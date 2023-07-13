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Новини Війна
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Рашисти з артилерії вдарили по Золотій Балці на Херсонщині, постраждалих немає, - ОВА

росія,артилерія

Російські загарбники завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Зранку ворожа артилерія щонайменше десять разів вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Також читайте: Російські загарбники минулої доби 76 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, - ОВА

Автор: 

обстріл (29527) Херсонська область (5942)


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