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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 2 БПЛА, 1 міномет та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 5 окупантів, 1 мінометний розрахунок, 1 одиницю автомобільної техніки, 3 сховища з боєприпасами, 2 БПЛА, 1 ударний дрон. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 2 БПЛА, 1 міномет та 3 сховища з боєприпасами 01

Автор: 

ВМС (1408) ліквідація (4147) знищення (7696)


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13.07.2023 12:53 Відповісти
 
 