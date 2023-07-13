Данілов хоче, щоб країни НАТО надавали дані про українських корупціонерів за кордоном

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо українських корупціонерів, які приховують статки на банківських рахунках у цих країнах.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам періодично закидають позицію щодо наявності корупції. Я би дуже хотів, щоб члени НАТО надали нам інформацію щодо тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти. Бо відбувається якийсь односторонній рух. Нам постійно розповідають про корупцію, але не кажуть, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки. Я би дуже хотів, щоб ми налагодили цю співпрацю", - сказав Данілов.

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Він наголосив, що необхідно спільно викривати всіх корупціонерів.