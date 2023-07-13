Найгарячіше зараз у районі Мар’їнки та Авдіївки, - Сили оборони Таврійського напрямку

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку, відбиваючи атаки ворога. Найгарячіше наразі в районі Мар’їнки та Авдіївки (Донецька область).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня.

На Авдіївському та Маріїнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася - продовжуються штурми із завданням заволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Армія РФ завдала авіаударів по околицях цих міст включно із Красногорівкою.

Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. А також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп.

ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Протягом минулої доби росіяни 25 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Також читайте: Рашисти вночі 8 разів атакували Мар’їнку, - Сили оборони

Загалом противник здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрони-камікадзе типу "Квадро".

Також окупанти провели невдалі наступи у бік села Рівнопіль.

За добу втрати ворога становлять: вбитими 74 окупанти, пораненими - 131.

Окрім того, знищено 22 одиниці озброєння і техніки. Також українські бійці приземлили" російський БПЛА "Орлан-10".

Також читайте: Ворог влаштовує шалені штурми, намагаючись захопити Мар’їнку, - Сили оборони Таврійського напрямку