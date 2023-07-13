Україна отримає F-16 за графіком, і Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова, - Кулеба

Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, Росія проковтне це рішення.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина загроза Росії – український солдат. Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова", - сказав глава МЗС.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

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