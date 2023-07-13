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Новини
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Уряд Нідерландів приєднається до гарантій безпеки для України від G7, - глава МЗС Гукстра

гукстра

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра підтвердив, що його країна приєднається до декларації "Великої сімки" про гарантії безпеки для України, яку погодили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це глава МЗС Нідерландів написав в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами", - написав він.

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Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Автор: 

G-7 G7 (1082) безпека (949) Нідерланди (1601) гарантія (268) Гукстра Вопке (16)


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Топ коментарі
+4
Австралія заявила про "труднощі" з передачею Україні винищувачів. Зеленський, на пресконференції запитав, "А хто такий Воллес? Ніхто!!! Усі рішення про передачу зброї Україні приймає англійський народ"! Австралія входить до країн Британської Співдружності, тобто там поважають Англію. І коли обнюхане хамло щось ляпає про Англію, тоді ображається уся Великобританія.
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13.07.2023 13:12 Відповісти
+1
Неймовірно. Маленьки країни Европи - Данія, Нідерланди, Норвегія .... а такі завзяті до допомоги Україні. От би після війни найняти менеджерів з цих країн, щей з Британії, відновлювати Україну. Починаючи з начальників жеків і далі - судді, прокурори, менти, сбу( крім польових героїв)..САПів ...
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13.07.2023 13:05 Відповісти
+1
донбасc накормит Украину?
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13.07.2023 13:06 Відповісти
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да пошли вы со своими гарантиями!
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13.07.2023 13:01 Відповісти
донбасc накормит Украину?
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13.07.2023 13:06 Відповісти
Баньківськи ячейки вже повні діамантів? Ще ні? фсб тобі допоможе. Аде не довго.
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13.07.2023 13:07 Відповісти
Це Зеля їх дуже прохав !
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13.07.2023 13:14 Відповісти
Неймовірно. Маленьки країни Европи - Данія, Нідерланди, Норвегія .... а такі завзяті до допомоги Україні. От би після війни найняти менеджерів з цих країн, щей з Британії, відновлювати Україну. Починаючи з начальників жеків і далі - судді, прокурори, менти, сбу( крім польових героїв)..САПів ...
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13.07.2023 13:05 Відповісти
у Британії індус зараз скрізь пропихає своїх. Бережи Бог Україну від менеджерів-індусів (це не про дискримінацію, а про здоровий глузд)
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13.07.2023 13:08 Відповісти
Австралія заявила про "труднощі" з передачею Україні винищувачів. Зеленський, на пресконференції запитав, "А хто такий Воллес? Ніхто!!! Усі рішення про передачу зброї Україні приймає англійський народ"! Австралія входить до країн Британської Співдружності, тобто там поважають Англію. І коли обнюхане хамло щось ляпає про Англію, тоді ображається уся Великобританія.
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13.07.2023 13:12 Відповісти
Ηαχ нам ці гарантії ? Це вони роблять послугу дурості Зелі ! Йому була потрібна тільки одна грантія від Путлера !
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13.07.2023 13:12 Відповісти
ні, це не послуга, а підтримка українського народу у важку годину, коли зебені узурпують владу
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13.07.2023 13:24 Відповісти
Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу прийнято в першому читанні
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13.07.2023 14:09 Відповісти
https://youtu.be/e6164_Ps7ao

Выходки Зе шокировали Запад, каже Борислав Береза....
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Нидерланды поможет самолетами F-16, обучением пилотов и еще много чем
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13.07.2023 19:37 Відповісти
 
 