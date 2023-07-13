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Новини Війна
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Можливі дронові атаки Росії через нові поставки з Ірану, рівень ракетної загрози - високий, - ОК "Південь"

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Оперативне командування "Південь" попереджає українців про можливість ракетних та дронових атак. Росія може знову атакувати Україну з дронів на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки", - йдеться у повідомленні.

"Досить активно ворог застосовує і ударні безпілотники типу "Ланцет", і розвідувальні.
Над Миколаївщиною вчора знищено 4 повітряні шпигуни та ще один над Херсонщиною. Вночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136" та ракет морського базування типу "Калібр".
В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів - над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", - зазначають в ОК "Південь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі російські військові атакували дронами Кіровоградщину, всі цілі збиті, - ОВА

Також повідомляється, що Росія тримає у Чорному морі 9 кораблів, в Азовському - 3.

При цьому у Чорному морі перебуває 2 надводних та 1 підводних ракетоносіїв. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, переходьте в укриття, до невідомих та підозрілих предметів не наближайтесь, не торкайтесь, викликайте фахівців", - додають у командуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти на світанку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, - ОК "Південь"

Автор: 

ракети (4093) дрони (5006)


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Не зовсім розумію необхідність виділення цієї інформації окремою новиною.
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13.07.2023 14:13 Відповісти
Та шо за холєра? Знов тривога.
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13.07.2023 14:33 Відповісти
і шо? ховатися в бур'янах? нащо нам ця безцінна інформація? краще повідомте, коли на ********* з нашого боку полетить така сама кількість дронів?
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13.07.2023 14:34 Відповісти
Ніколи. Нема в нас, на жаль, таких партнерів, як Іран в рашки, щоб надавали озброєння без всіляких умов...
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13.07.2023 16:20 Відповісти
А от, якби, зелений щюр, не завалив тай не здав ввх, всю українську схему контррозвідки, шо будувалась для вивезення - різних приборів для ЗСУ, ППО, ВПСУ, ВМС.... у Пакістані, то наша контррозвідка, могла і на цих заводах так їбануть, шо Ізраель виписав би колосальні преміальні. Ржіте, їбаньки зеленского дебіла.
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13.07.2023 14:36 Відповісти
Чи не пора ті вибухи перемістити не тільки в рашестан а і терористичний ісламський іран.
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13.07.2023 14:54 Відповісти
..а шо там з поставками дронів від зелених клоунів-аніматорів для ЗСУ?..
із асфальту щось ні фіга не виходить зліпити, навіть за допомоги корабельних сосен та гівна?..
але тупорилий лохторат щасливий, бо на телемарафоні та на лігі сміху для дебілів- усе ніштяк..
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13.07.2023 16:44 Відповісти
11 декабря 2022

Государственный концерн Укроборонпром разрабатывает свой дрон-камикадзе

Прошло полгода - новостей нет

Зато вчера, до Киева долетели дроны, их сбили, но все равно они нанесли повреждения.
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13.07.2023 17:28 Відповісти
 
 