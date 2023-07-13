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Новини Війна
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Україна отримає F-16 за графіком, і Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова, - Кулеба

лавров

Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, Росія проковтне це рішення.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Єдина загроза Росії – український солдат. Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова", - сказав глава МЗС.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає літаки F-16 від європейських країн, - радник Байдена Салліван

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+7
Вони вже ядеркою півтора роки загрожують. Ви вереск ***** передивіться 24.02.22. Воно там обіцяло "что єслі кто-то вмєшаєтся,то будут такіє послєдствія,что тіхій ужас"😱
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13.07.2023 12:48 Відповісти
+4
С какого перепугу Байдену обращать внимание на ржание какой-то упоротой лошади?
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13.07.2023 12:44 Відповісти
+2
Тож, таки - Жовтень... Жовтньо-блакитні F-16-ті...
Чекаємо...
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13.07.2023 12:41 Відповісти
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Тож, таки - Жовтень... Жовтньо-блакитні F-16-ті...
Чекаємо...
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13.07.2023 12:41 Відповісти
Если бы это сказал Байден! Да, была бы офигненная новость! А так инфошум, что бы "прогул" не поставили.
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13.07.2023 12:42 Відповісти
С какого перепугу Байдену обращать внимание на ржание какой-то упоротой лошади?
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13.07.2023 12:44 Відповісти
Вы не поняли смысл, Байдену пофиг и на лошадь и на зе, у него свои задачи, речь шла о нашем новостном пространстве.
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13.07.2023 12:54 Відповісти
"Если бы это сказал Байден"...Так вы противоречите сами себе. Ну вот Кулеба и сказал это в наше новостное пространство потому что больше некому . А инфошум это или нет-поглядим.
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13.07.2023 13:26 Відповісти
менше слухай цього кіз*добола в нього пасть не закриваеться
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13.07.2023 14:53 Відповісти
Не *******. Бо ви вже в Криму купаєтеся, якщо вірити цьому піздєжу. паРаша вже де факто загрожує за ф16 ядеркою, не факт, что союзники не перелякаються і не "дадуть взад".
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13.07.2023 12:43 Відповісти
Вони вже ядеркою півтора роки загрожують. Ви вереск ***** передивіться 24.02.22. Воно там обіцяло "что єслі кто-то вмєшаєтся,то будут такіє послєдствія,что тіхій ужас"😱
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13.07.2023 12:48 Відповісти
Вони-то погрожують на кожний вид зброї, але, ф16 ще дуже нестійке питання. Як би не передумали, оно касетники таку хвилю підняли...
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13.07.2023 12:54 Відповісти
бо касетники заборонені Конвенцією. і ті країни, які підписали цю Конвенцію змушені були дипломатично для галочки якось на це відреагувати.
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13.07.2023 14:15 Відповісти
Та вже літають вони у нас.
Не хотів писати, але не витримав.
Ще в травні хлопці показували - я не повірив. З висоти дуже схожий на Су25.
Але пару раз нижче бачив - геометрія крила не та.....
НЕ знаю - може один, може два... хлопці вчаться.
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13.07.2023 15:05 Відповісти
Кацапія вже давно ковтає.
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13.07.2023 12:45 Відповісти
Как то пофиг на мнение РФ. Хотелось бы услышать что там за график? А то по ходу про этот график знает только Кулеба, а не поставщики авиации...
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13.07.2023 12:47 Відповісти
Висер дилетанта...
А ветеринар пішов далі, бо тепер він вимагає щоб країни альянсу надали відомості про наших корупціонерів, що ховають гроші у їх банках...
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13.07.2023 12:48 Відповісти
Україна отримає F-16 за графіком, і Росія це проковтне Джерело:

Перед "і" кома зайва. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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13.07.2023 12:51 Відповісти
хрюканина педального коня нікого не повинна збивати з пантелику. кляча вівса просить.
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13.07.2023 12:52 Відповісти
А Кулеба ще дипломат, чи вже радник/речник з ОПи?

Гопником з Кривого Рогу потягнуло.
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13.07.2023 12:54 Відповісти
риторика цього рагуля помiнялась за 2 роки
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13.07.2023 12:54 Відповісти
це той чорт , що макасіни без носків вдягає ,принижуючи Україну?
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13.07.2023 12:55 Відповісти
Досить згадати його "перли" в листопаді минулого року:
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии. … Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств".
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13.07.2023 13:37 Відповісти
Ідіотіни кусок. Люди ледве вижили в блекауті, язика б йому вирвати, якщо мізків там немає.
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Огласите весь график, пожалйста...
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13.07.2023 13:04 Відповісти
Після Вільнюсу я б не був такий упевнений...
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13.07.2023 13:17 Відповісти
Конфлікт Воллеса, який заявив , що Україна мало дякувала Великобританії за допомогу, це не просто реакція ображеного генерала, який хотів бути генсеком НАТО, але не став. По формі питання Воллес правий. Просто купка дилетантів, що управляє міністерством закордонних справ України не знають очевидних речей. В стосунках між державами не важливо, що говорить по телевізору той, чи інший політик. Важливі офіційні документи, які правильно оформляти і передавати адресатам МЗС ім. Зеленського\Кулеби так і не навчилось. Жодного (!) офіційного документу, від структур МЗС з подякою уряду і народу Великобританії від України не існує. Це азбука дипломатії, але в країні де послами стають "консультанти з питань сексології" ... І якщо Зеленський думає, що його "іронічна" відповідь Воллесу дуже розумна він помиляється. Ви просто отримали ще одного ворога, п. Зеленський.
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13.07.2023 13:37 Відповісти
А где график?
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13.07.2023 13:40 Відповісти
Що ж, подивимося. Поки що Україні довелося проковтнути чергову відмову щодо членства в НАТО
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13.07.2023 14:05 Відповісти
якщо це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, то чому ми бачимо є..ло цього індуського торчка?
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13.07.2023 14:20 Відповісти
Непогано б раніше графіка
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13.07.2023 15:12 Відповісти
А я не бачу особливої різниці між балаканиною Лаврова та балаканиною Кулєби.

Два ********* ніачьом. Дві несамостійні ляльки своїх хозяїв.
Тільки хозяїн Лаврова у Кремлі, а хозяїн Кулєби в ОПЗЄ.

Утримання хозяїном Лаврова навіть більше, ніж якоїсь Кулєби, коштує.
Лаврова хозяїн любить, а Кулєбу у буть-яку мить можуть замінити інструкторкою по оральному сексу.
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13.07.2023 15:36 Відповісти
Знов якісь графіки, мабуть ми в це вкладаємо різні поняття, бо вже півтора року війна, а графік наближається, графік наближається … а до чого він наближається ? Навіщо цей популістичний трьоп? Ви навіть навчання пілотів не розпочали, зато всі зелені Анали в марафоні тільки про ф16 і говорять, ось ось і підпистдець і підписьдець…. А ще АТАКАМЗи вже другий рік літають в уяві Резнікова і інших топ мародерів
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13.07.2023 18:23 Відповісти
 
 