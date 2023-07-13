Зафіксовано 8 обстрілів з боку росіян прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, - ОК "Північ"

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 49 вибухів.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

"Протягом доби нараховано 8 обстрілів (49 вибухів) із різних видів озброєння.

Обстріли Чернігівської області були у громадах: Сновська, Семенівська, Новгород-Сіверська.

На Сумщині були обстріли Конотопського та Шосткінського районів", - зазначили в пресслужбі.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У межах оголошеної евакуації Суми готуються прийняти 12 тис. людей з прикордоння, - мер Лисенко