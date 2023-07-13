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Остін про рішення США надіслати Україні касетні боєприпаси: Для захисту своєї території

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив рішення Вашингтона відправити Україні касетні боєприпаси. На його думку, вони потрібні Україні для захисту своєї суверенної території від російських загарбників.

Про це міністр оборони США сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Передусім, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони ведуть запеклу боротьбу, щоб захистити свою суверенну територію... Вони не просять боєприпасів для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які використовують касетні боєприпаси з самого початку повномасштабної війни", - сказав Остін.

За словами Остіна, українці зобов'язалися гарантувати, що ці боєприпаси будуть використовуватися лише у "належних місцях", а не в населених пунктах.

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"Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови", - зазначив Остін.

Відповідаючи на запитання журналіста CNN про те, скільки часу знадобиться США для надання Києву касетних боєприпасів, Остін наголосив, що хоче переконатися, що "Україна може залишатися успішною у своїй боротьбі", тому він не буде "спекулювати на тему того, скільки часу це займе".

"Ми (США.- Ред.) зосередимося на тому, щоб переконатися, що вони мають все необхідне, щоб ми могли продовжувати надавати їм свою підтримку", - резюмував глава Пентагону. 

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Автор: 

допомога (8484) Остін Ллойд (521) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+3
Вони могли на цю тему взагалі нічого не говорити. Надали ********** і все.
Тим більше касетні ********** кацапня використовує аж гай шумить. Якого милого на цю тему стільки виправдань?
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13.07.2023 12:34 Відповісти
+1
Вони ще довго будуть виправдовуватися?
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13.07.2023 12:26 Відповісти
+1
Байден! Міллі! Остін! - де **********?!!
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13.07.2023 12:45 Відповісти
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Вони ще довго будуть виправдовуватися?
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13.07.2023 12:26 Відповісти
Вони ще не вирішили для себе - ДНР І ЛНР і Крим це Україна? І не дозволяють туди пуляти і заходити. Чи це зебанди дурка?
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13.07.2023 13:11 Відповісти
То навіщо було звиздіти що передають
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13.07.2023 12:33 Відповісти
Вони могли на цю тему взагалі нічого не говорити. Надали ********** і все.
Тим більше касетні ********** кацапня використовує аж гай шумить. Якого милого на цю тему стільки виправдань?
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13.07.2023 12:34 Відповісти
Напихай в бімби яєць за нормальною ціною, бо Яєчний єнерал напихає по 17.
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13.07.2023 12:43 Відповісти
Байден! Міллі! Остін! - де **********?!!
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13.07.2023 12:45 Відповісти
Все правильно! Якщо з аеродрому на території Росії злітають літаки що потім ******** територію України - касетні ********** цілком законно будуть застосовуваться для захисту території України Просто буде обмеження які стосуються розташування їх носіїв на території Росії
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13.07.2023 12:46 Відповісти
Наша территория- до Урала, а дальше- Китай. Его мы бомбить не будем.
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13.07.2023 13:02 Відповісти
Для знищення андрофагів годиться все, від столового ножа до бактеріологичної зброї. Все залежить від кількості утилізованих. Любий здохлий орк це чиесь врятоване життя і очищенна природа від нечисті.
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13.07.2023 13:23 Відповісти
хоч хтось адекватно все розуміє і не боїться про це сказати
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13.07.2023 19:13 Відповісти
наша людина.
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14.07.2023 06:04 Відповісти
 
 