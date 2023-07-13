Можливі дронові атаки Росії через нові поставки з Ірану, рівень ракетної загрози - високий, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" попереджає українців про можливість ракетних та дронових атак. Росія може знову атакувати Україну з дронів на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронові атаки", - йдеться у повідомленні.

"Досить активно ворог застосовує і ударні безпілотники типу "Ланцет", і розвідувальні.

Над Миколаївщиною вчора знищено 4 повітряні шпигуни та ще один над Херсонщиною. Вночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Shahed-136" та ракет морського базування типу "Калібр".

В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів - над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", - зазначають в ОК "Південь".

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Також повідомляється, що Росія тримає у Чорному морі 9 кораблів, в Азовському - 3.

При цьому у Чорному морі перебуває 2 надводних та 1 підводних ракетоносіїв. Загальне спорядження - до 18 ракет типу "Калібр".

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, переходьте в укриття, до невідомих та підозрілих предметів не наближайтесь, не торкайтесь, викликайте фахівців", - додають у командуванні.

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