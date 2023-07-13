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Новини
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У САП скоротили прокурора Омельченка, який був керівником у справі Князєва

омельченко

У САП скоротили посаду начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва САП у суді Олександра Омельченка, він займався справою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це Омельченко повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду - начальника першого відділу - заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена", - зазначив він.

Водночас Омельченко пов’язує своє звільнення з конфліктом з очільником САП Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

"До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів", - додав він.

Читайте також: Фігуранти справ Князєва та Насірова обговорювали, що Синюк був би хорошим керівником САП, але американці обрали іншого, – матеріали слідства

За словами Омельченка, у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади.

"Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади", - говорить він.

Пізніше Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, він сказав, що група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Докладніше читайте в матеріалі Таємниця телефону Князєва і чому вона призвела до війни у САП.

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Як відомо, 16 травня, Національне антикорупційне бюро України затримало при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. Хабар давався за рішення у справі підприємства Костянтина Жеваго.

Пізніше з'ясувалося, що у справі фігурує також адвокат Олег Горецький, який побудував цілу мережу для вирішення питань у судах за гроші, а також колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров. Князєва взяли на гарячому, а от частину суддів, які могли бути причетними до ухвалення рішень за хабарі, не вдалось задокументувати.

Судячи з озвученого суді, Князєв організовував спільну комунікацію учасників схеми та визначав, по яких справах можна домовлятися. Горецький під прикриттям адвокатської діяльності мав шукати таких "клієнтів", а Горбунов займався передачею коштів між сторонами.

На пресконференції директор НАБУ представив справу як спільну перемогу НАБУ та САП. Поряд з ним стояли Олександр Клименко та Олександр Омельченко.

Сам Клименко в коментарі Цензор.НЕТ заперечив особистий конфлікт з Омельченком.

Також читайте: Фігуранти справ Князєва та Насірова обговорювали, що Синюк був би хорошим керівником САП, але американці обрали іншого, – матеріали слідства

Автор: 

САП (2247) Князєв Всеволод (121) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+44
Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание телефона Князева стало общедоступным. Кто-то сильно боится очередного "вагнергейта" и очень напрягся.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
+30
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.

Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.

Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
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13.07.2023 13:28 Відповісти
+27
Зрозуміло що в тому телефоні контакти зі всією гоп-компанією на чолі з дєрьмаком.
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13.07.2023 13:35 Відповісти
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Кому-то во власти очень не хочется чтобы содержание телефона Князева стало общедоступным. Кто-то сильно боится очередного "вагнергейта" и очень напрягся.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
та, да...хотели что б взлом был "неудачным" и данные потерялись...теперь важно эти данные засветить
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13.07.2023 13:36 Відповісти
Буде в телефоні і Єрмак з Татаровим і не тільки.
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13.07.2023 13:55 Відповісти
І скоріше цирк перевзутого боневтіка.
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13.07.2023 16:43 Відповісти
о, він вже тут. всі однакові, 30 років, бла-бла-бла)
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13.07.2023 14:15 Відповісти
Впевнений поляки не тільки скопіювали, а і передали куди треба. Почнеться гра «знайди 10 відмінностей»
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13.07.2023 13:47 Відповісти
ЗАЧЕМ С ТЕЛЕФОНОМ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПОЗВОНИТЕ В БЕЛЫЙ ДОМ ТОТ ДАСТ КОМАНДУ АНБ И ПОЛУЧИТЕ ВСЕ КОПИИ И ДАЖЕ ТО ЧТО УДАЛЯЛОСЬ И БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО...
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13.07.2023 13:52 Відповісти
З певними моделями телефонів можуть бути певні труднощі. З телефоном краще - є не просто інформація, а повністю підтверджена з привʼязкою до конкретного фізичного пристрою.
рім того не відомо чи були копії в хмарі і так далі.
І ще питання, а хто телефонувати повинен? Лідор всього вільного світу?
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13.07.2023 13:58 Відповісти
💯
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13.07.2023 13:49 Відповісти
да ладно вам. телефон уже АНБ. Усё.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
Результат "війни за телефон Князева" - дані уже в АНБ США. З чим ми і поздоровляємо Зеленського і його дебілів, яких він напризначав.

Спеціалізована служба Польщі зламала захист блокування телефону голови Верховного Суду Всеволода Князєва затриманого по звинуваченню у корупції. Начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення, Олександра Омельченко, який передав телефон для технічного обстеження і зняття блокування Польщі, увільнено з посади шляхом іі скорочення.

