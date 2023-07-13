Рашисти з артилерії вдарили по Золотій Балці на Херсонщині, постраждалих немає, - ОВА
Російські загарбники завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Зранку ворожа артилерія щонайменше десять разів вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів люди не постраждали.
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