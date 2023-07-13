Можливі дронові атаки Росії через нові поставки з Ірану, рівень ракетної загрози - високий, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" попереджає українців про можливість ракетних та дронових атак. Росія може знову атакувати Україну з дронів на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки", - йдеться у повідомленні.
"Досить активно ворог застосовує і ударні безпілотники типу "Ланцет", і розвідувальні.
Над Миколаївщиною вчора знищено 4 повітряні шпигуни та ще один над Херсонщиною. Вночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136" та ракет морського базування типу "Калібр".
В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів - над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", - зазначають в ОК "Південь".
Також повідомляється, що Росія тримає у Чорному морі 9 кораблів, в Азовському - 3.
При цьому у Чорному морі перебуває 2 надводних та 1 підводних ракетоносіїв. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".
"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, переходьте в укриття, до невідомих та підозрілих предметів не наближайтесь, не торкайтесь, викликайте фахівців", - додають у командуванні.
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із асфальту щось ні фіга не виходить зліпити, навіть за допомоги корабельних сосен та гівна?..
але тупорилий лохторат щасливий, бо на телемарафоні та на лігі сміху для дебілів- усе ніштяк..
Государственный концерн Укроборонпром разрабатывает свой дрон-камикадзе
Прошло полгода - новостей нет
Зато вчера, до Киева долетели дроны, их сбили, но все равно они нанесли повреждения.