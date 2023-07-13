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Данілов хоче, щоб країни НАТО надавали дані про українських корупціонерів за кордоном

данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо українських корупціонерів, які приховують статки на банківських рахунках у цих країнах.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам періодично закидають позицію щодо наявності корупції. Я би дуже хотів, щоб члени НАТО надали нам інформацію щодо тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти. Бо відбувається якийсь односторонній рух. Нам постійно розповідають про корупцію, але не кажуть, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки. Я би дуже хотів, щоб ми налагодили цю співпрацю", - сказав Данілов.

Читайте: Україна буде в НАТО, - Зеленський

Він наголосив, що необхідно спільно викривати всіх корупціонерів.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) корупція (4723) НАТО (6636)


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Топ коментарі
+25
Може краще Данілов буде надавати данні ЄС про нашіх корупціонерів та олігархів ?
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13.07.2023 13:38 Відповісти
+24
Елдак, зеля, тартаров, шаурма, гетманец, это те что в тОПе. Не благодари, Данила
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13.07.2023 13:40 Відповісти
+18
Для початку Беню віддайте США.

по друге, звісно що легка придуркуватість робить людину практично не вразливою.
Але в цьому випадку - не допоможе.
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13.07.2023 13:42 Відповісти
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Може краще Данілов буде надавати данні ЄС про нашіх корупціонерів та олігархів ?
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13.07.2023 13:38 Відповісти
"Нам постійно розповідають про корупцію, але не кажуть, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки."….

Так може ЕС буде робить усі антикорупційні дії замість України?!

Пошук, доказ, суд, покарання, конфіскацію… а потім ЕС « повинна» звітувати Данілову?

Дядя, навіщо дурнем прикидуваться?

Якоі влади « владі» не висточае?

Слідчи органи е? Е.
Прокуратура е? Е.
Суди е? Е.
Співробітнецтво з Інтерполом, США, ЕС е? Е.

Чого ще не вистачає???
Работай-те!
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13.07.2023 13:51 Відповісти
Що ж вони самі себе хлопнуть... Вони ж королі імітації !
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13.07.2023 13:57 Відповісти
А то всезнайка Зяма не знає хто вони.
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13.07.2023 13:38 Відповісти
Мабуть щоб в Данилова могли з них потім відкат збити.
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13.07.2023 13:38 Відповісти
це після того як поляки розблокували телефон Князєва?)))
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Елдак, зеля, тартаров, шаурма, гетманец, это те что в тОПе. Не благодари, Данила
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13.07.2023 13:40 Відповісти
А на Заході,про ціх людей,нічого невідомо??,там не знають хто вони,та що???,,чи ви гадаєте,що там, на Заході,усі живуть та працюють,у якихось там мухосранськах??,,а на цензорі,одні круті хлопці,з офісіф Ленглі,таЛондона??(,,ще ні втомились?,
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13.07.2023 13:50 Відповісти
Хаи надають -- та в нас внутрішніх - хоч греблю гати.
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Про захист даних він не чув мабуть. Просто так про чужу людину без законних вимог в ЄС ніхто нічого не дасть.
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Нікого не видають -- затребувані кажуть шо іх хочуть притягнути за політичні переконання і пох
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13.07.2023 13:48 Відповісти
Так це звернення Данілова не до ЄС. Це для внутрішніх споживачів зеленої локшини. "Ми просили ЄС здавати наших корупціонерів, а вони ігнорують наше звернення. Бачте які поганці в ЄС".
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13.07.2023 14:01 Відповісти
Завжди було цікаво чути як Європа звинувачувала Україну в контробанді цигарок.
Гаразд у нас контробандисти, а хто ті люди в ЄС які співпрацювали з ними?
Отак із банками, всі вони чудово знають звідки гроші, але корупціонери в Україні, а в Європі захистники даних)
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13.07.2023 14:05 Відповісти
Зелений троль- спробуй відкрити рахунок у Європі і зарахувати туди сер' йозну сумму без підтвержуючих документів щодо походження коштів.
Через тиждень тобі закриють усі рахунки.
99,999 десятитисячних корупціонерів , включаючи оточення Зеленьського не тримають кошти не у Європейських банках, а у банках закопаних на городі!
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13.07.2023 19:40 Відповісти
Це що, знущання?
Бійтеся своїх бажань (с)
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13.07.2023 13:41 Відповісти
А хто такі українські корупцвоеери? Де рішення українських судів? Демократичні країни двють в рамках права. Тому спочатку суд і визнання корупціонером. Потім - запит. Далі докази і конфіскація/оприлюднення майнового стану.
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13.07.2023 13:42 Відповісти
Для початку Беню віддайте США.

