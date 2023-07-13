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Представниця Держдепартаменту Калан - про реакцію США на критику Зеленського: Ми залишаємося друзями

андреа,калан

Представниця Держдепу США Адреа Калан прокоментувала реакцію Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО.

Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", - сказала Калан.

Читайте: Зеленський - на слова Дуди про миротворців НАТО: Достатньо і ЗСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня - у перший день саміту НАТО - назвав "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

The Washington Post написала, що цим твітом Зеленський нібито розлютив членів делегації США.

Також читайте: Україна в майбутньому стане членом НАТО, - Держдепартамент США

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Зеленський Володимир (24558) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+26
Зелене хамло. Шпана з криворізької підворотні.
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13.07.2023 12:55 Відповісти
+26
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13.07.2023 13:01 Відповісти
+20
Вони, слава богу, це розуміють. Тому і залишаюця добрими друзями не зе шоблі, а Україні
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13.07.2023 12:58 Відповісти
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Ще один "обіжєнний". Спочатку бевкне, потім розгрібати доводиться.
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13.07.2023 12:54 Відповісти
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13.07.2023 13:01 Відповісти
дивно від цієї людини чути критику про чиюсь політику
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13.07.2023 15:58 Відповісти
І що вас здивувало?
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13.07.2023 20:02 Відповісти
що не йому патяку відкривати про політику
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13.07.2023 22:58 Відповісти
Враховуючи, що зараз "еліту" політики представляють клоуни, фотографи, бармени і безробітні (в минулому), русняві консерви і агенти, а також особи, яких розшукує ФБР, то можна до нього і прислухатися...
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14.07.2023 09:15 Відповісти
Що говорив зеля за зачиненими дверями знають орки. Бо воно оманське чмо.
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13.07.2023 13:07 Відповісти
Зелене хамло. Шпана з криворізької підворотні.
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13.07.2023 12:55 Відповісти
О ще зелене вилізло
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13.07.2023 13:18 Відповісти
На правду не ображаються
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13.07.2023 13:19 Відповісти
«На правду не ображаються». Це так.

Але мова йде не про реакцію «ображеного». Президент звісно пропускає усякій пятоків по напрямку руського корабля.

А про те, що правилами форуму Заборонено Ображати.

Ніхто не мае права на образу. Тримай себе та не поводь себе як на своїй кухні.

Закон один для усіх. Про це мова.

Про це розповідають адміністратори сайту.
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13.07.2023 14:49 Відповісти
Де тут персональна образа??!! Може це читач про жабу пише. А шпана - це шпана. Є львівська, є криворізька. До речі, а ви еа кого подумали, коли про персональну образу писали?
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13.07.2023 13:23 Відповісти
«Зелене хамло» це не персональна образа?

А Реакція пятака зрозуміла
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13.07.2023 14:19 Відповісти
Ні. Персональна образа - це Іван Сусанін - зелене хамло. Коли ображається конкретна персона. Просто "зелене хамло" ні юридично, ні ще якось образою бути не може. Вчіть юриспруденцію.
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13.07.2023 15:07 Відповісти
Таких « Іванов Сусаніних» у пятака тільки на цьому сайту , вагон повна «персоналізація». Щей малюнков купа.