Рішення прийняв генеральний прокурор України Костін, призначений на посаду указом президента України №538/2022 28 липня 2022 року
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13.07.2023 13:28 Відповісти
Зрозуміло що в тому телефоні контакти зі всією гоп-компанією на чолі з дєрьмаком.
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13.07.2023 13:35 Відповісти
А якщо там про дєрьмака нічого нема, ти не проти, щоб тебе знайшли і спитали з пристрастю?
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14.07.2023 00:47 Відповісти
З пристрастю тільки за щоку беруть.
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14.07.2023 01:19 Відповісти
Та хто ж проти, але у спецпідрозділах на допитах статтеві катування вкрай не бажані. Вони збочують ката. Чому ти думаєш на допитах гвалтують держаками від лопати або швабрами? Щоб не допускати збочення ката у сексуальному плані.
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14.07.2023 01:28 Відповісти
Хотілось би, щоб у АНБ! Та щоб інформація стала відома українцям до вибрів!
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13.07.2023 13:46 Відповісти
Зебільня проковтне та не подавиться.
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13.07.2023 14:33 Відповісти
Зебільня , те саме ,що ZOмбі ********** , вони тупі🦠🐏🐑амеби « сватів», « говнобородька» , але журнашлюхи і продажні політологи - 5-колонна ГЕБНИ ФОРМУЮТЬ ДУМКИ БАРАНІВ 73
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13.07.2023 22:21 Відповісти
Ще нехай про це в зе-марафеті розкажуть...
Інколи корисно помріяти, але ж не так
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13.07.2023 15:16 Відповісти
"прекрасно" - порєшалі?.. портновці дермака-татарова не дарма жеруть НАШ хліб.. лохторат "какаразніца" не проти
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13.07.2023 13:30 Відповісти
ща прибіжить кацаклоун стєпанов розсказати нам, що всі однакові) і тридцять років нічого не змінюється, тому хай буде буба з хєрмаком.
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Скорочення не було - Зе влада ліквідувала цілий відділ щоб помститись за телефон Князєва.
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13.07.2023 13:32 Відповісти
Ні, змінили структуру управління, тепер керівництво всіма відділами здійснює заступник і ніби то немає потреби в керівниках відділів
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13.07.2023 13:50 Відповісти
дуже зручно і дуже вчасно. що, без сумнівів, просто співпадіння
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13.07.2023 14:13 Відповісти
заклики президента байдена до здійснення реформа зелена наволоч почула!! й, як завжди, зробила відповідні висновки!! хто б сумнівався...
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Скоротіться ви вже всі к й@баной матері. Як ця вся гниль осточортіла.
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13.07.2023 13:33 Відповісти
"Станом на 01 липня 2023 року у Верховній Раді України дев'ятого скликання працює 405 народних депутатів України" (вже 404)
404... хм, співпадіння?
І що, на нас якось вплинула відсутність 46-ти дармоїдів?
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13.07.2023 15:21 Відповісти
А що буде якщо поліціянт зупинить пʼяного Слугу урода, скоротять всю ДПС?
Таким чином ЗЄшобло може всі правоохоронні органи ліквідувати.
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13.07.2023 13:34 Відповісти
Вже немає керівників "незалежних" органів!
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Вже було - справа трухіна, але і там відео тільки завдяки «ентузіастам» вийшло на загал
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13.07.2023 13:52 Відповісти
Нічого незалежного від ОПЄЗ в Україні не має бути!
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13.07.2023 13:36 Відповісти
В умовах війни корупцію треба знищувати виключно массовими стратами і конфіскаціями за спрощенним провадженням. хабарники разом з судами просто знущаються над народом і державою.
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Ой, *****, оті українськи пляски з демократією. Як казала мені одна жінка у Миколаєві , на питання - Чому зеленский, на передодні повномаштабного вторгнення вивіз свою родину до Італіїї та Ізраелю - а вы, что, сделали бы по другому. Молодец. А, якже інщі діти та жінкі, котрих вбивали та гвалтували рашисти?- Я не понимаю ваш язык. Така муйня.
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13.07.2023 14:13 Відповісти
Млять, а чо ми не в НАТО??
В когось ше є пттання...
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Лідор явно пішов в ва-банк... мабуть геть вже нема шляхів відступу - папочка все товстіша...
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13.07.2023 14:46 Відповісти
Байден, прийми в НАТО, ми вже "дореформувались остаточно"!
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13.07.2023 15:07 Відповісти
Аж під шию скоротили?
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13.07.2023 15:37 Відповісти
цей багаж ще з часів холодницького там сидить
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13.07.2023 15:39 Відповісти
Знакома ментівська практика. Не треба забувати, що князев лише за вісім років став з звичайного судді головою Верховного суду, такщо багато осіб з усіх трьох гілок влади (колишнєї і діючий) зацікавлені в гальмуванні справи. І що для прокурорів не існує КЗоТу? Не можна за день звільнити людину за скороченням.
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13.07.2023 16:37 Відповісти
Йой, а шо сі стало ?
Колишній детектив НАБУ, а тепер шеф САП Кліменко, за призначення якого на посаду вовком вили і окропом пісяли всі антикорупційні активісти, виявляється, не такий антикорупційний, як вони всі нам вуха прожужжали ? Вже поганий ? Є, виявляється, хтось антикорупціїще за нього ? Ой-вей . . .
А я думав, в НАБУ / САП всі святі. А, виявляється, не дуже святі . . . Ай-яй-яй.

Так і хочеться нагадати всяким Шабуніним і іншим активістам мудру цитату : "Не сотвори собі кумира".
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Через це Зеля і нервував у Вільнюсі!!

Тому ми і не в НАТІ.
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13.07.2023 18:25 Відповісти
За півтора роки затверження на посаду зЕрмаком-татаровим, цей Клименко зламався.
Несіть іншого.
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13.07.2023 18:46 Відповісти
владі терміново треба відмазати свого злочинного корєша
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13.07.2023 19:11 Відповісти
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13.07.2023 19:12 Відповісти
 
 