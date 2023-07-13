У разі аварії на ЗАЕС пацієнтів прийматимуть щонайменше 190 медзакладів, - головний санлікар Кузін

В Україні щонайменше 190 медзакладів законтрактовані за пакетом реагування на надзвичайні ситуації і готові приймати пацієнтів у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У нас є щонайменше 190 лікарень, які законтрактовані по пакету НСЗУ "Готовність до надзвичайних ситуацій" ("Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях", - Ред.). Ці лікарні законтрактовані вже другий рік, раніше це був пакет по COVID-19, тепер це пакет готовності до надзвичайних ситуацій. Він передбачає, що медзаклад готовий до реагування на хімічні, біологічні, радіаційні, ядерні ризики. Для нього встановлений мінімальний перелік лікарських засобів для надання меддопомоги тим пацієнтам, які поступають, чи можуть поступати до такого закладу. Вибір цих медзакладів, контрактування та робота прив’язані до відповідної території, щоб мати змогу госпіталізувати туди тих пацієнтів, які можуть з’являтися у випадку як застосування зброї масового ураження, так і у випадку тієї чи іншої аварії", - сказав Кузін.

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За його словами, ці медзаклади зараз додатково забезпечуються відповідними медичними виробами, засобами індивідуального захисту, в тому числі і за рахунок гуманітарної допомоги, яку отримує Україна.

Також ці лікарні та їх персонал залучаються до навчань і відпрацювання певних механізмів та алгоритмів взаїмодії з іншими установами у разі надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, проводяться навчання медпрацівників особливостям надання меддопомоги у випадку радіаційних, ядерних, хімічних або біологічних загроз.

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Як зазначив заступник міністра, на рівні кожної області затверджені маршрути пацієнтів, по яких їх будуть спрямовувати у разі загрози.

Стосовно того, у яких випадках в такі медзаклади будуть госпіталізувати пацієнтів, Ігор Кузін зазначив, що це стосується випадків невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації, або у випадках ургентних станів.

"У випадку гіпотетичної аварії, якщо виникає надзвичайна ситуація, може бути ухвалено рішення про евакуацію населення певної частини території. Рішення про евакуацію приймають місцеві органи влади в залежності від прогнозу тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Заклад охорони здоров’я, який є найближчим і законтрактований по пакету готовності до НС, буде приймати усіх пацієнтів, які звернулися за ургентною медичною допомогою - інфаркти, інсульти, якісь травми, які трапилися під час евакуаційних заходів. Ця допомога буде надаватися в повному обсязі. У випадку хімічної загрози усі пацієнти, які потребуватимуть невідкладної меддопомоги, будуть госпіталізовані в такий медзаклад", - пояснив заступник міністра.

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Водночас, за його словами, у разі радіаційних загроз, МОЗ не розраховує, що буде значний приплив пацієнтів у такі лікарні.

Нагадаємо, останній енергоблок Запорізької АЕС продовжує перебувати у стані "гарячого зупину". За даними ГУР, Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції.