Україна отримає F-16 за графіком, і Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова, - Кулеба
Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, Росія проковтне це рішення.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Єдина загроза Росії – український солдат. Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова", - сказав глава МЗС.
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.
Топ коментарі
+7 Gary Grant
показати весь коментар13.07.2023 12:48 Відповісти Посилання
+4 Gary Grant
показати весь коментар13.07.2023 12:44 Відповісти Посилання
+2 Олег Каз
показати весь коментар13.07.2023 12:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чекаємо...
Не хотів писати, але не витримав.
Ще в травні хлопці показували - я не повірив. З висоти дуже схожий на Су25.
Але пару раз нижче бачив - геометрія крила не та.....
НЕ знаю - може один, може два... хлопці вчаться.
А ветеринар пішов далі, бо тепер він вимагає щоб країни альянсу надали відомості про наших корупціонерів, що ховають гроші у їх банках...
Перед "і" кома зайва. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
Гопником з Кривого Рогу потягнуло.
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии. … Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств".
Два ********* ніачьом. Дві несамостійні ляльки своїх хозяїв.
Тільки хозяїн Лаврова у Кремлі, а хозяїн Кулєби в ОПЗЄ.
Утримання хозяїном Лаврова навіть більше, ніж якоїсь Кулєби, коштує.
Лаврова хозяїн любить, а Кулєбу у буть-яку мить можуть замінити інструкторкою по оральному сексу.