Зафіксовано 8 обстрілів з боку росіян прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, - ОК "Північ"
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 49 вибухів.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".
"Протягом доби нараховано 8 обстрілів (49 вибухів) із різних видів озброєння.
Обстріли Чернігівської області були у громадах: Сновська, Семенівська, Новгород-Сіверська.
На Сумщині були обстріли Конотопського та Шосткінського районів", - зазначили в пресслужбі.
Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.
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Grigoriy1959
показати весь коментар13.07.2023 11:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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