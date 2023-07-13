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Сили оборони Німеччини замовили велику кількість боєприпасів для бойових танків Leopard 2, - ЗМІ

танк,леопард

Німеччина відправила замовлення до компанії-виробника Rheinmetall щодо боєприпасів для танків Leopard 2. В укладеній угоді передбачається передача Україні "значних танкових боєприпасів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

У компанії Rheinmetall повідомили, що наявний рамковий контракт було розширено до обсягу близько 4 млрд євро.

Зазначається, що до кінця 2030 року Бундесвер отримає кілька сотень тисяч бойових і навчальних патронів різних конструкцій.

Рамкова угода також передбачає постачання "значної кількості танкових боєприпасів" Збройним силам України.

Водночас компанія не надала жодних подробиць щодо обсягу попереднього замовлення, додавши, що цим замовленням Бундесвер хоче закрити прогалини у своїх запасах і збільшити постачання боєприпасів.

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Автор: 

Німеччина (7511) Leopard (141) Rheinmetall (124)


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Вот и заработает немецкая промышленность на полную. А то немцы переживали что у них економика стагнирует.
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13.07.2023 13:54 Відповісти
ужос 😱 шо коїться
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13.07.2023 13:55 Відповісти
Це вони і замінували.
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13.07.2023 14:01 Відповісти
Може і нам щось перепаде.
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13.07.2023 13:55 Відповісти
і це є дуже гарно і вчасно бо Люксембург там хоче перекроїти кордони...
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13.07.2023 13:55 Відповісти
ви недооцінюєте люксембурзську загрозу...
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13.07.2023 14:01 Відповісти
 
 