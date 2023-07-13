ЄС зможе пережити зиму без російського газу. Давно знаємо, що РФ - ненадійний партнер, - єврокомісар Сімсон
Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його поставки будуть припинені з боку Москви. У Європі добре підготувалися до такого розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон у коментарі з приводу заяви глави "Газпрому" Олексія Міллера про можливість припинення транзиту газу.
"Ми давно знаємо, що Росія не є надійним партнером. Це стало абсолютно очевидним для всіх в той момент, коли Росія вирішила в односторонньому порядку розірвати існуючі газові контракти з деякими нашими державами-членами. Це означає, що останні півтора року ми готувалися і розробили таку стратегію, яка допоможе нам пережити зиму зовсім без російського газу, якщо це буде потрібно", - заявила єврокомісар.
Одним із ключових компонентів цієї стратегії є зобов’язання заповнити ПСГ Європи до початку опалювального сезону.
"Нам вдалося це зробити минулої осені, і вже добре йдемо на цей рік. Наші сховища зараз заповнені приблизно на 80%. Це не покриває всіх наших потреб, але дає нам впевненість", - зазначила Сімсон.
В ЄС також створили Енергетичну платформу, призначену для спільної закупівлі газу, нагадала вона. Платформа була ініційована у квітні 2022 року у відповідь на необхідність диверсифікації від російського газу. Це охоплює низку дій щодо природного газу та СПГ для підтримки безпеки постачання та доступу ЄС до дешевої енергії, включаючи міжнародне охоплення, агрегування попиту та ефективне використання газової інфраструктури. Це також означає більшу впевненість для держав-членів ЄС, які не мають виходу до моря.
"Ми добре підготовлені, і ми готові до будь-якого сценарію. ЄС згуртований, і ми маємо надійних партнерів, яким ми можемо довіряти", - сказала єврокомісар.
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Снова тяжёлый час,
Снова лихая година!
Тырит российский газ
Подло из труб Украина!
Вновь миллиарды кубов
Тянут хохлы что силы!
Злобная свора клопов
Высосать хочет Россию!
Мёрзнет Париж, Берлин,
Грозно гудят народы:
«Остановитесь, блин!
Газ не воруйте, уроды!»
Требует весь белый свет,
Требует мир огромный:
«Вспомните Божий завет,
Ветхий завет и Новый!
Ваш газокрадный зуд,
Ваши хохляцкие козни
Высший (Стокгольмский) суд
Скоро накажет грозно!»
Истины звонкий глас
Испепеляет фразой:
«Суки, отдайте газ,
Грязные ********!»
Солнце кричит с небес,
Цедит Луна сквозь зубы:
«Именем ПДРС
Газ возвратите в трубы!»
В небе кричат орлы,
В море бубнят сардины:
«Вы охерели, хохлы! -
Спёрли весь газ, скотины!»
Плачут дубы в лесах,
Ночь разрывают стоны:
«Вы ж потеряли страх!
Вы ж **** ***… гандоны!»
Из непромытых шприцов
Требуют вирусы СПИДа:
«Именем ваших отцов,
Газ возвратите, гниды!!!»
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»