Міноборони Іспанії передасть українським захисникам мобільний шпиталь та броньовані медичні авто

Представники Міністерства оборони Іспанії та благодійники Фонду Іспанії "Монастиря Санта Клари" анонсували передачу українським прикордонникам мобільного шпиталю та медичного авто.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України з посиланням на слова міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес.

У ДПСУ відбулась українсько-іспанська зустріч у змішаному форматі – в Україну прибули благодійники Фонду "Монастиря Санта Клари", а представники оборонного відомства Іспанії підключилися в режимі відеоконференції.

Як зазначається, директорка Фонду "Монастиря Санта Клари" сестра Люсія Карам Паділья днями відвідували базу Повітряно-космічних сил у Сарагосі, де медперсонал Держприкордонслужби навчається розгортати та експлуатувати мобільний шпиталь. Цей шпиталь від оборонного відомства Іспанії найближчим часом прибуде в Україну і допомагатиме рятувати життя та здоров’я бійців, які на передовій відстоюють незалежність України.

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"Українські воїни сьогодні відстоюють не лише незалежність нашої країни, а й цінності вільного світу та стоять на захисті усієї європейської спільноти", - йдеться в повідомленні.

Іспанська сторона запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну, зокрема прикордонників, які знаходяться як у зонах активних бойових дій, так і під постійними обстрілами на кордоні з РФ. Крім мобільного шпиталю, українським прикордонникам передадуть медичні автомобілі, в тому числі броньовані, які дозволять евакуйовувати поранених із зони бойових дій.

Учасники зустрічі висловили сподівання, що після війни залишатиметься потреба у медичній допомозі воїнам.

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Сестра Люсія приїхала в Україну, щоб супроводжувати в іспанські госпіталі кількох поранених героїв. Вона запевнила, що надалі спрямовуватиме свою енергію, щоб і релігійна громада, і прості іспанці підтримували Україну.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко щиро подякував Маргариті Роблес, сестрі Люсії та іспанському народові за підтримку та допомогу, які допомагають рятувати життя наших воїнів та наближати справедливий мир.