відповісти
Трактуй,трактуй
резник-КУЙ!
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13.07.2023 11:34 Відповісти
Главная до сих пор не исправленная ошибка это то, что львиная доля "прибыли" с закупок оседает у яйцеголового
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13.07.2023 11:36 Відповісти
Главная ошибка была сделана в 2019-ом! За эту ошибку заплатили (и ещё заплатим) тысячами жизней! И миллионами эмигрировавших!
Оценку этой ошибке сделает история через годы или даже десятки лет.
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13.07.2023 12:43 Відповісти
рідні мої до здоху - яскраві, на носі своєму зарубіть...
ніколи клован не буде Гетьманом!
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13.07.2023 11:36 Відповісти
А воно й не хоче бути Гетьманом - воно хоче бути "царьом"!
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13.07.2023 12:45 Відповісти
ага, саме тому воно перше, шо зробило - гетьманську цепу удліннило.... нікому до його це і в голову не приходило.
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13.07.2023 12:51 Відповісти
Ну так корони ж в Україні немає!)))
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13.07.2023 13:10 Відповісти
думаєте він і її би удліннив и уширшив? - о ми всі попали на пів поца....
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13.07.2023 13:14 Відповісти
Бізнес прибутку немає,ми платили за товари в два три рази дорожче,але це не прибуток.
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13.07.2023 11:37 Відповісти
Хм, тобто постачальник яєк за 17 прибутку не отримав. А "гдє дєньгі, Зін"?
Кому МО платило і платить в кілька разів "надуті" кошти? зе-сволота...
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13.07.2023 11:40 Відповісти
Та де? Постанова КМУ №335 досі без змін.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335-2022-%D0%BF#Text
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13.07.2023 11:41 Відповісти
Не так страшні російські воші, як наші українські гниди.
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13.07.2023 11:45 Відповісти
от був би відкат зеленим ********* нормальний, то виправили би не на половину, а цілком, а так... ну, виправлять, то виправлять, а ні - то й ні... але головне по-бидлячому образити амерів й бритів, від яких ми повністю залежимо!!
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13.07.2023 11:50 Відповісти
Яєчний єнерал.
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13.07.2023 11:51 Відповісти
Прибуток чи надприбуток? Тобто 17 грн. за яйце це вони працювали собі в ущерб.......
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13.07.2023 11:51 Відповісти
отдавали по себестоимости))), тридарюги
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13.07.2023 12:28 Відповісти
Ага, "маємо право на помилку". Скільки тих помилок вже було?
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13.07.2023 12:00 Відповісти
Ну так, ми "наполовіну бєрємєнниє"!
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13.07.2023 12:27 Відповісти
Ой, вибачте, не "ми", а вони!
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13.07.2023 12:30 Відповісти
Ну що ж. Виходячи з слів Резніченко не треба бути великим математиком щоб вирахувати ціну яйця яка буде. 17х2=34 гривні.
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13.07.2023 12:33 Відповісти
34 грн. це за кв. метр чи за кутову хвилину?
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13.07.2023 12:39 Відповісти
По Рєзнікову це може бути навіть за дірку від бублика.
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13.07.2023 12:50 Відповісти
Ні самого шалтайболтая, ні нескінчений сонм його радників, банкрутами точно не назвеш.
Але ж, єнтадругоє.
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13.07.2023 12:38 Відповісти
Точно. Яйцеголовий шалтайболтай
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13.07.2023 14:19 Відповісти
так почему МО не инициирует изменения в нормативных актах, если это нужно?
почему кабмин не инициирует изменеие законов, если это нужно? право законодательной инициативы есть, в парламенте вроде как свое большинство...

удобно тянуть время и как можно дольше осваивать деньги американских налогоплательщиков? и делать разные заявления для имитации бурной деятельности...
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13.07.2023 13:59 Відповісти
"Льоха Золотоє ЯйцО" імітує боротьбу за справедливість.
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13.07.2023 14:18 Відповісти
Українському бізнесу, який працює на оборонку, дозволили отримувати прибуток від замовлень Міноборони. Тим часом масштабний тренд із накладання санкцій на потужні бізнеси інших сфер промисловості України триває. Дедалі більше українські компанії підпадають під необгрунтовані санкції, тим самим їх штучно відлучають від еконоомічного процесу.
На Буковині в Чернівцях понад вісім місяців необгрунтовано блокують санкціями роботу чи не єдиного машинобудівного заводу в Українї, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання нафти та газу, для енергетики. Бюджет недоотримує мільйони несплачених податків, 300 сімей під час війни залишили без джерел існування. Чому йому не дають працювати і доводять до банкрутства? То така зараз державницьва політика - одним прибуток, а іншим штучно створене знищення!
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13.07.2023 14:58 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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14.07.2023 14:22 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 9 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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14.07.2023 14:24 Відповісти
 
 