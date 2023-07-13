У межах оголошеної евакуації Суми готуються прийняти 12 тис. людей з прикордоння, - мер Лисенко
Суми в рамках оголошеної евакуації з прикордонних районів області готуються прийняти у місто приблизно 12 тисяч людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив мер Олександр Лисенко.
"Завдання у нас – прийняти десь до 12 тисяч. Багато хто з цієї чисельності вже перебуває в нашому місті. Ми їх реєструємо. Як це буде? Ну, це така загальна кількість. Скільки з цього числа буде бажаючих – будемо дивитися", – сказав Лисенко.
За словами міського голови, зараз у Сумах готують місця, щоб розселити людей.
"Ми також готуємо житловий фонд для цього. Можливості і наших гуртожитків, і інших, можливо, об’єктів", – розповів Лисенко.
Він також каже, що останнім часом обстрілів у прикордонні стало вдвічі більше.
"Всі громади, які поруч з нами, вони щодня потерпають від артобстрілів. І ми можемо в будь-який момент також отримати сигнали артобстрілу. І це дуже небезпечно", – зазначив мер Сум.
Евакуацію у Сумській області оголосили 10 липня. Йдеться про п’ятикілометрову зону вздовж кордону з Росією. Евакуювати можуть 20 тисяч людей у 15 громадах області.
Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. За даними Сумської ОВА, вночі та вранці російські війська здійснили п’ять обстрілів прикордоння, зафіксовано 33 вибухи. Даних про потерпілих немає.
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