Уряд Нідерландів приєднається до гарантій безпеки для України від G7, - глава МЗС Гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра підтвердив, що його країна приєднається до декларації "Великої сімки" про гарантії безпеки для України, яку погодили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це глава МЗС Нідерландів написав в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами", - написав він.

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Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.