Міноборони Австралії про передачу F-18 Україні: Ситуація складна, продовжуватимемо розмову про це

Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили ЗСУ списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.

"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз.

Раніше Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Інвентаризація у ВПС Австралії на запит України щодо винищувачів виявила 14 справних літаків F/A-18 Hornet.

Читайте: Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, зокрема 30 бронетранспортерів Bushmaster, - Зеленський