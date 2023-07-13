Помилку, через яку від бізнесу вимагали працювати з Міноборони без прибутку, виправили лише наполовину, - Резніков

Українському бізнесу дозволили отримувати прибуток від виконання замовлень Міноборони, але лише відтепер. Щодо виконаних раніше замовлень норму можна трактувати подвійно.

Про це заявили у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там підтвердили, що Кабмін дозволив українським постачальникам міністерства закладати в ціні прибуток. Але цей дозвіл діє не з 24 лютого 2022 року, як пропонували в Міноборони, а лише відтепер.

"Однозначно не зняті вимоги Держаудитслужби, які Міноборони вважає неправомірними і оскаржує у судовому порядку, стосовно стягнення коштів, вказаних як прибуток, з українського бізнесу, що співпрацював з сектором оборони та безпеки з початку дії правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні Міноборони.

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"У Міноборони є чинні контракти з лідерами українського ОПК, які закінчуються у 2024-25 роках. У нас сотні чинних контрактів з українськими виробниками до кінця цього року. Як з ними бути? Як бути з тими, що вже виконані? Зберігається можливість подвійного трактування норм і тиску на бізнес", - заявив міністр Олексій Резніков.

Він пообіцяв продовжити оскаржувати підхід Держаудитслужби в суді.

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Раніше членкиня антикорупційной ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що Держаудитслужба назвала прибуток постачальників міністерства державними збитками. За її словами, ця ситуація загрожувала міністерству втратою постачальників і могла поставити українських виробників на межу банкрутства. Міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби "абсурдними".

12 липня голова податкового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Кабмін виправив цю помилку, і тепер постачальники можуть закладати в ціну отримання прибутку.