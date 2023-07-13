Представниця Держдепартаменту Калан - про реакцію США на критику Зеленського: Ми залишаємося друзями
Представниця Держдепу США Адреа Калан прокоментувала реакцію Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО.
Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", - сказала Калан.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня - у перший день саміту НАТО - назвав "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.
The Washington Post написала, що цим твітом Зеленський нібито розлютив членів делегації США.
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Але мова йде не про реакцію «ображеного». Президент звісно пропускає усякій пятоків по напрямку руського корабля.
А про те, що правилами форуму Заборонено Ображати.
Ніхто не мае права на образу. Тримай себе та не поводь себе як на своїй кухні.
Закон один для усіх. Про це мова.
Про це розповідають адміністратори сайту.
А Реакція пятака зрозуміла
Тому дуже вчастно піднято питання про Відповідальність, та чемно спілкування.
Тому з нашого боку треба менше емоцій, щоб і надалі лишатися гарними друзями.
А як всім відомо, дружба можлива лише за наявності поваги та довіри.
Це видно не озброєним оком. Але союзники, велика їм подяка, розумніші ніж вороги України. Підтримка України буде до Перемоги над Рашизмом!
Як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть "....
Крім України тільки Молдова у небезпеці.
Виконуйте. То с танками тянули з прийнятям рішення, тепер з літаками, а наші бійці гинуть.
І так маємо:
1. Меморандум.
2. Росія порушила міжнародний устрій і якщо її не покарати за це, то інша країна теж може так анексувати території.
А в меморандумі ні про яку військову допомогу не йдеться, доречі.
Скажіть дякую що допомагають зброєю та грошима, хоча могли просто плюнути на країну(громадян) яка сама не знає що хоче голосуючи за Юща потім за Яника потім за ПП щоб знову проголосувати за какаяразніца.
Слава Україні!!
Агент росії на чолі України не може робити щось на користь України!!
Те, що цю ... потвору дуже міцно тримають за все, що потрібно, наші союзники, а воно таки ще й пручається, то нехай йому буде больніше.
Бен Уоллес был министром обороны Британии во время премьерства Бориса Джонсона, он остался на этом посту при Лиз Трасс и Риши Сунаке.
И он не просто присутствовал, а был мотором помощи, которую Британия поставляла Украине. Да, лица премьеров мы видим чаще, аплодируем им. Но есть и те, кто "таскает рояль".
Ок, забыли, что Британия сделала для нас в прошлом году, но что было в 2023 можно запомнить?
Британия первой объявила о передаче нам западных танков, что помогло принять решение Байдену, а затем и Шольцу. Британия первой передала нам дальнобойные ракеты, что помогло принять решение Макрону и, надеюсь, поможет Байдену.
Бен Уоллес дважды пожертвовал карьерой ради Украины.
Первый раз год назад, когда он при хороших шансах на победу отказался участвовать в гонке за премьерство, сказав, что сосредоточен на вопросах безопасности. Не сложно понять, каких именно.
До недавнего времени Уоллес рассматривался как один из основных кандидатов на пост генсека НАТО. Но решение побыстрее передать Украине Storm Shadow не было согласовано с Вашингтоном (иначе не вышло бы побыстрее), и разозлило Байдена. В итоге Белый дом заблокировал его кандидатуру и Столтенберг остался на посту еще на год.
Сколько бы мы ни благодарили Бена Уоллеса, этого никогда не будет много.
Поэтому, когда я вчера читал (и, к сожалению, слушал) хамство в его адрес, мне было очень и очень стыдно.
Спасибо, Бен, за то, что сделано. Надеюсь, ваш энтузиазм помогать Украине не угаснет.
п.с. буратінка повинен хоча б інколи обіцянки виконувати; західним партнерам--у першу чергу.