по друге, звісно що легка придуркуватість робить людину практично не вразливою.
Але в цьому випадку - не допоможе.
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13.07.2023 13:42 Відповісти
дуже влучно 100%
вони давно косять під дурників та осіб з вадами слуху
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13.07.2023 14:34 Відповісти
....бляхамуха що за маячня........НЕВЖЕ ЦЕ ЗЕШОБЛО ТРИМАЄ ВСІХ ЗА ЛОХІВ ....КРІМ 73 ВІДСОТКІВ....
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13.07.2023 13:44 Відповісти
73 відсотки людей України не можуть бути лохами, це маячня. А от ті недолугі блогери (вкючно з Andre Leon), які на цьому наполягають дуже на них схожі.
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13.07.2023 14:06 Відповісти
Історична соціологія та історична статистика каже нам, що споконвік і всюди 80% усіх суспільств складають дебіли. "Хліба і видовищ!"
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13.07.2023 14:34 Відповісти
А ветеринар-голова Ради Нацбезпеки цього не знає?!!! Навибирали зеленої гидоти до влади....
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13.07.2023 13:45 Відповісти
Можна надіслати йому і компанії на такий запит дзеркало.
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13.07.2023 13:45 Відповісти
а ты?
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13.07.2023 13:45 Відповісти
Задумка может и правильная, но закончится тем, что в итоге будут дрючить заробитчан и айтишников, которые зарабатывают за бугром и пользуются буржуйскими картами.
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13.07.2023 13:48 Відповісти
Ніхто нікого не буде «дрочить». Банківські данні це справа між клієнтом і банком і існує дуже багато бюрократичних процедур і важелів, щоб відкрити ці данні корумпованій українській системі. Це пусті слова Данілова за якими нічого не стоїть.
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13.07.2023 13:57 Відповісти
З внутрішніми розберіться для початку.
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13.07.2023 13:51 Відповісти
Яйца по 17 гривен, барабаны и сковородки в бомбоубежища, пиво и креветки в АЭС.

ТЕБЕ МАЛО ? Начни с малого - телепень.
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13.07.2023 13:54 Відповісти
Боже как же стыдно за эту убогость
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13.07.2023 13:55 Відповісти
Це казки для бідних))) і Данілов це знає. Для кого розраховано!? Данілов думає що всі дурні!? Ваша «еліта» давно відстала в розвитку від населення.
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13.07.2023 13:55 Відповісти
Так ще до широкомасштабного вторгнення був скандал с офшорами Зю. називається.
Журналісти підтвердили, що офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів...
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13.07.2023 13:56 Відповісти
Оце називается П І З Д Е Ц Ь докирувались
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13.07.2023 13:56 Відповісти
Знову НАТО винне.
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13.07.2023 13:58 Відповісти
От навіщо? Щоби що?
Ви з тими, хто в країні, нічого не робите. Так нащо вам ті, хто ззовні?
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13.07.2023 14:03 Відповісти
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13.07.2023 14:06 Відповісти
Знаємо ми, до чого вони "готувалися". Навіть літаки підготували в "Жулянах".
Але звідкись з'явився один відомий генерал і все їм зіпсував.
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13.07.2023 14:44 Відповісти
пропоную виключно для чиновників топ-рівня ввести критерій відбору - тільки із довідкою "ОФІЦІЙНИЙ ІДІЙОТ" - тільки тоді допускати до виконання обов'язків --- так буде зрозуміло, що все працює ідеально і до них не буде претензій
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13.07.2023 14:08 Відповісти
А ви можете сказати Западу щось інше, ніж дайте?
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13.07.2023 14:12 Відповісти
Клоун!
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13.07.2023 14:20 Відповісти
черговий безпідставний наїзд зеленої шобли на союзників з G7 та НАТО "ви винуваті в наших проблемах"
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13.07.2023 14:21 Відповісти
В Україні головний корупціонер БЄНЯ прекрасно себе почуває...Нагадайте хтось Данілову!!!
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13.07.2023 14:29 Відповісти
будете жать им руку с похлопыванием по плечу??и вручать хероя Украины??
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13.07.2023 14:32 Відповісти
Б*я кому це лайно він вішає на вуха?
Офшори твого шефа Зеленского , мавпи Арахамії де? Віргінські отрови, Оман це ЕС?
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13.07.2023 14:32 Відповісти
А де ж вони "заробили" ці гроші, Данілов?
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13.07.2023 14:40 Відповісти
Данілов вийшов перекладати вину за корупцію в Україні на НАТО. Він дурний чи шо? Головні українські корупціонери сидять на Банковій.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
Знову клеють дурника нам хтось повинен ,а чим же РНБО займаєтся ? чому не відкриті справи на тих хто розкрадав країну на мільярди доларів ? а саме: коломойський ,пінчук ,фірташ ,новінський ітд.
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13.07.2023 15:00 Відповісти
А в Країні вже усіх корупціонерів переловили та пересаджали... І олігархів у нас вже нема; усі у Відні сидять (до котрих "на поклон" приїздять високого рангу держслужбовці просити дозволу на щось).
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13.07.2023 15:26 Відповісти
Та вони всі з тобою ручкаютьсЯ ) а головний в буковелі. Ще й не громадянин
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13.07.2023 16:03 Відповісти
А на тих, що зараз в Україні працюють у нього на всіх дані є?
З одним він навіть особисто у дзеркалі зустрічається, кол пику голить.
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13.07.2023 16:16 Відповісти
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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13.07.2023 18:13 Відповісти
Ото Данилов готовится на рассмеши комика. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса.
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13.07.2023 18:16 Відповісти
Знуву зелені ветеринари їздять по вухам власним виборцям.
Цей прихвостень робить вигляд що незнає як діє процедура. Прокурор готує і надає через МЗС запит, щодо конкрентного підозрюваного, будь- яка країна, що підписала угоду- надасть будь- яку інформацію.
Але почнемо із іншого- може Данілофс підготує списочок із власного оточення і оточення президента? Тоді всім і зорієнтуватися буде легше.
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13.07.2023 19:34 Відповісти
Оман не НАТО, мона і понти поганять для лохторату - типу НАТО віновато, не ділиться інфою, а ми тут зайняті війною і ні у ві сні, ні наяву корупцію не бачимо.
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13.07.2023 20:01 Відповісти
 
 