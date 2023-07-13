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Міноборони Австралії про передачу F-18 Україні: Ситуація складна, продовжуватимемо розмову про це

f18

Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили ЗСУ списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є "складним питанням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.

"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - сказав Марлз.

Раніше Австралія вивела з експлуатації в 2019-2021 роках 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Інвентаризація у ВПС Австралії на запит України щодо винищувачів виявила 14 справних літаків F/A-18 Hornet.

Читайте: Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, зокрема 30 бронетранспортерів Bushmaster, - Зеленський

Автор: 

авіація (4194) Австралія (440)


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Топ коментарі
+4
Дуже складна?
Здається їх збиралися утилізувати і жодних питань не виникало…
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13.07.2023 12:20 Відповісти
+4
Бо є шанс перемоги з літаками. Без-можна довго гратися у виснаження .
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13.07.2023 12:29 Відповісти
+3
Ситуація із F-18 в Австралії не є складнішою, ніж ситуація у нас на фронті.
Розумію, що рішення прийняти складно, проте ЗСУ буде безмежно вдячне!
А це багатого варто, шановна Австраліє
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13.07.2023 12:21 Відповісти
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(F16 & F18) vs zelensky & K. Тоже мне бином Ньютона…
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13.07.2023 12:20 Відповісти
Дуже складна?
Здається їх збиралися утилізувати і жодних питань не виникало…
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13.07.2023 12:20 Відповісти
Ситуація із F-18 в Австралії не є складнішою, ніж ситуація у нас на фронті.
Розумію, що рішення прийняти складно, проте ЗСУ буде безмежно вдячне!
А це багатого варто, шановна Австраліє
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13.07.2023 12:21 Відповісти
Але подяки від шмарклі не дочекаєтесь !
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13.07.2023 13:21 Відповісти
А він тут до чого?
Сумніваюся, що вміє літати чи технічно їх обслуговувати
А якщо відверто, то я зацікавлений у ЗСУ, а все решта - полова
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13.07.2023 15:06 Відповісти
розмови, комітети, меморандуми... ********* підтримка
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13.07.2023 12:23 Відповісти
Мож подякувати?
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13.07.2023 12:25 Відповісти
Шо сталося,чому раптово ступор по усім літакам, тепер вже Австралія?????
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13.07.2023 12:25 Відповісти
Бо є шанс перемоги з літаками. Без-можна довго гратися у виснаження .
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13.07.2023 12:29 Відповісти
Ми не вміємо бути вдячні, особливо резидент.
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13.07.2023 13:22 Відповісти
шкода, "хорнети" - це значно кращий варіянт для нас, ніж будь-який ф-16.
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13.07.2023 12:29 Відповісти
як передавати зброю так зразу виникають складнощі ! коли різали наши літаки і ракети складнощів не було . так буде з гарантіями , головна гарантія миру це ЗСУ .
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13.07.2023 12:39 Відповісти
То есть скорее на металл порежут, чем нам передадут?
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13.07.2023 12:51 Відповісти
Якщо такий наказ буде від Великої Британії- то поріжуть !
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13.07.2023 13:24 Відповісти
За новими правилами маємо перепрошувати за створені для Австралії труднощі. Слава богу, що у нас все - як два пальці тойво. Кланятись та дякувати - само собою.
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13.07.2023 13:10 Відповісти
Це був би знойний підгон. лошадь пржевальського молола, що F-16 це ядерна погроза мордору але нічого не казала про F-18. Тобто якщо жарити кзоломордих на всій терріторії московщини австралійськими літаками, то душегуби згодні.
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13.07.2023 13:28 Відповісти
Всі ****..ть і ніхто не каже в чому складність? Якщо лише в суто політичній площині, то крім мату "союзникам" більше нічого сказати
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13.07.2023 14:37 Відповісти
 
 