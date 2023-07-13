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Зафіксовано 8 обстрілів з боку росіян прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, - ОК "Північ"

сумщина

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 49 вибухів.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

"Протягом доби нараховано 8 обстрілів (49 вибухів) із різних видів озброєння. 

Обстріли Чернігівської області були у громадах: Сновська, Семенівська, Новгород-Сіверська.

На Сумщині були обстріли Конотопського та Шосткінського районів", - зазначили в пресслужбі.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

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обстріл (29527) Сумська область (3957) Чернігівщина (1585)


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Безкарність на кордоні веде до більших злочинів. Це дуже заохочує ворога. А переселення населення звісно показує ворогу, що його тактика ПРАЦЮЄ. Ефективно. Далі вони перенесуть вогонь глибше.
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13.07.2023 11:57 Відповісти
 
 