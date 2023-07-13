Міноборони Австралії про передачу F-18 Україні: Ситуація складна, продовжуватимемо розмову про це
Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили ЗСУ списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.
"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз.
Раніше Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.
Інвентаризація у ВПС Австралії на запит України щодо винищувачів виявила 14 справних літаків F/A-18 Hornet.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається їх збиралися утилізувати і жодних питань не виникало…
Розумію, що рішення прийняти складно, проте ЗСУ буде безмежно вдячне!
А це багатого варто, шановна Австраліє
Сумніваюся, що вміє літати чи технічно їх обслуговувати
А якщо відверто, то я зацікавлений у ЗСУ, а все решта - полова
Слава богу, що у нас все - як два пальці тойво. Кланятись та дякувати - само собою.