Тому дуже вчастно піднято питання про Відповідальність, та чемно спілкування.
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13.07.2023 15:19 Відповісти
А все таки, на вашу думку кого мав на увазі дописувач, коли написав "зелене хамло"?
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13.07.2023 15:23 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
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13.07.2023 13:25 Відповісти
С льохкім паром тібя.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
США следует понимать что клоун (ердак) не есть народ Украины.
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13.07.2023 12:56 Відповісти
Вони, слава богу, це розуміють. Тому і залишаюця добрими друзями не зе шоблі, а Україні
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13.07.2023 12:58 Відповісти
Друзья- это хорошо, но когда один друг слабоумный- это плохо.
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13.07.2023 12:57 Відповісти
Друг вова не слабоумный, так придурковатый, а в основном он вор, трус, лжец, предатель и подонок.
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13.07.2023 12:59 Відповісти
У вовы был истерика. Вове натянули его глаз на его же жопу и потыкали харей в его же ЗЕлёное говно которое он горами наваливает в нашей стране в виде небывалой по размаху коррупции, обворовывания ВСУ, кумовства и московских кротов в своём окружении, ну и бабушки Бени само собой.
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13.07.2023 12:58 Відповісти
Цей чорт - зеленский, навіть не розуміє що у США давно знають шо воно на справді є - саме оте дніще малоросів, що кликали ввх ввійти танками і вбивати українців. Такий факт - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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13.07.2023 12:59 Відповісти
Дипломатична та тактовна відповідь.
Тому з нашого боку треба менше емоцій, щоб і надалі лишатися гарними друзями.
А як всім відомо, дружба можлива лише за наявності поваги та довіри.
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13.07.2023 12:59 Відповісти
навіть якуневіч так болтало не розпускав, як це ....
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13.07.2023 13:02 Відповісти
Цілком обгрунтоване відношення до Зеленського як до розбещеної та голосливої дитини, на яку дивляться як на примхливу та вередливу особу розуміючи, що у бажанні допомагати Україні винні терпіти усі ці витівки бо іншого президента окрім оцієї особи у ній не має, тож не має й вибору!
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13.07.2023 13:01 Відповісти
А найгірше те, що й У НАС вибору не має, і ми теж винні терпіти те що українці у більшості своїми ж руками накоїли!!!
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13.07.2023 13:03 Відповісти
Інтерв"ю Девіда Леттермана з цим зазнавшимся хамом ще й номінували на "Еммі-2023".
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13.07.2023 13:02 Відповісти
Може через те й номінували, що ТАКЕ нахабство з боку президентів країн не часто побачиш!!!
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13.07.2023 13:04 Відповісти
Це чмо позорить Україну.
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13.07.2023 13:07 Відповісти
Ваша риторика зрівнялася з риторикою ворога на виборах 2019 року. Ржіть далі
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Кроти у владі України засіли й "ізходять на лайно" щоб зіпсувати відносини з союзниками України.
Це видно не озброєним оком. Але союзники, велика їм подяка, розумніші ніж вороги України. Підтримка України буде до Перемоги над Рашизмом!
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13.07.2023 13:08 Відповісти
У союзників вдосталь здорового глузду щоб зрозуміти що як що впаде Україна то на черзі Польща та прибалти. Тому й доводиця терпіти істерики загравшогося недоактора
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13.07.2023 13:14 Відповісти
Ні. Рашисти ніколи не нападуть на країну з блоку НАТО. Тому що й озброєння іньше , й санкції будуть іньші.
Як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть "....
Крім України тільки Молдова у небезпеці.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
Та Грузія, та Арменія, та Казахстан...
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Я Зеленського терпіти не можу і якщо не звертати увагу його "підготовки" до повномасштабного вторгнення, то критику Зеленського підтримую, тому що ми підписали мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї, укладена https://uk.m.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1994 1994 року між https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україною , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F росією , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великою Британією та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%27%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 неядерного статусу .
Виконуйте. То с танками тянули з прийнятям рішення, тепер з літаками, а наші бійці гинуть.
І так маємо:
1. Меморандум.
2. Росія порушила міжнародний устрій і якщо її не покарати за це, то інша країна теж може так анексувати території.
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13.07.2023 13:11 Відповісти
Критикувати можна лише дипломатично, а не криворагульським хамством. Така поведінка для президента цивілізованої країни неприпустима - ми не Сомалі і не Берег слонової кістки.
А в меморандумі ні про яку військову допомогу не йдеться, доречі.
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13.07.2023 13:19 Відповісти
А ядерку у нас дипломатично відняли , скільки зброї минула влада розпродала , чим і успішно воспользовався Ху,,,о.
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13.07.2023 13:45 Відповісти
