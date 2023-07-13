Сили оборони Німеччини замовили велику кількість боєприпасів для бойових танків Leopard 2, - ЗМІ

Німеччина відправила замовлення до компанії-виробника Rheinmetall щодо боєприпасів для танків Leopard 2. В укладеній угоді передбачається передача Україні "значних танкових боєприпасів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

У компанії Rheinmetall повідомили, що наявний рамковий контракт було розширено до обсягу близько 4 млрд євро.

Зазначається, що до кінця 2030 року Бундесвер отримає кілька сотень тисяч бойових і навчальних патронів різних конструкцій.

Рамкова угода також передбачає постачання "значної кількості танкових боєприпасів" Збройним силам України.

Водночас компанія не надала жодних подробиць щодо обсягу попереднього замовлення, додавши, що цим замовленням Бундесвер хоче закрити прогалини у своїх запасах і збільшити постачання боєприпасів.

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