Під час окупації Херсону в ізоляторі жінок катували електрострумом та водою

Правозахисники Центру прав людини ZMINA встановили близько 30 жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Про це йшлося на пресконференції "Жіночі камери" херсонської катівні: презентація звіту про утримуваних Росією українок", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося зафіксувати випадки катувань щодо п'яти жінок. Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей", - розповіла правова аналітикиня Центру ZMINA Онисії Синюк.

За її словами, жінок постійно принижували. Їх примусово роздягали під час затримання і не тільки, погрожували зґвалтуванням їх та їхніх дітей.

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Окупанти застосовували психологічне насильство. Зокрема деякі катування проводилися в камерах в присутності інших жінок для залякування затриманих. Самі катування проводилися вдень і вночі; крики чули в усіх приміщеннях ізолятора, наголошувалося на пресконференції.

Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені.

Затримання жінок проходило з порушенням усіх прав. Їм не повідомлялося, чому їх затримують, куди везуть. Кількість людей у камерах удвічі і більше перевищувала норми перебування в ІТТ. На миття в душі відводилося 5 хвилин. Їжу привозили раз на день, в недостатній кількості, до вечора вона скисала. Медичного забезпечення не було, а коли дуже рідко приїжджав лікар, він казав, що жінки симулюють хвороби, розповіли на пресконференції.

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Наслідками такого катування та знущання у жінок після їхнього звільнення були зафіксовані численні хвороби, втрата ваги, стреси тощо, констатували дослідники.