Данілов хоче, щоб країни НАТО надавали дані про українських корупціонерів за кордоном
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо українських корупціонерів, які приховують статки на банківських рахунках у цих країнах.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам періодично закидають позицію щодо наявності корупції. Я би дуже хотів, щоб члени НАТО надали нам інформацію щодо тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти. Бо відбувається якийсь односторонній рух. Нам постійно розповідають про корупцію, але не кажуть, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки. Я би дуже хотів, щоб ми налагодили цю співпрацю", - сказав Данілов.
Він наголосив, що необхідно спільно викривати всіх корупціонерів.
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Так може ЕС буде робить усі антикорупційні дії замість України?!
Пошук, доказ, суд, покарання, конфіскацію… а потім ЕС « повинна» звітувати Данілову?
Дядя, навіщо дурнем прикидуваться?
Якоі влади « владі» не висточае?
Слідчи органи е? Е.
Прокуратура е? Е.
Суди е? Е.
Співробітнецтво з Інтерполом, США, ЕС е? Е.
Чого ще не вистачає???
Работай-те!
Гаразд у нас контробандисти, а хто ті люди в ЄС які співпрацювали з ними?
Отак із банками, всі вони чудово знають звідки гроші, але корупціонери в Україні, а в Європі захистники даних)
Через тиждень тобі закриють усі рахунки.
99,999 десятитисячних корупціонерів , включаючи оточення Зеленьського не тримають кошти не у Європейських банках, а у банках закопаних на городі!
Бійтеся своїх бажань (с)
по друге, звісно що легка придуркуватість робить людину практично не вразливою.
Але в цьому випадку - не допоможе.
вони давно косять під дурників та осіб з вадами слуху
ТЕБЕ МАЛО ? Начни с малого - телепень.
Журналісти підтвердили, що офшорні фірми президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів...
Ви з тими, хто в країні, нічого не робите. Так нащо вам ті, хто ззовні?
Але звідкись з'явився один відомий генерал і все їм зіпсував.
Офшори твого шефа Зеленского , мавпи Арахамії де? Віргінські отрови, Оман це ЕС?
З одним він навіть особисто у дзеркалі зустрічається, кол пику голить.
Цей прихвостень робить вигляд що незнає як діє процедура. Прокурор готує і надає через МЗС запит, щодо конкрентного підозрюваного, будь- яка країна, що підписала угоду- надасть будь- яку інформацію.
Але почнемо із іншого- може Данілофс підготує списочок із власного оточення і оточення президента? Тоді всім і зорієнтуватися буде легше.