це тільки зебіли можуть так брехати, ніби коаліція БПП+НФ розпродавали (підкреслюю!) зброю, натякаючи на нечислені танки Оплот, які виготовлялись по бізнес-контрактах для інших країн
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13.07.2023 15:01 Відповісти
ну то почитайте той меморандум для початку, в ньому єдиним важелем є скликання радбезу у разі нападу на Україну, і так всі що там підписались гарантували! НЕ нападати на нас.
Скажіть дякую що допомагають зброєю та грошима, хоча могли просто плюнути на країну(громадян) яка сама не знає що хоче голосуючи за Юща потім за Яника потім за ПП щоб знову проголосувати за какаяразніца.
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Плювати у Криницю, з якої п'є воду, весь спраглий Український Народ під час московської війни, не є гарною практикою для привладних, бо Українці можуть і плювалку оту відірвати… Вони терплячі, але ж і гарячі!
Слава Україні!!
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13.07.2023 13:11 Відповісти
Невже ж?! А що Презедент не так сказав?! Може пригадаєте Будапештський меморандум?! Бо ви його сприймаєте як гарантію що самі не нападете на Україну!!! Жодна країна при своєму розумі не відмовиться зараз від ЯЗ!! А інши почнуть її виробляти!
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13.07.2023 13:13 Відповісти
може почитаєте той самий меморандум,і нарешті зрозумієте,ЩО НАМ НІХТО "НІЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"(с)
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13.07.2023 14:40 Відповісти
при всій непрофесійності і бидлуватості зе. США показало що воно - такий собі союзник... я розумію що білий дім м'яко кажучи недолюблює зе. Але при чому тут, не народ(який в принципі обрав ось це) а зі сторони простого життя людей. Поки вони там грають в "велику політику" тут гинуть люди. Мені іноді здається що демократія вже програє диктатурі. І на нас чекають темні часи. Не в рамках України, а всього світу. Перемога України, як би це не пафосно прозвучало. Вирішить майбутнє цивілізації. Чи буде це століття диктатур?!
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13.07.2023 13:22 Відповісти
Схоже, все до того йде. Демократія й програє, тому що диктатурі не треба зважати на народ, який не хоче війн, а хоче ситого життя. Диктатура робить те, що хоче одна людина - диктатор. Іран захотів підтримувати зброєю паРашу? Підтримує - і ніхто йому не указ. І ніякого страху "ескалації". Диктатури можуть програти демократіям тільки у технічному плані, але - це ще питання.
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13.07.2023 13:31 Відповісти
Зеленський робить все можливе, щоб відсмоктати у х@йла! А той його до себе не підпускає - стіл 10 чи 12 метрів! )))
Агент росії на чолі України не може робити щось на користь України!!
Те, що цю ... потвору дуже міцно тримають за все, що потрібно, наші союзники, а воно таки ще й пручається, то нехай йому буде больніше.
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13.07.2023 13:26 Відповісти
Зеля прокла вже пряму путю до перемовин з Путлером. Тому забудьте за кордони 1991 року !
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13.07.2023 13:41 Відповісти
До нього відносяться, як до валізи без ручки.
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13.07.2023 14:47 Відповісти
Роман Шрайк (дуже обізнана у військових справах людина; моя ремарка) каже.
Бен Уоллес был министром обороны Британии во время премьерства Бориса Джонсона, он остался на этом посту при Лиз Трасс и Риши Сунаке.
И он не просто присутствовал, а был мотором помощи, которую Британия поставляла Украине. Да, лица премьеров мы видим чаще, аплодируем им. Но есть и те, кто "таскает рояль".
Ок, забыли, что Британия сделала для нас в прошлом году, но что было в 2023 можно запомнить?
Британия первой объявила о передаче нам западных танков, что помогло принять решение Байдену, а затем и Шольцу. Британия первой передала нам дальнобойные ракеты, что помогло принять решение Макрону и, надеюсь, поможет Байдену.
Бен Уоллес дважды пожертвовал карьерой ради Украины.
Первый раз год назад, когда он при хороших шансах на победу отказался участвовать в гонке за премьерство, сказав, что сосредоточен на вопросах безопасности. Не сложно понять, каких именно.
До недавнего времени Уоллес рассматривался как один из основных кандидатов на пост генсека НАТО. Но решение побыстрее передать Украине Storm Shadow не было согласовано с Вашингтоном (иначе не вышло бы побыстрее), и разозлило Байдена. В итоге Белый дом заблокировал его кандидатуру и Столтенберг остался на посту еще на год.
Сколько бы мы ни благодарили Бена Уоллеса, этого никогда не будет много.
Поэтому, когда я вчера читал (и, к сожалению, слушал) хамство в его адрес, мне было очень и очень стыдно.
Спасибо, Бен, за то, что сделано. Надеюсь, ваш энтузиазм помогать Украине не угаснет.
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13.07.2023 15:31 Відповісти
ок, то чому він визвірився на зеленського? з боку то виглядало саме так. Тут щось персональне схоже
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13.07.2023 16:03 Відповісти
Ви хіба ніколи не спостерігали сцену у дитячій крамниці, коли розбещене дитя, лежачи на підлозі та соваючи ногами, кричить мамці: не встану та нікуди не піду звідси, допоки не купиш мені он ту іграшку!? Чи не мали ніколи сусіда-алкаша, котрий через день при зустрічі усе одне й те саме канючить: займи десятку, завтра віддам?
п.с. буратінка повинен хоча б інколи обіцянки виконувати; західним партнерам--у першу чергу.
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13.07.2023 19:03 Відповісти
True friends are a gift from the heavens. https://wishes.moonzori.com/happy-birthday-wishes-for-best-friend/ Birthday wishes for Friend
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18.09.2023 11:26 Відповісти
 
 