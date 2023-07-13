У САП скоротили прокурора Омельченка, який був керівником у справі Князєва

У САП скоротили посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у суді Олександра Омельченка, він займався справою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це Омельченко повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду - начальника першого відділу - заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена", - зазначив він.

Водночас Омельченко пов’язує своє звільнення з конфліктом з очільником САП Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

"До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів", - додав він.

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За словами Омельченка, у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади.

"Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади", - говорить він.

Пізніше Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, він сказав, що група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Докладніше читайте в матеріалі Таємниця телефону Князєва і чому вона призвела до війни у САП.

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Як відомо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України затримало при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. Хабар давався за рішення у справі підприємства Костянтина Жеваго.

Пізніше з'ясувалося, що у справі фігурує також адвокат Олег Горецький, який побудував цілу мережу для вирішення питань у судах за гроші, а також колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров. Князєва взяли на гарячому, а от частину суддів, які могли бути причетними до ухвалення рішень за хабарі, не вдалось задокументувати.

Судячи з озвученого суді, Князєв організовував спільну комунікацію учасників схеми та визначав, по яких справах можна домовлятися. Горецький під прикриттям адвокатської діяльності мав шукати таких "клієнтів", а Горбунов займався передачею коштів між сторонами.

На пресконференції директор НАБУ представив справу як спільну перемогу НАБУ та САП. Поряд з ним стояли Олександр Клименко та Олександр Омельченко.

Сам Клименко в коментарі Цензор.НЕТ заперечив особистий конфлікт з Омельченком.

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