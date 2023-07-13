Представниця Держдепартаменту Калан - про реакцію США на критику Зеленського: Ми залишаємося друзями

Представниця Держдепу США Адреа Калан прокоментувала реакцію Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО.

Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", - сказала Калан.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня - у перший день саміту НАТО - назвав "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

The Washington Post написала, що цим твітом Зеленський нібито розлютив членів делегації США.

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