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Новини Агресія Росії проти України
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Під час окупації Херсону в ізоляторі жінок катували електрострумом та водою

катівня

Правозахисники Центру прав людини ZMINA встановили близько 30 жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Про це йшлося на пресконференції "Жіночі камери" херсонської катівні: презентація звіту про утримуваних Росією українок", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося зафіксувати випадки катувань щодо п'яти жінок. Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей", - розповіла  правова аналітикиня Центру ZMINA Онисії Синюк.

За її словами, жінок постійно принижували. Їх примусово роздягали під час затримання і не тільки, погрожували зґвалтуванням їх та їхніх дітей.

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Окупанти застосовували психологічне насильство. Зокрема деякі катування проводилися в камерах в присутності інших жінок для залякування затриманих. Самі катування проводилися вдень і вночі; крики чули в усіх приміщеннях ізолятора, наголошувалося на пресконференції.

Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені.

Затримання жінок проходило з порушенням усіх прав. Їм не повідомлялося, чому їх затримують, куди везуть. Кількість людей у камерах удвічі і більше перевищувала норми перебування в ІТТ. На миття в душі відводилося 5 хвилин. Їжу привозили раз на день, в недостатній кількості, до вечора вона скисала. Медичного забезпечення не було, а коли дуже рідко приїжджав лікар, він казав, що жінки симулюють хвороби, розповіли на пресконференції.

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Наслідками такого катування та знущання у жінок після їхнього звільнення були зафіксовані численні хвороби, втрата ваги, стреси тощо, констатували дослідники.

Автор: 

окупація (6762) катування (615) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+7
А что на ето скажет ООН и другие организации которые бьют себя в грудь типо защищают людей? Их больше беспокоит чтобы Украине не давали оружия и снять с террористов санкции ради *зерновой сделки*. А то что на окупированных территориях в крыму и на дамбасе до сих пор убивают и пытают украинцев их не интересует. Им бы лишь бы получить *премию мира* за *завершение* войны
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13.07.2023 13:32 Відповісти
+6
Боже, ці рашисти - хіба люди?
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13.07.2023 13:30 Відповісти
+3
Как же я мечтаю чтоб в дальнейшем русских отстреливали просто как на охоте!
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13.07.2023 13:41 Відповісти
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Боже, ці рашисти - хіба люди?
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13.07.2023 13:30 Відповісти
А что на ето скажет ООН и другие организации которые бьют себя в грудь типо защищают людей? Их больше беспокоит чтобы Украине не давали оружия и снять с террористов санкции ради *зерновой сделки*. А то что на окупированных территориях в крыму и на дамбасе до сих пор убивают и пытают украинцев их не интересует. Им бы лишь бы получить *премию мира* за *завершение* войны
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13.07.2023 13:32 Відповісти
Скажут, что нельзя давать Украине кассетные боеприпасы
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13.07.2023 14:00 Відповісти
Встановили, кого катували "з порушенням всіх прав".
А хто катував, встановили?
Не здивуюсь, якщо серед них виявляться (чи вже виявилися?) "колишні співробітники ІТТ N1"...
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Приїзджай гнидо до України і само поспілкуєшся з тими кого катували.
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13.07.2023 13:36 Відповісти
ці факти встановили суто українські інституції, а що ж міжнародні? Не бачу, не чую?
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13.07.2023 13:33 Відповісти
"Міжнародні" (тобто газпромівські) встановлюють тільки "неналежне утримання військовополонених "красноармєйцев" - харчування не з ресторану, "зручності" не в кожному номері, а "на етаже", відсутні "кімнати психологічної розгрузки"...
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Ві все врете, єнта галівуд нанимал, наши мальчікі асвабадітєлі.
Фу аж гидко таке писати, але ж десятки мільйонів кацапів в цю маячню вірять
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13.07.2023 13:34 Відповісти
Якби то в це вірили тільки десятки мільйонів кацапів...
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13.07.2023 13:40 Відповісти
Как же я мечтаю чтоб в дальнейшем русских отстреливали просто как на охоте!
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13.07.2023 13:41 Відповісти
А також "на отдихє" в Туреччинах, Єгиптах, Таїландах, Греціях...
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13.07.2023 13:47 Відповісти
Если убил русака в Турции. Тебя судят, но Украина говорит, что срок ты будет отбывать в Украине и сразу после этапирования тебя просто отпускают домой
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13.07.2023 14:02 Відповісти
чого наша власть панькается с их ними пленими на месяц тратят 10000 грн а у пенсионеров 2500 де совесть ннаднашими издиваются а лечим кормим сволочей нада как у мусульман око за око
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13.07.2023 13:50 Відповісти
Так у християн же ж "падставь лєвую"!
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13.07.2023 13:58 Відповісти
А що там гАмнесті Інтернешнел? Знов мовчать?
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13.07.2023 14:01 Відповісти
"Ми не підривали мости, тому що не думали..." (зелена ОПа)
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13.07.2023 14:11 Відповісти
За них інші вже подумали, і в Омані вказали що саме треба робити.
Але щось пішло не так.
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13.07.2023 15:05 Відповісти
А яка жінка публічно розкаже, що з нею робили кацапи? Ось тому засвідчених випадків згвалтувань та збочень дуже мало.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
"...А что на ето скажет ООН.."
Справа і тому що якщо у діючьої влади нема зрозумілих пояснень як на перший день в Херсон попали москалі, то що ви хочете від ООН?
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13.07.2023 15:26 Відповісти
А зерно - власність транснаціональних корпорацій. Тому так за нього й жопу рвуть! А якщо зерно їхнє, то земля звісно теж....
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07.08.2023 21:25 Відповісти
 
 